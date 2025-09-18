Colombia

Hombre que vivía con una menor de edad fue condenado por golpearla e insultarla sin importar que estaba embarazada

El caso expone la falta de denuncias y controles en la región, pues allí han ocurrido varios hechos similares

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La menor de edad fue
La menor de edad fue víctima de constantes agresiones mientras estaba embarazada - crédito Pixabay

Hay alerta en Chinchiná, Caldas, tras difundirse el lamentable caso en el que está involucrada una adolescente de 14 años que vivió durante un año en unión libre con Jhon Fredy Castañeda Sánchez, de 45 años, con el que mantenía una relación que terminó en un escenario de humillaciones constantes, así como las agresiones físicas y psicológicas.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la joven conoció a Castañeda mientras trabajaba en un bar en agosto de 2023, poco después iniciaron una relación que rápidamente se formalizó y decidieron irse a vivir juntos. Durante ese periodo, la adolescente quedó en embarazo y tuvo un hijo; sin embargo, la convivencia estuvo llena de insultos y menosprecio por parte del adulto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La trataba de puta, malparida, parásito, loca, carechimba, y le decía que no debió haber nacido. La deshonraba y amenazaba con hacerle daño a ella y a los demás integrantes de la familia”, se relató en el proceso judicial, tras la recolección de testimonios de los allegados a la víctima.

Además de los maltratos verbales, la joven era desacreditada en sus tareas domésticas y maternales. Incluso, el agresor le quitaba el dinero que ganaba en su trabajo, por lo que también fue investigado por violencia económica.

La comunidad exige respeto por
La comunidad exige respeto por las mujeres, pues el criminal le propinaba fuertes golpizas a la menor - crédito Luisa González/Colprensa

El informe indica que la Fiscalía General de la Nación recopiló testimonios que demuestran la crudeza de los hechos, debido a que el agresor le repetía frases como “Si no eres para mí, no eres para nadie” y mantenía un control absoluto sobre sus ingresos, profundizando su situación de dependencia.

La adolescente se vio atrapada en un círculo de violencia, mientras que sus familiares permanecían al margen de la situación hasta que intervino la justicia y determinó que el criminal debía ser enviado a prisión.

Esta fue la decisión judicial

Un juez sentenció a Castañeda Sánchez a 6 años de cárcel, lo que demuestra el carácter agravado de la violencia intrafamiliar cuando la víctima es menor de edad y se encuentra en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la condena está en ejecución y se tramita actualmente el proceso de reparación integral, en el que la joven exige una indemnización por los daños sufridos.

El caso se convierte en un ejemplo de la gravedad persistente de las uniones tempranas entre menores y adultos en diversas regiones de Colombia. Ante la gravedad del caso, organismos de protección de derechos de la niñez sostienen que este tipo de situaciones vulneran profundamente los derechos fundamentales de los menores, al normalizar relaciones de poder desiguales y facilitar escenarios de violencia y explotación.

Y es que esta lamentable situación que se vivió en el municipio de Chinchiná demuestra el impacto de la ausencia de controles suficientes por parte de las autoridades, así como de los padres y cuidadores de los menores de edad.

El sujeto fue enviado a
El sujeto fue enviado a prisión por los violentos actos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a la gravedad de la situación, las Policía realizó un enfático llamado a la comunidad a que reporte cualquier hecho similar, teniendo en cuenta que la falta de denuncias tempranas se convierte en una de las condiciones que favorecen la continuidad de los ataques en estas relaciones abusivas que dejan secuelas en la salud psicológica, emocional y familiar de las víctimas.

Cabe mencionar que el proceso judicial actual en contra del agresor, de 45 años, representa un paso fundamental en la protección de los derechos de la infancia y la prevención de futuros casos, pues deja un mensaje de cero tolerancia para aquellos que manipulan a los menores de edad para someterlos a diferentes maltratos, tanto económicos como físicos y psicológicos, así como le ocurrió a la adolescente.

Temas Relacionados

ChinchináCaldasViolencia de géneroViolencia contra la mujerNiña vivía con adultoJhon Fredy Castañeda SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Todas sin alcohol: estas son las bebidas más representativas de Colombia

Para resaltar la variedad del país, un informe menciona productos que se consumen fríos o calientes

Todas sin alcohol: estas son

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

El equipo nacional compuesto por 14 pedalistas, apuesta por una combinación de experiencia y juventud, con figuras emergentes que buscarán consolidar su protagonismo internacional

Egan Bernal lidera la delegación

Paola Holguín se defendió tras rumores que vinculan a su padre con el cartel de Medellín: “La misma cantaleta de siempre”

La senadora del Centro Democrático aseguró que a lo largo de su carrera política ha tenido como objetivo combatir el narcotráfico

Paola Holguín se defendió tras

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

Las declaraciones de la cantante abrieron espacio para que otras voces del ámbito nacional aportaran su visión sobre la decisión de la entidad

Marbelle se fue contra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Marbelle se fue contra la

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ proponen castigo a Luis Fernando Hoyos por su prolongada ausencia

Melissa Gate y Karina García protagonizaron intercambio de ataques en redes sociales: “Perra hocicona”

Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

Deportes

Atlético Nacional fracasaría con su

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en Quito

Egan Bernal lidera la delegación colombiana que participará en el Mundial de Ciclismo de Ruanda 2025

Así se transmitirían los partidos del mundial de 2026 en Colombia: solo un canal pasaría todos los juegos

En Colombia piden convencer a Cristhian Mosquera de jugar con la Tricolor: “Que lo llame Andrea Serna”