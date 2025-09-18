Colombia

Benedetti explicó qué quiso decir Petro al afirmar que espera a Trump en Colombia: “Que venga a hablar con los que realmente saben”

El presidente dio un duro discurso luego de que fuera notificado sobre la descertificación del país en la lucha contra las drogas. Presentó los resultados y pidió Donald Trump cambiar su política

El ministro Armando Benedetti aseguró que el presidente Petro instó a Donald Trump a asesorarse en Colombia y no dejarse guiar por personas de derecha - crédito Ministerio del Interior

El presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su alocución del 17 de septiembre de 2025, como consecuencia de la decisión que tomó de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. El primer mandatario presentó cifras que demuestran óptimos resultados del Gobierno y de las autoridades colombianas en su trabajo de combate contra el narcotráfico.

Por eso, instó al jefe de Estado norteamericano a corregir su política de antinarcóticos y a implementar la que se está ejecutando en el país, bajo su liderazgo. “¿Qué está demostrando esto, señor Trump? Que toda su política antidrogas de hace 50 años fracasó, fracasó. Le repito de nuevo, fracasó. Su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico (…). Lo invito a corregir su política”, indicó.

Asimismo, al finalizar su discurso, aseguró que espera la llegada del mandatario estadounidense para discutir los datos sobre el desempeño de Colombia en la materia. Adicionalmente, indicó que no está dispuesto a consentir ningún tipo de acción militar extrajera en el territorio, que esté orientada a combatir a organizaciones ligadas al narcotráfico.

“Cambie, a mí no me amenace. Aquí lo espero, si quiere, no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos, y hablamos de tú a tú, y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas”, dijo.

Durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó con más detalle lo que quiso expresar Gustavo Petro al afirmar que espera a Donald Trump en Colombia. Según explicó, la afirmación del presidente tiene como fin instar al jefe de Estado estadounidense a asesorarse en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes en Colombia, donde, a su juicio, están los verdaderos expertos en el tema.

“Cuando el presidente dice que espera a Trump, yo interpreto que lo que le está diciendo es que venga a hablar con los que realmente saben de la lucha contra el narcotráfico y qué es lo que pasa en Latinoamérica con la del narcotráfico. Y no se deje guiar por algunas opiniones de la derecha que tienen cercanías con el paramilitarismo y con el narcotráfico”, precisó.

