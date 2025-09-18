Gustavo Petro activó de nuevo las redes sociales de entidades oficiales, esta vez para defenderse de la descertificación: “Colombia no falló”

En la alocución del miércoles 17 de septiembre, el presidente Gustavo Petro se defendió de los señalamientos por cuenta de la descertificación - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @sgcol/X

La orden está dada: cada vez que el presidente de la República, Gustavo Petro, aparezca en televisión nacional, en una de sus ya habituales alocuciones, las redes sociales de todas las entidades del Estado, incluyendo aquellas que hasta hace unos días se manejaban de forma ajena a las ejecutorias del Gobierno, saldrán en su defensa. Había ocurrido el viernes 12 de septiembre, tras su pronunciamiento sobre la crisis de la salud; y volvió a pasar el miércoles 17 de septiembre.

Apenas culminó su pronunciamiento al país, que se hizo de manera pregrabada debido a su viaje a Bucaramanga, para participar en la inauguración del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander, se conoció la primera de las publicaciones con las que, de parte del Ejecutivo, se pretende amplificar el mensaje del primer mandatario. Como si sus perfiles personales y el espectro electromágnetico y las redes sociales de la presidencia ya no le fueran suficientes.

Con la etiqueta #TrumpSeEquivocoDePais, se empezó a mover el material gráfico que hace parte del plan trazado por el equipo de comunicaciones del Gobierno para hacer más poderoso el mensaje de Petro, teniendo en cuenta que la presencia constante del gobernante en cadena nacional ha empezado a causar serias molestias entre los ciudadanos. Y es por ello que se vio en cuentas de X como, incluso, la del Servicio Geológico Colombiano (SGC), y 60 entidades más.

“Colombia no falló. Incautamos, erradicamos, luchamos. Nos descertifican por ser efectivos, no por fracasar”, se leyó en el primer mensaje de lo que se denominó ‘Día 1′, según dio a conocer la periodista Diana Saray de Caracol Radio, pues se elaboró todo un manual con las frases más destacadas del mandatario frente a la dura respuesta que le dio al presidente norteamericano Donald Trump: que se extendió por 36 minutos e incluyó fuertes declaraciones.

Congresistas del Pacto Histórico, ministros y redes de Rtvc se sumaron a la propaganda

Pero como si no fuera suficiente, las redes sociales de los miembros de la bancada oficialista en el Congreso de la República también replicaron, de forma exacta, el mensaje en cuestión: como si la instrucción al interior del Pacto Histórico fuera la de magnificar el mensaje que quiso dar el jefe de Estado en su intervención; en una pensada estrategia que posicionó el hashtag en mención. Así se vio en las cuentas de parlamentarios como Clara López y David Racero.

Incluso la instrucción de mover el #TrumpSeEquivocoDePais también llegó al sistema de medios públicos, Rtvc, que pese a que debería ser un canal que marque distancia de las estrategias del Ejecutivo y entregue información ajena a corrientes políticas, se unió a la defensa acérrima de lo dicho por Petro: que retó a Trump durante gran parte de su discurso, además de enfilar duras críticas a sus antecesores, en especial el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Del mismo modo, los miembros del gabinete del presidente, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, solo por citar un nombre, también compartieron el mensaje oficialista, que apenas empieza a replicarse, pues el referido plan de comunicaciones diseñado por Presidencia incluiría varias publicaciones más que deben ponerse. La pregunta que surge tras ese pronunciamiento es conocer cuándo se llevarán a cabo y con qué frecuencia se hará la publicación.

“Señor Trump, le advierto, que mis investigaciones sobre el narcotráfico, ese poder político que vive junto a usted en Miami, proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos. Tenga mucho cuidado”, afirmó en uno de los apartes de su intervención, que se dio a conocer desde la pista del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), antes de su desplazamiento hacia la capital santandereana.