Paola Turbay respondió a Daniel Samper un comentario que le llegó al corazón a la exreina: “La mejor terapia del año”

La reacción de Turbay fue positiva, lo que confirmó la conexión genuina con el humor y la propuesta escénica de Samper Ospina

David Garzón

Por David Garzón

El periodista mostró sin reservas
El periodista mostró sin reservas su entusiasmo por el encuentro - crédito @paolaturbay / @danielsamperospina / IG

La carrera de Paola Turbay está marcada por hitos que la consolidan como una de las figuras más influyentes en el ámbito del entretenimiento colombiano.

Su trayectoria se inició con gran impulso tras representar a Colombia en Miss Universo 1994, un certamen que catapultó su nombre más allá de las fronteras nacionales y abrió paso a una presencia destacada en la televisión y el mundo de la actuación.

La exreina dejó ver su
La exreina dejó ver su entusiasmo al haber asistido al show de Daniel Ospina - crédito @paolaturbay / IG

El impacto de su participación en el concurso no solo alimentó su popularidad, sino que le sirvió de plataforma para desarrollar una carrera multifacética, en la que alternó distintos géneros y registros artísticos.

Dentro de sus proyectos más recientes, La venganza de Analía 2 sobresalió por el efecto que tuvo en la audiencia, especialmente gracias al personaje de Paulina Peña, encarnado por Turbay. Esta antagonista, caracterizada por su ambición, consiguió posicionarse rápidamente como una de las figuras más comentadas de la producción. La interpretación de Turbay, dotada de matices y fuerza expresiva, provocó un caudal de reacciones de los espectadores, que debatieron su papel y ponderaron la capacidad de la actriz para abordar personajes complejos y alejados de su imagen habitual.

Interacción entre Paola Turbay y Daniel Samper

La también actriz aprovechó su
La también actriz aprovechó su espacio digital para elaborar una recomendación entusiasta a sus seguidores - crédito @paolaturbay / IG

Recientemente, Paola Turbay volvió a captar la atención pública por su vida fuera de los sets, particularmente a raíz de una interacción con el periodista y escritor Daniel Samper Ospina. Todo se originó cuando el columnista publicó en sus redes una fotografía junto a la exreina, tomada luego de la función de El Petroverso, espectáculo humorístico de su autoría. El periodista mostró sin reservas su entusiasmo por el encuentro, describiéndola como “mi traga platónica en la adolescencia y la mujer más divertida e inteligente que existe”, dejando en evidencia la admiración que siente por la actriz.

La reacción de Turbay fue espontánea y positiva, lo que confirmó no solo el agrado por la experiencia vivida en la obra, sino la conexión genuina con el humor y la propuesta escénica de Samper Ospina. En sus propias historias en redes sociales, la artista escribió: “Y volveré mil veces más. Eres genial”, por lo que dejó ver el entusiasmo y el buen ánimo que le dejó el evento. Además, aprovechó su espacio digital para elaborar una recomendación entusiasta a sus seguidores, invitándolos a disfrutar de la obra y resaltando los beneficios emocionales del humor: “¡Por favor! No pierdan la oportunidad de ver el Petroverso, de Daniel Samper Ospina. Es fácilmente la mejor terapia del año. Pura risa”, se lee en una de sus publicaciones de Instagram.

La cercanía con la audiencia

- crédito @paolaturbay/Instagram
- crédito @paolaturbay/Instagram

Durante la velada, la también modelo demostró la conexión con el público y con quienes compartieron la experiencia artística, posando para fotografías y transmitiendo el clima de complicidad, disfrute y espontaneidad que caracterizó la noche. El intercambio entre la actriz y el escritor fue bien recibido por los asistentes, reforzando el impacto positivo que los eventos presenciales tienen en la comunidad cultural del país.

Hay que resaltar, que su cercanía con figuras de otras disciplinas, como el periodismo y el humor, pone en evidencia la apertura y la disposición para integrar nuevas experiencias a su vida personal y profesional, algo que suele resonar entre sus admiradores y motivarles a seguir sus recomendaciones y propuestas.

Cabe destacar que la vida digital de Paola Turbay sigue generando actividad constante, con reacciones que van desde la admiración por sus logros profesionales hasta el reconocimiento de su simpatía, carisma y belleza. Sus fanáticos no dejan de mostrar apoyo ante cada paso, sea por sus intervenciones en televisión, su incursión en nuevos proyectos, o por las posiciones e iniciativas que comparte a través de sus plataformas en línea.

