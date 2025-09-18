A la cárcel docente señalado de agredir sexualmente a tres niñas en Norte de Santander: grababa los abusos con su celular

Un profesor de 54 años fue arrestado en Norte de Santander tras ser acusado de agredir sexualmente a tres niñas en una escuela rural, según la Fiscalía, que incautó dispositivos electrónicos como parte de la investigación - crédito Policía Nacional

Un docente de 54 años fue capturado en el municipio de Labateca, Norte de Santander, acusado de abuso sexual a menores contra tres niñas de 7, 8 y 9 años. La detención se llevó a cabo en el barrio Enrique Morales, tras una diligencia de allanamiento y registro ordenada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Labateca.

Con base en la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2022 dentro de un plantel educativo de la zona rural, donde el docente, identificado como Jaimes Molina, presuntamente aprovechaba su posición para llevar a las menores a una habitación del colegio y cometer los abusos, que además grababa en video con su teléfono celular.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un computador HP, un computador Pc Smart con logos de la Secretaría de Educación, tres memorias USB y un teléfono celular. Estos elementos fueron incorporados a la investigación que lidera la Fiscalía 01 Seccional URPA Pamplona, en coordinación con la Policía Nacional.

El docente enfrenta cargos por acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales con menor de 14 años. Las víctimas, estudiantes de una vereda de Labateca, habrían sido sometidas a estos hechos de manera recurrente durante un periodo de cinco años.

Tras la captura, el acusado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. En las audiencias concentradas, un Juez de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

El comandante del departamento de Policía Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, señaló que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

Por su parte, el subcomandante del mismo departamento, coronel Amaury Lindsay Aguilera López, destacó la articulación entre la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía, e hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

La institución policial recordó que las líneas 123 y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) están habilitadas para recibir reportes de este tipo.

Este caso se registró en medio de los esfuerzos permanentes de las autoridades para salvaguardar la integridad de la infancia y promover la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para prevenir y sancionar los delitos sexuales contra menores.

De acuerdo con el comunicado proporcionado por las autoridades, la labor de la Policía Nacional y la Fiscalía busca fortalecer la confianza de la comunidad en los mecanismos de protección disponibles.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer todos los aspectos del caso y asegurar que las víctimas reciban la atención y el respaldo necesarios.

Alarma en Colombia por aumento de violencia contra menores

Más de 1.000 casos de agresión sexual contra menores fueron registrados por el Icbf solo en enero de 2025, lo que equivale a 35 casos diarios. Entre enero y agosto de 2024, se contabilizaron 375 homicidios de menores en Colombia.

Durante 2024, la Defensoría del Pueblo informó que 541 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. En el primer semestre de 2025, en Cúcuta, se reportaron 121 capturas de menores vinculados a actividades delictivas, reflejando el alto nivel de instrumentalización y reclutamiento por parte de organizaciones criminales en la región.

De enero a abril, el Icbf documentó 2.754 casos de violencia intrafamiliar con menores como víctimas. En Norte de Santander, las autoridades emitieron órdenes de captura en investigaciones por abuso sexual contra menores, aunque las cifras totales del año aún no han sido publicadas.