Colombia

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Las medidas anunciadas por la Administración municipal implican también ley seca y la restricción de la circulación de vehículos en el municipio

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Además, la Alcaldía de Campamento,
Además, la Alcaldía de Campamento, una población cercana a Briceño, también decretó un toque de queda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Calarcá

La Alcaldía del municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia, optó por imponer restricciones nocturnas y ley seca en respuesta a la escalada de violencia generada por enfrentamientos entre facciones de las disidencias de alias Calarcá, el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), en la zona rural del municipio.

Estas medidas buscan contener la expansión del conflicto armado en el Norte antioqueño, donde la disputa por rentas ilícitas ha intensificado la inseguridad en la vereda Morrón.

La disidencia de alias Calarcá,
La disidencia de alias Calarcá, el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), es uno de los grupos armados que está en negociaciones con el Gobierno Petro - crédito Colprensa

De acuerdo con información preliminar, recogida por la emisora Blu Radio, las autoridades aún no han logrado esclarecer las causas exactas de la confrontación entre los distintos grupos delincuenciales, aunque todo apunta a un conflicto interno por el control de las actividades ilegales en esta región del departamento de Antioquia. La situación obligó a las autoridades locales a actuar con rapidez para evitar que la violencia se propague a otras áreas.

El director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, informó que la Fuerza Pública ya se encuentra desplegada en la subregión con el objetivo de restablecer el orden.

“El Ejército Nacional con la Cuarta Brigada están realizando las diferentes operaciones de control territorial con el ánimo de poder ubicar a estas diligencias”, explicó el alto oficial según declaraciones recogidas por las autoridades departamentales. La presencia militar busca frenar el avance de los grupos armados y garantizar la seguridad de los habitantes.

El motivo de las disputas
El motivo de las disputas entre las disidencias de Calarcá apunta a un posible conflicto interno por el control de las actividades ilegales en esta región del departamento de Antioquia - crédito Federico Ríos/Reuters

Como parte de la estrategia para contener la crisis, la Alcaldía de Briceño estableció un toque de queda que rige desde las 8:00 p. m. hasta las 5:30 a. m., acompañado de una ley seca entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. Además, se prohibió la circulación de vehículos entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m.: las restricciones pretenden limitar la movilidad y reducir las posibilidades de nuevos enfrentamientos durante la noche.

La preocupación por el orden público no solo implica al municipio de Briceño: la Alcaldía de Campamento, una población cercana, también decretó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., medida que estará vigente hasta el 18 de septiembre de 2025.

Esta son las medidas anunciadas
Esta son las medidas anunciadas en el municipio de Briceño, Antioquia, por los enfrentamientos - crédito Alcaldía de Briceño/Facebook

Los falsos manuales de reforestación que estaría repartiendo la disidencia de ‘Calarcá’

Una cartilla titulada “Amazonía Soberana”, presentada por bloques de la disidencia al mando de “Calarcá” en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional, fue expuesta como una guía para el desarrollo sostenible, con promesas de capacitación y reconversión productiva dirigidas a los campesinos, así como acciones para la protección de especies en peligro.

Sin embargo, expertos en seguridad y fuentes de inteligencia advierten que estas propuestas funcionarían como una plataforma para el adoctrinamiento y la imposición de control social y territorial en zonas específicas de la Amazonía.

Según información obtenida por Caracol Radio, el documento, que en apariencia promueve la reforestación, el uso de tecnologías limpias y la agroecología, tendría como propósito real consolidar una “república independiente” y asegurar el control de corredores estratégicos que enlazan a Colombia con Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú.

Hay alerta por la difusión
Hay alerta por la difusión de una cartilla de las disidencias de 'Calarcá' que estaría incentivando a influencias políticas y militarmes en la región amazónica - crédito Colprensa

El documento enfatiza la importancia de regiones como los márgenes del río Caguán y el río Tunia, áreas que la inteligencia militar identifica como puntos clave para el avance de operaciones ilegales, entre ellas el envío de grandes cargamentos de droga, de acuerdo con la información recogida por el citado medio.

El avance de las disidencias, especialmente del grupo al mando de “Calarcá”, se ha hecho notorio en los departamentos de Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés. En estas zonas, las estructuras armadas ya ejercen dominio sobre los productores de hoja de coca y extienden su influencia a actividades como el cultivo de cacao, la minería ilegal y la ganadería.

