Hombre que vivía con una menor de edad fue condenado por golpearla e insultarla sin importar que estaba embarazada

La menor de edad fue víctima de constantes agresiones mientras estaba embarazada - crédito Pixabay

Hay alerta en Chinchiná, Caldas, tras difundirse el lamentable caso en el que está involucrada una adolescente de 14 años que vivió durante un año en unión libre con Jhon Fredy Castañeda Sánchez, de 45 años, con el que mantenía una relación que terminó en un escenario de humillaciones constantes, así como las agresiones físicas y psicológicas.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la joven conoció a Castañeda mientras trabajaba en un bar en agosto de 2023, poco después iniciaron una relación que rápidamente se formalizó y decidieron irse a vivir juntos. Durante ese periodo, la adolescente quedó en embarazo y tuvo un hijo; sin embargo, la convivencia estuvo llena de insultos y menosprecio por parte del adulto.

“La trataba de puta, malparida, parásito, loca, carechimba, y le decía que no debió haber nacido. La deshonraba y amenazaba con hacerle daño a ella y a los demás integrantes de la familia”, se relató en el proceso judicial, tras la recolección de testimonios de los allegados a la víctima.

Además de los maltratos verbales, la joven era desacreditada en sus tareas domésticas y maternales. Incluso, el agresor le quitaba el dinero que ganaba en su trabajo, por lo que también fue investigado por violencia económica.

La comunidad exige respeto por las mujeres, pues el criminal le propinaba fuertes golpizas a la menor - crédito Luisa González/Colprensa

El informe indica que la Fiscalía General de la Nación recopiló testimonios que demuestran la crudeza de los hechos, debido a que el agresor le repetía frases como “Si no eres para mí, no eres para nadie” y mantenía un control absoluto sobre sus ingresos, profundizando su situación de dependencia.

La adolescente se vio atrapada en un círculo de violencia, mientras que sus familiares permanecían al margen de la situación hasta que intervino la justicia y determinó que el criminal debía ser enviado a prisión.

Esta fue la decisión judicial

Un juez sentenció a Castañeda Sánchez a 6 años de cárcel, lo que demuestra el carácter agravado de la violencia intrafamiliar cuando la víctima es menor de edad y se encuentra en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la condena está en ejecución y se tramita actualmente el proceso de reparación integral, en el que la joven exige una indemnización por los daños sufridos.

El caso se convierte en un ejemplo de la gravedad persistente de las uniones tempranas entre menores y adultos en diversas regiones de Colombia. Ante la gravedad del caso, organismos de protección de derechos de la niñez sostienen que este tipo de situaciones vulneran profundamente los derechos fundamentales de los menores, al normalizar relaciones de poder desiguales y facilitar escenarios de violencia y explotación.

Y es que esta lamentable situación que se vivió en el municipio de Chinchiná demuestra el impacto de la ausencia de controles suficientes por parte de las autoridades, así como de los padres y cuidadores de los menores de edad.

El sujeto fue enviado a prisión por los violentos actos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Debido a la gravedad de la situación, las Policía realizó un enfático llamado a la comunidad a que reporte cualquier hecho similar, teniendo en cuenta que la falta de denuncias tempranas se convierte en una de las condiciones que favorecen la continuidad de los ataques en estas relaciones abusivas que dejan secuelas en la salud psicológica, emocional y familiar de las víctimas.

Cabe mencionar que el proceso judicial actual en contra del agresor, de 45 años, representa un paso fundamental en la protección de los derechos de la infancia y la prevención de futuros casos, pues deja un mensaje de cero tolerancia para aquellos que manipulan a los menores de edad para someterlos a diferentes maltratos, tanto económicos como físicos y psicológicos, así como le ocurrió a la adolescente.