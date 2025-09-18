Gerente de campaña de Gustavo Bolívar lo dejó ‘botado’: ahora trabajará de la mano con Daniel Quintero en Bogotá

La pelea entre los dos precandidatos se mantiene viva por supuestos oportunismos de parte de Daniel Quintero - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Siguen las tensiones entre los precandidatos del Pacto Histórico Gustavo Bolívar Y Daniel Quintero, después de que el exdirector del DPS denunciara un supuesto oportunismo del exalcalde de Medellín para quedarse con la candidatura de la izquierda.

Sin embargo, la relación entre ambos se agudizó en la tarde de este jueves 18 de septiembre, después de que se conociera de la adeshión de Maritza Gutiérrez, gerente de campaña de Gustavo Bolívar, al equipo de trabajo de Daniel Quintero en Bogotá.

La noticia fue confirmada por el jefe de debate del exalcalde de Medellín Juan David Duque, que en su cuenta de X dio la bienvenida a la mujer de confianza de Bolívar que ahora hará su adhesión durante la tarde de este jueves, mientras que el exdirector del DPS estaría buscando reemplazo para la mujer que lo acompañó más tres décadas.

Juan David Duque anunció la adhesión de Maritza Gutiérrez a la campaña de Daniel Quintero - crédito red social X

De hecho, Maritza Gutiérrez fue su gerente durante su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, además de ser apoyo frente a las duras críticas de la oposición al Gobierno nacional.

“Hoy se suma a la campaña de Daniel Quintero Maritza Gutiérrez, quien fuera la Gerente de campaña de Gustavo Bolívar. Bienvenida a un equipo donde somos firmes con el Presidente, no nos prestamos para la división ni le hacemos el juego al Uribismo”, escribió Juan David Duque.

Apenas unas horas antes, el equipo de Daniel Quintero ya había protagonizado otro encontronazo con el exdirector del DPS, después de las declaraciones de Bolívar sobre la posibilidad de que fuerzas ajenas al progresismo influyan en la consulta interna de la coalición, prevista para el 26 de octubre de 2025, además de poner en duda la alineación ideológica de Daniel Quintero con los valores del movimiento.

Ella es Maritza Gutiérrez, exgerente de la campaña de Gustavo Bolívar - crédito red social X

La discusión se agudizó cuando Juan David Duque, jefe de debate de Daniel Quintero, respondió a las acusaciones de Bolívar a través de su cuenta de X. Duque desestimó las versiones del exdirector del Departamento de Prosperidad Social, calificándolas de ficción y acusándolo de buscar una alianza con el uribismo para desprestigiar a Quintero y debilitar al Pacto Histórico.

“Gustavo Bolívar no ha salido de su rol de escritor de narco-novelas, se dedica a inventarse chismes de Daniel Quintero y cuando lo confrontan para que los pruebe no tiene como. Bolívar traicionó a Gustavo Petro en el Consejo de Gobierno y ahora divide para hacerle juego al Uribismo”, escribió Duque en la red social.

La reacción de Duque se produjo tras nuevas acusaciones lanzadas por Bolívar durante una entrevista en Caracol Radio. Desde ese espacio, el exsenador y actual precandidato presidencial calificó a Daniel Quintero como “oportunista”, señalando que el exalcalde de Medellín ha pasado por distintos partidos, incluido el Partido Conservador y el Partido Verde.

“Yo creo que Daniel Quintero es un oportunista de este proyecto, porque él ya militó en el Partido Conservador, en el Verde, estuvo en varios partidos”, señaló Bolívar.

El precandidato planteó además que, para personalidades como Quintero —cuyo recorrido político supuestamente transita por distintas colectividades—, el escenario más adecuado sería el Frente Amplio, espacio que en su concepto se distancia de la izquierda tradicional.

En sus declaraciones recogidas por Caracol Radio, Bolívar advirtió sobre la posibilidad de que apoyos ajenos al progresismo incidan en la consulta de octubre: “Aquí lo que va a haber en octubre es una interferencia de los sectores aliados a Quintero, que no son del progresismo y pudiéramos asistir fácilmente a un escenario donde el Partido Conservador gane la consulta del Pacto Histórico”, alertó el precandidato.

En ese diálogo radial, Bolívar enfatizó los valores del sector que representa, subrayando el compromiso con la defensa de derechos de las víctimas: “A nosotros de izquierda, los progresistas, nos duelen los 5.733 muertos de la UP. Nos duelen los falsos positivos”.

Además, hizo referencia a acciones específicas del periodo de Quintero como alcalde, entre ellas el ingreso del Esmad en la Universidad de Antioquia, lo que, según Bolívar, pone en duda la sintonía ideológica de Quintero con el progresismo propuesto por el Pacto.