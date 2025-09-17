Video: hombre se hizo viral en redes sociales por tomarse una ‘selfie’ con un cilindro bomba en Cauca: “Le pudo estallar en la cara”

Hombre se tomó foto con cilindros explosivos en Cauca - crédito @colombiaoscura/X

La circulación por la vía que conecta los municipios de Piendamó y Morales, en el sector conocido como Crucero Matarredonda, se vio alterada tras la aparición de al menos tres cilindros sospechosos de contener explosivos.

La situación generó alarma en la comunidad del departamento de Cauca, que presenció cómo estos artefactos, presuntamente instalados por las disidencias de las Farc, alteraron la cotidianidad, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes.

Los explosivos fueron removidos del lugar luego de la intervención del Ejército Nacional de Colombia - crédito @colombiaoscura/X

En medio de la tensión, una cámara de seguridad captó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Un ciudadano que transitaba en motocicleta se detuvo junto a uno de los cilindros y se tomó una fotografía con el artefacto. El hecho, que se registró el 14 de septiembre de 2025, fue calificado de insólito por numerosos usuarios en plataformas digitales. Uno de ellos expresó en X: “No... Cómo se le ocurre hacer eso... Si eso le hubiera estallado, esa sería su última selfie”.

Los internautas plantearon la teoría de que el hombre habría sido el que instaló los artefactos explosivos en la vía y que la foto que se tomó fue para demostrar que sí cumplió con el trabajo asignado.

tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, atendieron la situación en Cauca - crédito Ejército Nacional

La verificación y neutralización del cilindro estuvo a cargo de las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, con el respaldo del Grupo MARTE y el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), pertenecientes a la Tercera División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional. Gracias a la intervención de estos equipos especializados, “se despejó el corredor vial y se restableció la movilidad, protegiendo la vida de los ciudadanos que transitan a diario por este importante eje vial, y evitando que los métodos criminales de los grupos armados organizados causaran una tragedia”, detalló la institución.

El Ejército Nacional aprovechó la ocasión para reiterar su rechazo contra el uso de artefactos explosivos que ponen en peligro a la población civil y subrayó su compromiso con la seguridad regional.

“El Ejército rechaza categóricamente el empleo de estos artefactos que atentan contra la población y reitera que sus tropas continuarán adelantando operaciones permanentes para garantizar la seguridad en la región”, puntualizó la entidad. Además, hizo un llamado a los grupos armados que operan en Cauca para que respeten la vida de los habitantes de estos municipios.

Los testigos de la zona querían llevarse los cilindros

Campesinos del Cauca recuperan cilindros de gas abandonados por disidencias de las Farc tras bloqueos en Piendamó y Morales - crédito @YoSoyStuart/X

Según relataron testigos, la decisión de llevarse los cilindros surgió tras comprobar que no contenían explosivos y que los cables adheridos eran meramente decorativos, a pesar de que los recipientes estaban pintados con la bandera de Colombia y los símbolos de las Farc.

“Como están tan caros estos cilindros de gas propano acá en el Cauca, la gente vio la oportunidad de tener estos artefactos en sus cocinas de ahí que al ver que eso no representaba algún peligro, y que no tenían explosivos, se acercaron donde estaban, echarlos después en un costal y así llevárselos en una motocicleta”, relataron los testigos.

Líderes sociales de la región explicaron que “los alzados en armas realizan esta clase de saboteos para causar temor entre la población y para distraer a los militares, haciéndoles creer que tiene explosivos, buscando así que sea más lento su avance hacia las zonas donde ejecutan ataques y hostigamientos, como ese domingo, donde causaron la muerte de un patrullero de la Policía y dejaron heridos a ocho uniformados luego de destruir la subestación de Policía de El Carmelo”.