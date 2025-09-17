Colombia

El cacao se toma Arauca: producción, cultura y diversidad reunidas en cuatro días

Diez representantes de distintas regiones del país impulsan la promoción del cacao colombiano en un certamen que combina actividades culturales, talleres y exhibiciones, proyectando a Arauquita como referente nacional del sector

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El evento se llevará a
El evento se llevará a cabo en cuatro jornadas - crédito Colprensa

En Arauquita, en el departamento de Arauca, se prepara para ser el punto de encuentro de representantes de distintas regiones de Colombia en la VIII versión del Reinado Nacional del Cacao, un evento que resalta la riqueza productiva y cultural alrededor de este cultivo. La cita organizada por la Gobernación de Arauca y la Alcaldía de Arauquita se realizará del 9 al 12 de octubre de 2025, marcando el regreso de una tradición interrumpida durante seis años.

El Reinado Nacional del Cacao vuelve a escena, luego de que su última celebración tuviese lugar en 2019, cuando Renson Martínez Prada, quien hoy ocupa la Gobernación de Arauca, lideraba la Alcaldía de Arauquita.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese entonces, este certamen fortaleció la imagen de la región como epicentro del sector cacaotero y contribuyó a consolidar la proyección nacional del municipio. Ahora, las autoridades locales apuestan a promover una agenda de actividades enfocada en la identidad cultural, las oportunidades económicas y el posicionamiento internacional del cacao colombiano.

El evento, organizado tras seis
El evento, organizado tras seis años de pausa, reunirá a candidatas de nueve departamentos y contará con jornadas comunitarias, muestras musicales y espacios de integración entre productores y visitantes - crédito Gobernación de Arauca

De acuerdo con la programación oficial, este año participarán diez candidatas procedentes de departamentos: entre estos se destaca el Meta, Cundinamarca, Bogotá, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y el mismo Arauca.

Las representantes aspiran convertirse en la imagen del sector durante el periodo 2025-2026, mediante la integración de su conocimiento, habilidades y la representación simbólica de los valores asociados a la producción de cacao.

La organización ha previsto una agenda que incluye talleres de chocolatería, actividades de interacción comunitaria, desfiles en traje de fantasía, galas y presentaciones de trajes de baño, así como espacios de integración con productores y campesinos en jornadas de cosecha y poscosecha del cacao. A lo largo del certamen, también se desarrollarán muestras de música llanera, exposiciones artísticas, desfiles de carrozas y balleneras, hasta culminar con el acto de coronación.

Gleidys Torres, gestora social del departamento, invitó a la comunidad nacional a sumarse a las distintas actividades que buscan crear una experiencia para acercar a los ciudadanos a la cultura del cacao y al contexto productivo de la región. Según la funcionaria, las jornadas estarán abiertas a todo público y permitirán conocer la esencia campesina, la gastronomía a base de chocolate y las manifestaciones musicales propias de los Llanos Orientales.

La programación busca resaltar la
La programación busca resaltar la calidad del grano colombiano, mientras ofrece talleres, desfiles y actividades artísticas para fortalecer la identidad del municipio como epicentro cacaotero - crédito Gobernación de Arauca

El certamen forma parte de una estrategia nacional para visibilizar el cacao colombiano como uno de los más reconocidos a nivel mundial. Entre los objetivos que destacan las autoridades se incluye fortalecer la calidad del producto, ampliar oportunidades de exportación y consolidar la cooperación de los actores que intervienen en la cadena productiva. Más allá del aspecto competitivo, el evento representa una plataforma para proyectar la labor de campesinos, productores y emprendedores, quienes encuentran en este cultivo un motor para la paz y el desarrollo regional.

En ediciones anteriores, el evento ha contado con voceras como Jenny Paola Hernández Galviz, elegida reina en 2019. Hernández, profesional en Diseño de Modas por la Universidad Fesc, suma más de 15 años de experiencia como modelo para marcas diversas y ha compartido su pasión por la cocina saludable a través de plataformas digitales. Su perfil ilustra la diversidad de talentos que confluyen en el Reinado Nacional del Cacao y la proyección de sus participantes en distintos ámbitos profesionales.

Tanto la Gobernación de Arauca como la Alcaldía de Arauquita han reiterado la invitación para que personas de todo el país formen parte de un evento que reconoce la vocación campesina y el aporte del cacao colombiano en mercados internacionales. Durante cuatro días, la población será anfitriona de delegaciones y visitantes interesados en explorar la cultura, las tradiciones y el potencial productivo de la región.

La agenda integra actividades para diferentes públicos, con énfasis en la identidad, la inclusión y el intercambio de saberes alrededor de la cadena del cacao, en una región que busca fortalecer su imagen como territorio de paz y desarrollo productivo.

Temas Relacionados

AraucaReinadoCacaoColombia-TurismoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 16 de septiembre: todos los números ganadores

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cartagena este miércoles 17 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este miércoles

Tenga en cuenta: así regirá

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del martes 16 de septiembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día y Noche: estos

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 17 de septiembre

¡Alista las reservas! distintos zonas de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

En qué barrios de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confesó el apodo

Lina Tejeiro confesó el apodo que más le dolió en la actuación: “Está muy gordita, yo tengo un amigo que la puede operar”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts del momento

Elder Dayán lanzó el video oficial de su versión de “Inevitable” de Shakira

Tatiana Franko salió al paso de los juicios que recibe por cómo aborda a sus invitados en ‘Vos Podés’: “Es muy fácil opinar”

El Brayan le respondió al presidente Gustavo Petro tras polémicas declaraciones: “Nos han convertido en meme”

Deportes

Nuevo fracaso de Millonarios en

Nuevo fracaso de Millonarios en la Copa BetPlay: eliminado tras empate con Envigado

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora tras más de un año de espera: así fue su anotación con Cruzeiro

Técnico de Flamengo reveló la razón por la que Jorge Carrascal no destaca en el equipo: involucra a otro jugador

América de Cali se hunde en su crisis, pese al cambio de técnico: logró polémica racha en la Liga BetPlay

Leyenda española reveló la instancia a la que llegará Colombia en el mundial de 2026