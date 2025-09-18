Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que padece una enfermedad autoinmune ocasionada por la ansiedad y el estrés

La creadora de contenido confesó que siente temor por lo que pueda pasar con su cabello - crédito @notitalencol/IG

La influencer colombiana Dani Duke reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, que fue diagnosticada con alopecia areata, una enfermedad de origen autoinmune que afecta el crecimiento del cabello y que puede presentarse en forma de parches visibles en el cuero cabelludo.

El anuncio generó una inmediata reacción en redes sociales debido al alcance que tiene la creadora de contenido y a la preocupación por la naturaleza de esta condición de salud.

De acuerdo con su relato, se dio cuenta de que algo pasaba en su cuero cabelludo previo a un viaje que realizó recientemente a México.

Dani Duke confesó que tiene Alopecia Areata, una condición autoinmune originada por estrés - crédito @daniduke/IG

Según dijo la novia de La Liendra, fue una estilista de confianza la que notó una zona con parches en algunas zonas de su cuero cabelludo mientras arreglaba su cabello.

Esta observación inicial señaló un posible problema, aunque en ese momento la influenciadora no dimensionó la gravedad de la situación. Solo al regresar al país decidió visitar a una dermatóloga especialista, quien confirmó el diagnóstico de alopecia areata.

Al describir su recorrido reciente, la influencer narró: “Niños, yo no les he contado algo que me tenía superpreocupada, me tenía supertriste, pero bueno, ya fui donde un especialista, ya me tranquilizó. Imagínense que antes de yo irme para México. Como el día antes, yo me corté el pelo y la que me corta el pelo me dijo como: ‘Dani, ¿te pasó algo en la cabeza? ¿Te aporreaste o te golpeaste?’ Y yo como así... Y me mostró”.

Según relató Dani Duke en sus Instastories, la especialista le explicó que el estrés pudo haber sido un detonante principal del cuadro que actualmente enfrenta: “Ella me explicó que la alopecia areata aún no se sabe a ciencia cierta por qué da, pero la puede detonar en un ochenta por ciento el estrés o la ansiedad”.

La alopecia areata afecta la salud física y emocional de los pacientes de acuerdo con estudios - crédito VMX

El momento de recibir la confirmación médica estuvo cargado de emociones para Duke, que expresó abiertamente la inquietud que le generó la perspectiva de perder volumen de su cabello. La creadora de contenido dijo en su relato: “A mí más ansiedad me dio, porque ustedes saben todo lo que yo he sufrido con mi pelo, lo orgullosa que me siento de lo sanito y largo que está, y ahora que me vi esos calvos, yo decía: ‘No, ya. Me voy a quedar calva, ¿qué voy a hacer?’”.

La dermatóloga transmitió tranquilidad y le detalló que existen tratamientos capaces de frenar los daños y favorecer la recuperación capilar en la mayoría de casos. Por ahora, la creadora de contenido informó que sigue de manera estricta las recomendaciones médicas en busca de devolverle salud y densidad a su cabello.

Y agregó: “La dermatóloga me tranquilizó, me dijo: ‘Relax, eso va a estar bien, no te preocupes por nada’. Vuelve y les cuento, me mandó el tratamiento, que se los voy a compartir si me funciona”.

Dani Duke temió por las consecuencias que esto podría traerle a su cabello - crédito @daniduke/IG

La conversación que impulsó Dani Duke en redes sociales ayudó a abrir un debate sobre la frecuencia de este trastorno y la importancia de consultar a profesionales cuando se detectan cambios en la salud capilar.

Al respecto, expresó: “Esa condición, o sea, esa alopecia, es más normal de la que uno creería. Y obviamente, gloria a Dios, tengo mucho pelo y como está tan abundante, pues yo no me había dado cuenta. Si yo no me corto el pelo, yo no me doy cuenta”.

La influencer concluyó que mantendrá a su audiencia informada sobre su evolución y los posibles efectos del tratamiento, fomentando una conversación abierta sobre las enfermedades autoinmunes y sus consecuencias en aspectos personales y emocionales.