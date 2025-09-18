Humberto de la Calle sobre fallo de la JEP: “hubiéramos querido que esta sentencia saliera antes”

- crédito Colprensa/JEP

Las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra antiguos integrantes del secretariado de las Farc han abierto un nuevo espacio de debate en torno al alcance de la justicia transicional en Colombia.

Humberto de la Calle, quien encabezó la delegación gubernamental en la mesa de diálogos con esa guerrilla, ofreció un análisis sobre las implicaciones de estas decisiones judiciales y el lugar que ocupan en la historia del conflicto.

- crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

En declaraciones recogidas por El Espectador, De la Calle señaló que los fallos deben interpretarse a la luz de las décadas de violencia que marcaron al país. Según expresó, “Yo comprendo perfectamente que haya personas insatisfechas que piensen que esto es una forma de impunidad, eso es totalmente respetable, pero coloquemos esto en su verdadero contexto, 60 años de combates, de lucha armada no lograron este resultado”.

El exnegociador explicó que el proceso de la JEP representa un intento por abordar responsabilidades que no pudieron resolverse durante más de medio siglo de confrontaciones. A su juicio, la reconciliación es una de las palabras clave que deben guiar este momento, pues la sociedad se encuentra en un punto donde el reconocimiento de las víctimas y la verdad ocupan un lugar esencial.

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

Uno de los puntos en los que De la Calle hizo énfasis fue en la demora que ha caracterizado las decisiones de la justicia transicional. En sus palabras, “hubiéramos querido que esta sentencia saliera antes, se ha tomado demasiado tiempo, yo entiendo que eso, además, creó un vacío en la sociedad como una especie de confrontación que conduce a la idea por parte de algunos de la noción de impunidad, pero esa demora hoy tiene que ser entendida y corregida por la complejidad de lo ocurrido”.

En ese sentido, indicó que la extensión del proceso contribuyó a generar percepciones diversas en la opinión pública, algunas de ellas centradas en la desconfianza frente al modelo judicial. No obstante, precisó que el trabajo de la JEP debe comprenderse dentro de un escenario de alta complejidad, derivado de la magnitud del conflicto armado y de las responsabilidades que han salido a la luz.

De la Calle sostuvo que la sociedad colombiana enfrenta un reto al evaluar estas sentencias. Subrayó que si bien para ciertos sectores el tema se asocia a impunidad, la existencia de un tribunal que dicta fallos y reconoce a las víctimas constituye un paso hacia la construcción de garantías de no repetición.

- crédito Colprensa/JEP

En su intervención también resaltó que la justicia transicional se concibió como un mecanismo con tres pilares: verdad, reparación y garantías frente a futuros ciclos de violencia. De acuerdo con sus palabras, lo que sigue para la JEP es mantener una línea que responda a esas metas y que logre aportar tanto al esclarecimiento de lo sucedido como a la satisfacción de los derechos de quienes padecieron directamente la guerra.

Al revisar el contexto histórico, De la Calle recordó que los enfrentamientos prolongados no habían conseguido establecer un marco de justicia aplicable a los máximos responsables. En contraste, ahora existen sentencias que, aunque tardías en su emisión, se convierten en referencia para el proceso de transición.

El dirigente político puntualizó que, más allá de las críticas, lo importante es que la JEP logre consolidar un camino que permita avanzar en la construcción de confianza. Según expuso, la posibilidad de superar la violencia depende en gran medida de que las instituciones puedan ofrecer claridad sobre lo ocurrido y garantizar que los hechos no se repitan.

A lo largo de su pronunciamiento, el exjefe de la delegación negociadora insistió en que el país debe entender que las decisiones judiciales no se producen en un vacío, sino en un marco complejo que busca equilibrar justicia y reconciliación. Para él, las primeras condenas a excomandantes de las Farc simbolizan un hito que puede contribuir a fortalecer la idea de que los acuerdos de paz tienen efectos concretos.

Finalmente, De la Calle subrayó que la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta ahora con una orientación más clara para enfrentar los siguientes pasos. En sus palabras, citadas por El Espectador, “la JEP tiene una línea para satisfacer la verdad, a los derechos de las víctimas y a establecer un esquema de no repetición”.