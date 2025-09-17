Lotería de la Cruz Roja resultados 16 de septiembre 2025; secos y números ganadores

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes (Infobae)

La Lotería de la Cruz Roja publicó todos los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 16 de septiembre de 2025.

Se trata de una de las loterías más grandes de Colombia que ofrece un premio mayor de 7 mil millones de pesos y más de 20 premios principales extras. Descubra si resultó ser uno de los afortunados ganadores de hoy.

Resultados Lotería de la Cruz Roja Colombiana último sorteo martes 16 de septiembre

Sorteo: 3119

Número ganador: 0776

Serie: 253

Seco $200 millones

0442 – 269

Secos $100 millones

0010 – 151

0554 – 194

0898 – 009

5634 – 149

Secos $30 millones

3277 – 080

9498 – 035

2612 – 210

7150 – 004

5070 – 186

1848 – 287

6244 – 231

5356 – 245

6969 – 114

1626 – 022

Secos $20 millones

6781 – 144

9072 – 034

5945 – 020

6789 – 097

2678 – 193

1073 – 042

0730 – 020

0077 – 114

7580 – 282

9063 – 179

9272 – 088

8777 – 003

0068 – 141

6254 – 067

4585 – 163

Secos $10 millones

1957 – 261

0233 – 119

3162 – 148

0704 – 060

5119 – 274

5820 – 102

8411 – 173

3526 – 016

5649 – 173

7563 – 027

5812 – 186

8019 – 050

0391 – 218

7986 – 125

2521 – 066

8791 – 285

3156 – 173

4227 – 274

6741 – 031

1123 – 196

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que solo tiene 30 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

La Lotería de la Cruz Roja únicamente celebra un sorteo cada semana, todos los martes a las 22:55 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar miles de millones de pesos en premios.

Cuál es el plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

¿Cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja? Créditos: Infobae México.

La Lotería de la Cruz Roja ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 20 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7 mil millones de pesos .

Un seco de 100 millones de pesos .

Cuatro secos de 50 millones de pesos .

Cinco secos de 30 millones de pesos .

18 secos de 20 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo reclamar el premio?

Para poder jugara la Lotería de la Cruz Roja requiere de al menos 5 mil pesos para hacerse de una de sus tres fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para comprarla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados ubicados en 31 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente martes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para reclamar su premio necesitas presentar el billete o fracción original sin tachaduras ni enmendaduras con los vendedores, distribuidores o en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Si se obtuvo el premio mayor o alguno de los secos, se tiene que presentar de preferencia en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja con algún documento de identificación oficial.