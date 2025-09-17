El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no reconoció al cartel de los Soles dentro de las organizaciones narcotraficantes que se persiguen en el país

Sánchez insistió en la importancia de mantener la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico - crédito Luisa González/REUTERS

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó el martes 16 de septiembre que el llamado cartel de los Soles haga parte de las estructuras narcotraficantes incluidas en las prioridades del Gobierno colombiano. En declaraciones a medios, el funcionario explicó que la estrategia oficial se basa en un documento técnico que clasifica las principales amenazas criminales que enfrenta el país.

“Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista, en un documento que se llama análisis de las capacidades críticas de la amenaza y ese documento establece prácticamente tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés es en las drogas, es la ambición, no la ideología”, señaló Sánchez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con esa categorización, los tres bloques que concentran la ofensiva estatal son el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc en todas sus facciones. El ministro señaló que la atención de las Fuerzas Militares está puesta en estas estructuras, a las que calificó como las verdaderas responsables de la violencia asociada al narcotráfico en el país.

En paralelo, Sánchez insistió en la importancia de mantener la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Aseguró que el trabajo conjunto con Washington sigue siendo clave no solo en inteligencia y financiamiento, también en la modernización de capacidades.

El ministro reveló que ya está en marcha un proyecto para renovar el armamento de las Fuerzas Militares, una transición que, según dijo, no será inmediata. “Ya hay un proyecto para modernizar las armas y se tardaría diez años para hacer la transición de capacidades”, advirtió.

La declaración llega en un contexto de debate sobre la estrategia de seguridad nacional y sobre el papel que debe jugar la cooperación internacional frente a las dinámicas del narcotráfico y la criminalidad organizada. Mientras tanto, la línea del Ministerio de Defensa se mantiene en priorizar a los tres carteles señalados como las amenazas más críticas.

Noticia en desarrollo...