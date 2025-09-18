Colombia

Avanza plan de recuperación del Hospital San Juan de Dios tras reunión entre Petro y Galán: estos fueron los acuerdos

Tras un fallo judicial que ordena la recuperación del complejo hospitalario, el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá definieron acciones conjuntas para iniciar estudios estructurales y continuar con las obras de restauración

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán se reunieron en la Casa de Nariño para tratar el futuro del Hospital San Juan de Dios - crédito X

En una reunión realizada el jueves 18 de septiembre en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, discutieron los pasos a seguir para la recuperación y reapertura del hospital San Juan de Dios.

El encuentro se llevó a cabo tras un reciente fallo judicial que ordenó la articulación entre autoridades nacionales, distritales y departamentales para rehabilitar este complejo hospitalario de importancia patrimonial y sanitaria para la ciudad.

El Juzgado 12 Administrativo de Bogotá dispuso que el distrito debe autorizar el ingreso inmediato del Gobierno nacional al Edificio Central del hospital, con el fin de que el Ministerio de Salud adelante estudios y diseños definitivos para su reforzamiento estructural. En caso de incumplimiento, el fallo advierte sobre la posibilidad de iniciar un incidente de desacato contra la Secretaría Distrital de Salud y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc).

Avances en estudios estructurales

El Ministerio de Salud debe
El Ministerio de Salud debe realizar estudios y diseños para el reforzamiento estructural del edificio - crédito Alcaldía de Bogotá

En cumplimiento de esta decisión judicial, la Agencia Inmobiliaria Nacional inició el 11 de septiembre los estudios de sismo resistencia y los diseños estructurales para la torre central. Según el cronograma establecido, estos trabajos deben concluir en diciembre de 2025.

A partir de esos resultados, en enero de 2026 se abrirá la licitación para las obras de rehabilitación, que comenzarán por la reparación de techos. El juzgado descartó la demolición del edificio, ratificando su carácter patrimonial.

Durante la reunión, el alcalde Galán explicó que “revisarán el caso de la torre central para buscar fórmulas que respeten la Ley y nos permitan avanzar en la recuperación”. También reveló que el Distrito propuso al Gobierno nacional que el hospital se convierta en “una sede especial de una ciudadela sociosanitaria que investigue en herramientas de salud pensando en el adulto mayor, teniendo en cuenta que la ciudad está envejeciendo. Esperamos que esta propuesta sea aceptada”, indicó.

El mandatario distrital aclaró que, hasta el momento, no existe una definición concreta sobre el modelo que se implementará para la recuperación total del complejo. En declaraciones posteriores, precisó que “todavía no hay una fórmula específica que vamos a utilizar, pero estamos analizando las alternativas que permitan avanzar en la recuperación de todo ese complejo”.

Obras en marcha dentro del complejo hospitalario

La Agencia Inmobiliaria Nacional inició
La Agencia Inmobiliaria Nacional inició los estudios técnicos el 11 de septiembre de 2025 - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Edificio Central es uno de los 13 inmuebles en los que el Gobierno nacional y el distrito adelantan labores de restauración patrimonial, con contratos que superan los 95.000 millones de pesos. Ocho edificios, entre ellos San Roque, Jardín Infantil, Inmunológico, Siberia, Capilla, Convento, Cundifarma y la Unidad de Salud Mental, ya iniciaron obras este año, luego de la adjudicación de contratos realizada el 11 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, la empresa RenoBo adjudicó los contratos para intervenir los edificios de Enfermedades Tropicales y Santiago Samper. El primero contará con un presupuesto aproximado de 12.928 millones de pesos, mientras que la inversión en el segundo será de 12.031 millones. Está previsto que estas obras finalicen durante el segundo semestre de 2026.

Galán destacó que estas intervenciones hacen parte de un esfuerzo conjunto que involucra a diferentes niveles de gobierno. “Tenemos una responsabilidad tanto la ciudad, el Gobierno distrital, como la Nación y la Gobernación, de recuperar el complejo San Juan de Dios. Ahí ha habido históricamente unas diferencias en el camino para la recuperación, pero hoy avanzamos en un diálogo para analizar las alternativas que permitan cumplir esa misión sin que se pongan en riesgo el patrimonio de la ciudad ni los intereses del Gobierno nacional”, afirmó el alcalde.

Petro y Galán acordaron seguir
Petro y Galán acordaron seguir dialogando para definir el modelo de gestión y la financiación del proyecto - crédito Presidencia

El proceso de recuperación del hospital San Juan de Dios, uno de los complejos hospitalarios más emblemáticos de Bogotá, seguirá avanzando en las próximas semanas con la entrega de resultados preliminares de los estudios técnicos y la definición de un plan conjunto entre el Distrito y el Gobierno nacional.

