La particular carta de una niña a soldados del Circo del Ejército en Cesar: “No crean que la guerrilla es mejor que ustedes”

El circo del Ejército Nacional lleva más de 15 años llevando alegría a las comunidades rurales del país - crédito @Ejercito_Div2/X

Más allá de combates, enfrentamientos y operaciones militares, el Ejército Nacional cuenta con un fuerte componente social y humanitario, que le ha permitido llegar a rincones apartados del país a llevar felicidad, dignidad y hasta mejores condiciones de vida para comunidades vulnerables.

Estas acciones, al margen del contexto de la guerra, fueron exaltadas por una niña que quiso plasmar en una carta su agradecimiento por los momentos de alegría que experimentó gracias a la llegada del circo del Ejército Nacional a su territorio.

La misiva fue escrita específicamente por Alejandra, una niña de San Alberto (Cesar), que disfrutó del Circo Colombia No. 2, que lleva más de 15 años de trayectoria, y admitió que el show “le sacó sonrisas”.

El Ejército reconoció el gesto de la menor - crédito @Ejercito_Div2/X

En su mensaje, la menor resaltó la alegría y los valores que transmitieron durante su estancia en el municipio. El gesto de Alejandra evidenció el alcance social de esta iniciativa militar, que trasciende las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas.

Alejandra también dirigió palabras de aliento y reconocimiento a los soldados, a quienes llamó “mis guerreros que solo luchan por el país”.

La niña deseó éxito a los integrantes del circo en su próximo viaje y les pidió protección divina. “Sé que apenas los conocí y pues recién entré a su show dije que de todos los circos este es el mejor, ustedes siempre queriendo sacar sonrisas al público. Hoy, su último día, les deseo lo mejor. No crean que la guerrilla es mejor que ustedes, no, ustedes son lo mejor”, escribió Alejandra, firmando la carta con un mensaje de afecto y admiración.

El Ejército valoró públicamente el gesto de la menor, señalando que su agradecimiento es una muestra de los resultados alcanzados por los soldados expertos en artes circenses.

Esta fue la carta de Alejandra al equipo del Circo delEjército Nacional - crédito @Ejercito_Div2/X

Según la institución, iniciativas como la del circo militar generan espacios de diversión y reflexión, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social en zonas que han enfrentado dificultades.

“Este agradecimiento especial de la niña Alejandra demuestra que los soldados expertos en artes circenses han rendido frutos, y genera espacios de diversión y reflexión, reconstruyendo el tejido social”, afirmó el Ejército.

Circo militar y acción social en territorios apartados del país

El Circo Colombia No. 2, adscrito al batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N°2, recorre varias regiones del país con el objetivo de llevar acción social y entretenimiento a la población civil.

Durante septiembre, los soldados del circo ofrecieron funciones en San Alberto, donde emocionaron a las familias con espectáculos llenos de magia, risas y enseñanzas sobre valores como la amistad y el respeto. Estas presentaciones fueron descritas como únicas por los habitantes del municipio, que encontraron en ellas una oportunidad para compartir y reflexionar.

Además de San Alberto, el circo militar, conformado por mimos, payasos, acróbatas y deportistas, ha visitado otros lugares en lo corrido de 2025, como Valledupar(Cesar), Yondó (Antioquia), Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santader), Mistrató (Risaralda), donde cientos de niños y adultos asistieron a los espectáculos gratuitos.

El Circo del Ejército lleva alegría a distintas regiones del país con funciones gratuitas - crédito @Ejercito_Div2/X

En cada parada, la respuesta de la comunidad fue positiva, con una participación entusiasta y muestras de aprecio hacia los soldados que, a través de las artes circenses, buscan fortalecer los lazos sociales y ofrecer momentos de esparcimiento.

“Los uniformados no solamente tienen entrenamiento militar, hace años descubrieron suvocación con el artecircense y aportarles a las comunidades desde la ejecución deespectáculosde otro nivel. Por eso, cada día los soldados del Circo Colombia Nº. 2 trabajan incansablemente para llevar a latarimauna puesta en escena perfecta, que robe risas y asombro entre las familias”, sostuvo el Ejército.

La despedida del circo dejó una huella especial en los más jóvenes. Niños, niñas y adolescentes fueron los que más sintieron la partida de los soldados artistas, reflejando el valor emocional que estas iniciativas tienen en su vida cotidiana.