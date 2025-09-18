Corte Suprema de Justicia confirmó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez: estas fueron las razones

El alto tribunal determinó que la orden de detención domiciliaria emitida en su contra carecía de motivación suficiente - crédito Juan Zarama/EFE

La Sala de Tutelas número tres de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión se fundamentó en que el juzgado que ordenó su detención inmediata no presentó argumentos claros y suficientes para justificar la privación de su libertad, como lo exige la legislación colombiana.

El caso se originó luego de que, el 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenara a Uribe Vélez a 144 meses de prisión y a pagar una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en concurso homogéneo y heterogéneo. El fallo incluyó la orden de detención domiciliaria inmediata.

