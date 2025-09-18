Colombia

Fueron encontrados dos cadáveres en el barrio Atanasio Girardot, en el oriente de Cali

Según explicaron las autoridades, las víctimas fueron una mujer de más de 90 años, junto con su hijo, que registraba múltiples heridas con arma blanca en su cuerpo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Las autoridades llegaron al lugar
Las autoridades llegaron al lugar donde fueron agredidas las víctimas - crédito Policía Nacional

En un contexto marcado por el aumento de la violencia homicida en Cali, el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el barrio Atanasio Girardot refuerza la preocupación ciudadana.

693 personas fueron asesinadas en Cali entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2025, lo que representa 43 casos más respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Observatorio de Seguridad de Cali.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las estadísticas oficiales detallan que 651 de las víctimas fueron hombres y 42, mujeres, mientras que en más del 80% de los casos, las armas de fuego estuvieron involucradas, y un 13% de las muertes se produjeron por arma blanca.

El nuevo caso investigado se registró en la noche del martes 16 de septiembre en el barrio Atanasio Girardot, en el oriente de la ciudad, donde la Policía Metropolitana de Cali confirmó el hallazgo de una mujer mayor de 90 años y su hijo sin vida dentro de una vivienda, pasadas las 9:00 p. m.

Personal del CTI de la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres, los cuales serán remitidos a Medicina Legal para el inicio de exámenes forenses.

Los dos cuerpos sin vida
Los dos cuerpos sin vida fueron hallados por las autoridades- crédito Colprensa

Las autoridades señalaron que en las primeras pesquisas no se habían reportado hechos violentos previos en la zona, y la conmoción se mantuvo en el vecindario tras conocerse la noticia.

De acuerdo con la Policía, la mujer padecía cáncer en estado avanzado, por lo cual los forenses deberán aclarar si la enfermedad fue causa del deceso.

En tanto, el cuerpo del hijo fue hallado con heridas de arma blanca. Las autoridades informaron que el hombre presentaba antecedentes de problemas psiquiátricos y una de las hipótesis iniciales apunta a un posible suicidio, aunque las autoridades enfatizaron que las investigaciones apenas comienzan y no se descartan otras posibilidades.

Las autoridades adeantan las investigaciones
Las autoridades adeantan las investigaciones pertinentes tras el hallazgo- crédito Colprensa

Actualmente, las fuerzas policiales inspeccionan el interior de la propiedad y la Fiscalía avanza con la recolección de pruebas. Se espera un pronunciamiento oficial más detallado en las próximas horas, mientras el caso ha generado inquietud adicional en la capital del Valle del Cauca.

Por otra parte, las estadísticas del Observatorio de Seguridad resaltan que las comunas con mayor número de homicidios en 2025 han sido la Comuna 15, con 77 casos, seguida por la Comuna 18 (70), la 14 (62) y la 21 (52).

Entre los barrios más afectados figuran Los Comuneros I y Alto Jordán (ambos con 18 homicidios), junto con El Retiro y Alto de los Chorros (16 casos cada uno).

Cali es una de las
Cali es una de las ciudades con mayor índice de inseguridad en el país- crédito Colprensa

Homicidios, una constante en el país

En 2023 Colombia registró 14.033 homicidios según el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que significa un aumento de cerca del 5.2% frente a los 13.341 homicidios de 2022. Ese año el país promedió unos 1.169 homicidios por mes.

Las muertes violentas en general (incluyendo homicidios, suicidios, accidentes, etc.) también crecieron, mostrando que la violencia letal sigue siendo un problema persistente.

2024 mostró algunas señales positivas: según la Policía Nacional, los homicidios intencionales cerraron en 13.341 casos, lo que representa una ligera disminución del 1.6% frente a los 13.555 casos del año anterior.

Además, se registró una división geográfica: de los 13.341 homicidios, 8.869 ocurrieron en zonas urbanas y 4.472 en zonas rurales.

En lo que va del primer semestre de 2025, los homicidios han repuntado levemente. Hasta junio, hubo 6.642 víctimas de homicidio, contra 6.442 en el mismo periodo de 2024, lo que corresponde a un aumento del 3.1%.

Por regiones, los departamentos con más casos de homicidios en 2023 fueron Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Atlántico, Bolívar, y Norte de Santander.

En las ciudades principales, Bogotá y Cali siguen concentrando una proporción importante del total nacional de asesinatos. A su vez, los jóvenes entre 20 y 34 años son los grupos más afectados.

Temas Relacionados

CaliInseguridad en CaliBarrio Atanasio GirardotValle del CaucaPolicía Metropolitana de CaliColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Abren investigación al juez que concedió casa por cárcel a Digno José Palomino, máximo líder de Los Pepes

Según el oficio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”

Abren investigación al juez que

Cnsc realizará pruebas escritas para 4.252 aspirantes en siete ciudades el domingo 21 de septiembre: estas son las recomendaciones

Candidatos seleccionados tras superar requisitos mínimos presentarán exámenes en ocho sedes, bajo estricta vigilancia y con horarios definidos para evitar contratiempos durante la jornada de selección pública

Cnsc realizará pruebas escritas para

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

Los seguidores expresaron inquietudes sobre la repercusión que podría tener el artista al ingresar a un espacio televisivo conocido por las dinámicas conflictivas

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Con boletas para el concierto de Shakira en noviembre, perros rescatados en Bogotá tendrían diferentes beneficios

El evento forma parte de la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y se celebrará en el Vive Claro, uno de los espectáculos más anticipados en la cartelera cultural del país

Con boletas para el concierto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados