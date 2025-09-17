En la Comisión Séptima del Senado, senadoras piden prórroga y se aplaza ponencia de la reforma a la salud

Reforma a la salud enfrenta un nuevo aplazamiento en su debate - crédito Acemi

El trámite de la reforma a la salud volvió a sufrir un tropiezo en el Congreso.

Cuatro senadoras ponentes en la Comisión Séptima del Senado —Norma Hurtado (Partido de la U), Esperanza Andrade (Partido Conservador), Ana Paola Agudelo (Mira) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres)— radicaron una solicitud de prórroga ante la mesa directiva de la célula legislativa.

La petición busca extender el plazo para entregar la ponencia del proyecto, lo que implica un nuevo retraso en el ya apretado calendario de la reforma.

Las congresistas argumentaron que requieren más tiempo para analizar de manera detallada el texto de la iniciativa y construir un informe que recoja de forma completa sus observaciones y propuestas.

Esta decisión retrasa una vez más la posibilidad de convocar el debate en la Comisión Séptima, sumando incertidumbre a un proceso legislativo que ya ha enfrentado múltiples aplazamientos y divisiones políticas.

“Respetuosamente solicitamos sea concedida prórroga del término para la presentación del informe de ponencia para primer debate en Senado del Proyecto de Ley de la referencia, en atención a que se requiere mayor tiempo de estudio a profundidad para la elaboración del informe y a la extensión del proyecto de ley”, señalaron las congresistas en el documento.

Comunicado radicado por las senadoras ponentes en la Comisión Séptima del Senado - crédito red social X

La solicitud se refiere al Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado, 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 135 de 2024 Cámara, que busca transformar el sistema de salud colombiano. Sin la ponencia, el proyecto no puede ser convocado a debate ni sometido a votación en el Senado.

Este nuevo aplazamiento agrava la incertidumbre sobre el futuro de la reforma, que ya había enfrentado demoras y divisiones en su discusión.

Tensiones en el Gobierno

A la par con el retraso en el Legislativo, la transmisión del Consejo de Ministros del 15 de septiembre dejó al descubierto fuertes tensiones en el interior del Gobierno.

En ese escenario, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la gestión de Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por la implementación de la reforma en el régimen especial de los maestros.

El jefe de Estado, visiblemente molesto, reprochó la falta de ejecución de las directrices que —según él— ya había impartido para avanzar en la implementación de la reforma bajo la normativa vigente.

El presidente Gustavo Petro hizo las polémicas declaraciones en el consejo de ministros del 15 de septiembre - Crédito: RTVC Noticias / Youtube

“Aquí yo veo que esto no está avanzando porque la directriz que yo le di es la reforma a la salud presentada al Congreso bajo la ley actual”, afirmó.

Petro advirtió además que los recursos destinados a los maestros estarían siendo desviados para fines políticos, al asegurar que “aquí hay unas roscas políticas que usted sabe bien cómo se llaman, que se están creando con estos recursos para financiar elecciones. Es una forma de ordenar el presupuesto para la causa personal, pero también para las elecciones”.

Como ejemplo citó el caso del Valle del Cauca, donde, según sus palabras, “estamos financiando a nuestra oposición con los recursos de los maestros”.

En medio de la transmisión en vivo, el mandatario lanzó un ultimátum a Cadena: “Si usted no es capaz de desarrollar la reforma a la salud del Gobierno, pues no puede estar, porque no puede haber capitación en medicina primaria y preventiva, porque es un derecho universal”.

Pese a la presión, Cadena respondió que sí está en condiciones de implementar plenamente la reforma en el Fomag.

De acuerdo con información obtenida por El Espectador, se espera que se radique una ponencia negativa liderada por Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático).

El presidente Gustavo Petro instó al Congreso a aprobar la reforma a la salud, asegurando que su política ha demostrado ser eficaz para prevenir muertes - crédito @SenadoGovCo/X y Ovidio González/Presidencia

Sin embargo, la misma no contaría con el respaldo mayoritario, ya que varios integrantes del bloque opositor que anteriormente archivaron reformas del oficialismo ahora se inclinan por debatir y modificar el texto original.

Uno de los miembros de la comisión expresó a El Espectador que “vemos que ni el Gobierno ni la oposición tienen los votos y que se está posicionando una versión alternativa. Varios creemos que se deben hacer cambios en la salud, pero sin darle aval a la estatización que propone Petro, entonces hay un espacio para discutir”.