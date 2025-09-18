Colombia

Gobierno adoptó medidas para evitar el desabastecimiento de energía en el Caribe ante riesgo de racionamiento

El Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución con la que establece un plan de priorización en la atención de la demanda de gas y electricidad en la región

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La resolución 40418 de 2025
La resolución 40418 de 2025 regirá durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC LNG en Cartagena - crédito GEB

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia se pronunció después de que el Centro Nacional de Operaciones (CNO) y XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtieran sobre la posibilidad de un eventual racionamiento de energía en la región Caribe durante el mantenimiento de la regasificadora del Atlántico SPEC LNG.

El informe expuso que “se presentaron por parte del CND los análisis eléctricos y energéticos asociados al mantenimiento de la Terminal de Regasificación durante el periodo del 10 al 14 de octubre del año en curso; es evidente, con la información declarada por los generadores térmicos, la necesidad de racionar demanda en el área Caribe 2 por la falta de gas natural desde el interior y la indisponibilidad de la generación de seguridad de la zona”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para atender esta situación, la cartera expidió la Resolución 40418, del 17 de septiembre de 2025, mediante la cual se adoptan medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural y energía eléctrica durante el periodo de mantenimiento programado en la planta de regasificación de Cartagena.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, “el ministerio, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del sector, estableció un orden de prioridad en la atención de la demanda y fijó lineamientos para la comercialización y disponibilidad del gas, con el fin de mantener la estabilidad del sistema energético nacional”.

El Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas), aseguró que se realiza un monitoreo permanente de la situación, en articulación con los agentes del mercado y las autoridades competentes. El objetivo es garantizar que el suministro de gas natural y energía eléctrica se mantenga seguro y confiable durante los días de mantenimiento.

Medidas específicas y orden de prioridad

Los agentes del sector deberán
Los agentes del sector deberán reportar balances de gas antes del 24 de septiembre - crédito @MinEnergiaCo/X

La resolución establece un orden de prioridad para la atención de la demanda, priorizando los servicios esenciales. Esto incluye usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, GNV y refinerías, con el fin de minimizar cualquier riesgo de desabastecimiento.

Además, los lineamientos para la comercialización y disponibilidad del gas natural buscan mantener la estabilidad del sistema energético nacional y evitar interrupciones significativas en la prestación del servicio eléctrico. Según el ministerio, estas medidas permitirán atender la demanda esencial sin afectar la operación normal del SIN en la región Caribe.

Los generadores térmicos están obligados
Los generadores térmicos están obligados a gestionar compras adicionales de gas y reportarlas antes del 6 de octubre - crédito X

El documento también indica que los productores, comercializadores, distribuidores y transportadores de gas natural deberán entregar antes del 24 de septiembre información al Consejo Nacional de Operación de Gas Natural para elaborar balances consolidados de abastecimiento. El Centro Nacional de Despacho, por su parte, tendrá que informar a generadores térmicos y al Ministerio sobre las necesidades de generación eléctrica en el área Caribe 2 durante los días de mantenimiento.

Asimismo, el CNO Gas contará con plazo hasta el 26 de septiembre para comunicar a los agentes las cantidades de gas disponibles para negociación y mitigación de escenarios de demanda no atendida. Los generadores térmicos y los agentes con contratos en firme estarán obligados a gestionar la compra de dichos volúmenes, y el resultado de las negociaciones deberá ser reportado al Ministerio antes del 6 de octubre.

Por otra parte, se estableció que el gas reasignado no podrá contratarse a precios superiores a los pactados originalmente, y que la Creg fijará las condiciones para evitar que las plantas térmicas vean afectadas sus obligaciones de energía fire. Incluso se contempla la posibilidad de emplear Gas Licuado de Petróleo (GLP) como sustituto del gas natural en caso de ser necesario.

El ministerio advirtió que el mantenimiento de la regasificadora SPEC LNG, que normalmente cubre cerca del 35% de la demanda nacional, podría dejar sin suministro a las plantas térmicas Tebsa,

Temas Relacionados

Energía eléctricaPlanta de Regasificación de CartagenaMinisterio de Minas y EnergíaRacionamiento de energíaCaribe colombianoGas naturalSPEC LNGColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Abren investigación al juez que concedió casa por cárcel a Digno José Palomino, máximo líder de Los Pepes

Según el oficio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”

Abren investigación al juez que

Cnsc realizará pruebas escritas para 4.252 aspirantes en siete ciudades el domingo 21 de septiembre: estas son las recomendaciones

Candidatos seleccionados tras superar requisitos mínimos presentarán exámenes en ocho sedes, bajo estricta vigilancia y con horarios definidos para evitar contratiempos durante la jornada de selección pública

Cnsc realizará pruebas escritas para

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

Los seguidores expresaron inquietudes sobre la repercusión que podría tener el artista al ingresar a un espacio televisivo conocido por las dinámicas conflictivas

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Con boletas para el concierto de Shakira en noviembre, perros rescatados en Bogotá tendrían diferentes beneficios

El evento forma parte de la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y se celebrará en el Vive Claro, uno de los espectáculos más anticipados en la cartelera cultural del país

Con boletas para el concierto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados