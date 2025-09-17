Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ proponen castigo a Luis Fernando Hoyos por su prolongada ausencia

La ausencia de Luis Fernando Hoyos provocó la reacción de sus compañeros - crédito Masterchefcelebrityco/Instagram

La ausencia prolongada del Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025 ha generado inquietud entre los participantes y seguidores del popular reality de cocina, pues lo único que se sabe es que el actor persiste en sus complicaciones de salud.

En efecto, la salida temporal del actor alteró la dinámica habitual del programa y abrió un debate sobre las reglas de la competencia y la equidad entre los concursantes, que cada día se la juegan por avanzar una semana más en el concurso.

Claudia Bahamon, presentadora del reality, ha explicado en varias ocasiones que la ausencia del actor responde exclusivamente a motivos médicos, y en una de las declaraciones al respecto reconoció que al actor le han extendido en dos ocasiones la incapacidad, lo que le impide por ley asistir a la competencia. Sin embargo, sus compañeros no dudaron en expresar su incomodidad por el progreso del actor sin asistir a los retos.

Una de las primeras en opinar fue la también actriz Carolina Sabino, que aunque destacó su preocupación por el estado de salud de su compañero, enfatizó que, mientras ella y los demás concursantes se enfrentan retos semanales para conservar su lugar, el actor mantiene su cupo asegurado hasta su eventual regreso.

“Con mucha tristeza de ver que pasan las semanas y no vuelve Luisfer. Pero al mismo tiempo uno dice: ‘Bueno, uno ha hecho un proceso muy a conciencia, con mucho esfuerzo y él llega a meterse a los 10, a los ocho, a los cuatro’ (...) uno piensa y se sobrevalora todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho”, afirmó.

En la conversación ante las cámaras, la presentadora y los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso consultaron a los cocineros sobre posibles medidas para equilibrar la situación.

Entre las opciones discutidas, se mencionó la sanción habitual de portar un delantal negro al volver, lo que implica que el concursante debe superar un reto para quitárselo. Sin embargo, una de las propuestas más recurrentes fue que Hoyos enfrente directamente un reto de eliminación, de modo que pueda defender su permanencia en igualdad de condiciones con el resto.

Las opiniones de los participantes reflejan la complejidad del momento. Ricardo Vesga, dijo: “Yo pienso que lo más justo es que él regrese cuando ya esté en capacidades, a no ser que médicamente digan que ya no puede estar dentro de la competencia”.

Por su parte Violeta Bergonzi, presentadora y concursante, expresó: “(...) lo importante es que él se recupere y vuelva y es el cupo que él se ha ganado hasta donde llegó (...) No es justo, pero es la situación y él no está por fuera porque quiere”.

A su vez, el actor David Sanín señaló: “Vuelvo a lo colegio, tiene que hacer un examen riguroso para ver si puede reingresar. Entonces, sí, una eliminación directa, por ejemplo, un solo plato, él y ustedes dicen, pero no que entre como si no hubiera pasado nada, porque han pasado cosas”.

Mientras que Pichingo terminó el tema con una de sus características trovas: “A mí lo que me preocupa de lo que a Luis Fer le pasa, es que en vez de un doctor, le tengan un chef en casa”.

Las opiniones de los famosos desataron comentarios de todo tipo en redes sociales: “Y llega Luisfer y Carolina es la primera en abrazarlo”; “Saquen a Luis Fernando y que vuelva Valeria 😍“; ”Empatía y más amor en el mundo! 🙌🏻✨ Muy bien Richie,@luisferhoyosactorque te recuperes pronto 🙌🏻✨👌🏻🤗 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

El recorrido de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia ha estado marcado por momentos destacados. El actor ha sorprendido a los jurados con preparaciones originales, lo que le valió apodos como “el Nobel de química” en las cocinas del programa. Ha conseguido inmunidades, triunfado en retos grupales y recibido reconocimientos especiales, como el cachete de Jorge Rausch.