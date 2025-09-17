Colombia

Capturan a tres presuntos motoladrones tras asalto en la vía Jamundí-Cali

Los delincuentes capturados, que tenían anotaciones judiciales, atracaron a una familia, con dos menores de edad, en la zona de Alfaguara, Valle del Cauca

Juan Romero

Por Juan Romero

Los tres hombres, de 18,
Los tres hombres, de 18, 20 y 29 años, fueron señalados de abordar a una familia que se movilizaba en un vehículo particular junto a dos menores de edad - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Tres presuntos motoladrones fueron capturados en flagrancia tras un violento asalto a una familia que transitaba por la vía Jamundí-Cali, en el sector de Alfaguara, Jamundí.

La intervención de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió recuperar bienes valorados en treinta millones de pesos, incautar armas de fuego y frustrar la huida de los sospechosos, que intentaron escapar en motocicleta y dispararon contra los uniformados.

El operativo se realizó en un puesto de control estratégico instalado por las autoridades en el corredor vial que conecta Jamundí con Cali.

Los tres hombres, de 18, 20 y 29 años, fueron señalados de abordar a una familia que se movilizaba en un vehículo particular junto a dos menores de edad.

Durante el asalto, los implicados despojaron a las víctimas de objetos de valor y, al notar la presencia policial, intentaron huir en motocicleta.

En su intento por evadir el cerco, abrieron fuego contra los agentes y realizaron maniobras peligrosas, lo que provocó que perdieran el control del vehículo y fueran interceptados.

La acción coordinada entre la Policía y el Ejército resultó en la captura inmediata de los presuntos responsables.

En el lugar, las autoridades incautaron dos revólveres, seis cartuchos percutidos y cuatro sin detonar. Además, recuperaron los objetos robados, entre los que se encontraban un teléfono móvil de alta gama y joyas pertenecientes a la familia afectada.

Según la información policial, ninguna de las víctimas resultó herida durante el incidente.

En cuanto a los detenidos, se estableció que el mayor de ellos, de 29 años, tenía tres anotaciones judiciales previas por hurto y receptación.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Será esta entidad la encargada de determinar su situación judicial.

El brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, destacó la importancia de emplear todos los recursos disponibles, tanto humanos como tecnológicos, para identificar y desarticular las bandas criminales que afectan la tranquilidad de la población.

El alcalde encargado de Cali, Fernando Grillo, informó sobre la entrega de dos drones de vigilancia a la Policía para reforzar las labores de control territorial desde el aire.

Estos equipos, modelo DJI Matrice 350, pueden alcanzar hasta 500 metros de altura y desplazarse en un radio de 8 kilómetros. Están equipados con cámaras de alta resolución y filtros térmicos, lo que permite su uso en condiciones de baja luminosidad, y cuentan con baterías que les otorgan una autonomía de operación superior a tres horas.

La incorporación de esta tecnología busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a hechos delictivos y mejorar la prevención en zonas estratégicas del área metropolitana de Cali. Con estas herramientas, la Policía aspira a incrementar la eficacia de los operativos y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

La institución policial ha señalado que mantendrá y ampliará sus acciones operativas en el territorio, con el objetivo de enfrentar a los grupos criminales y preservar la tranquilidad de los habitantes de la región.

