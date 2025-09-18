Colombia

Capturan a un médico en Pereira por presunto abuso sexual en la Clínica San Rafael

La víctima del abuso, una mujer de 27 años de edad, fue agredida en el área de urgencias de la conocida clínica, donde el médico aprovechó para hacer tocamientos indebidos a la paciente

Juan Romero

Por Juan Romero

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades de salud de Risaralda, el incidente se produjo en el área de urgencias de la Clínica San Rafael - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente captura de un médico en Pereira por presunto abuso sexual a una paciente en la Clínica San Rafael ha generado conmoción en la ciudad y ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y judiciales del departamento de Risaralda.

El caso, ocurrido en las últimas horas dentro de una reconocida institución de salud, motivó una rápida reacción tanto de la clínica como de los organismos encargados de la investigación, mientras se intensifica el acompañamiento a la víctima y se refuerzan los protocolos de atención ante hechos de violencia de género.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades de salud de Risaralda, el incidente se produjo en el área de urgencias de la clínica San Rafael.

La paciente, una mujer de 27 años, acudió al centro asistencial por un fuerte dolor pélvico y, tras recibir medicación, manifestó síntomas de mareo. En ese contexto, el médico señalado, de 33 años, la llevó a un consultorio, donde, según la denuncia, le realizó tocamientos indebidos y emitió comentarios de connotación sexual.

La situación se tornó crítica cuando la paciente comenzó a gritar, lo que alertó al personal de vigilancia y motivó la intervención inmediata de los directivos de la clínica. Estos notificaron de forma expedita a las autoridades, lo que permitió la captura del presunto agresor en el mismo centro médico. El hecho, calificado como presunto abuso sexual, ha generado preocupación entre el personal y los usuarios de la institución.

En respuesta a lo sucedido, la Clínica San Rafael confirmó la entrega de toda la información requerida a la Fiscalía General de la Nación y aseguró su plena colaboración con las investigaciones en curso. La institución manifestó su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con la protección de los derechos de la víctima, subrayando la importancia de garantizar un entorno seguro para los pacientes.

Desde la Secretaría de Salud Departamental, Litza Roldán, directora de Salud Pública de Risaralda, lamentó el caso y anunció un acompañamiento integral para la paciente y su familia. Roldán explicó que el equipo de salud pública permanece atento a las acciones de las autoridades competentes y que, una vez recibida la información oficial, se activarán todas las rutas de prevención y atención a víctimas de violencia sexual. “Estamos esperando que las autoridades competentes hagan lo que se requiere, nos llegue la información y nosotros como Secretaría de Salud Departamental acudir a hacer todo lo que nos compete desde estas rutas de prevención y estas rutas sobre la atención a las personas, a las mujeres víctimas de violencia sexual”, expresó la funcionaria.

La directora también detalló que el Comité Articulador departamental, creado para abordar todo tipo de violencia en la población, se encuentra en alerta para garantizar el apoyo psicológico, médico y jurídico necesario en este tipo de situaciones. Este comité, según Roldán, constituye una herramienta clave para la atención integral de las víctimas y la coordinación interinstitucional en casos de violencia sexual y física.

Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, instó a las entidades competentes a actuar con prontitud en el proceso judicial y enfatizó la importancia de evitar que hechos de esta naturaleza queden sin respuesta ante la justicia.

