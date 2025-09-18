Invima advirtió por venta ilegal de suplemento natural farmacológico: estos son los riesgos al consumirlo

Comerciantes y distribuidores están advertidos sobre la prohibición total de vender o divulgar este producto - crédito Invima y Pexels

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia dirigida a la ciudadanía respecto a la circulación de un producto denominado Aguaje Siempre Bella, fabricado bajo la marca Natural Medix.

Este artículo, presentado y vendido como un suplemento natural con supuestas propiedades terapéuticas y farmacológicas, carece de registro sanitario autorizado en Colombia, lo que determina que su venta y distribución son completamente ilegales en el país.

Ninguna de las referencias comercializadas bajo el nombre Aguaje Siempre Bella está reconocida ni aprobada por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. Esto representa una infracción de la normativa nacional establecida por el Decreto 3249 de 2006, el cual regula todos los aspectos relacionados con la manufactura, comercialización, rotulado, registro y control de calidad de suplementos dietarios. Además, este producto tampoco está clasificado ni autorizado como fitoterapéutico bajo la ley vigente.

En la Alerta Sanitaria No 132-2025, publicada el 3 de junio de 2025, se incluyó en la advertencia tanto Aguaje Siempre Bella como Aguaje Hinojo Maca Triple, ambos de la misma marca, alertando sobre los peligros asociados a su consumo. La autoridad sanitaria recalca que este tipo de artículos, al carecer de registro, representan amenazas serias para la salud de quienes los utilizan, debido a la falta de control sobre su composición, calidad, almacenamiento y procedencia.

Riesgos identificados

Trastornos como aumento de la circulación sanguínea

Palpitaciones

Afecciones cardíacas

Nerviosismo

Ansiedad

Temblores

El listado de posibles efectos adversos incluye también:

Insomnio

Alteraciones del sueño

Fatiga persistente

Retención de líquidos

Edemas

Desajustes hormonales

Posibles lesiones en la piel

Daños a órganos vitales como riñones, hígado y sistema endocrino

Verificación de registro sanitario

El Invima recuerda que los consumidores son responsables de verificar el registro sanitario de cualquier medicamento, suplemento o fitoterapéutico antes de adquirirlo o utilizarlo. El registro se puede consultar en http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp utilizando el nombre del producto, su registro sanitario o el principio activo. La ausencia de dicho registro debe considerarse como señal inequívoca de un producto ilegal y peligroso.

Para aquellos que ya estén haciendo uso de Aguaje Siempre Bella o productos similares, la autoridad recomienda suspender el consumo de manera inmediata y alertar tanto al Invima como a las autoridades de salud locales sobre cualquier punto de distribución detectado. Asimismo, si alguna persona presenta eventos adversos tras el consumo de estos productos, debe reportarlo a través de la plataforma designada por la entidad sanitaria o mediante el correo correspondiente. Esta acción es crucial para la vigilancia epidemiológica y la protección colectiva.

Cabe destacar que Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales están llamadas a intensificar labores de inspección, vigilancia y control para identificar, reportar y retirar estos productos del mercado. Deben además informar al Invima cuando detecten existencia o circulación de estos artículos en cualquier establecimiento físico o virtual, así como difundir la alerta entre las EPS, IPS y actores del sistema de salud bajo su jurisdicción.

Prohibición total

Por su parte, profesionales de la salud y personal de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deben instruir a sus pacientes para dejar de consumir cualquier producto con el nombre Aguaje Siempre Bella de la marca Natural Medix, explicar los posibles riesgos asociados y reportar los casos a las autoridades competentes, proporcionando toda la información relevante sobre la adquisición del producto.

Comerciantes y distribuidores están advertidos sobre la prohibición total de vender o divulgar estos artículos, subrayando que la comercialización ilegal los expone a sanciones y medidas de seguridad sanitaria que pueden incluir la destrucción del inventario.

Finalmente, y de acuerdo con el Invima, se exhorta a la Red Nacional de Farmacovigilancia a intensificar la búsqueda activa de situaciones relacionadas con efectos adversos de estos productos e informar oportunamente a la entidad sobre cualquier hallazgo relevante.