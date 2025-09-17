Colombia

Ausencia de autoridades en paro de conductores: tanto el alcalde de Bogotá como la secretaria de Movilidad decidieron abandonar la ciudad

La concejala Diana Diago cuestionó la salida del país de Carlos Fernando Galán y Claudia Díaz en plena crisis de bloqueos que vivió la capital. La Secretaría de Gobierno tuvo que lidiar con la manifestación

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El paro de conductores, convocado
El paro de conductores, convocado desde el 4 de septiembre, provocó caos, bloqueos y malestar ciudadano en Bogotá. La ausencia de la administración protagonizó igualmente el evento - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/X

La ausencia de las principales autoridades de Bogotá durante el paro de conductores del martes 16 de septiembre de 2025 desencadenó una fuerte denuncia pública por parte de la concejala del Centro Democrático Diana Diago.

En medio de una ciudad sumida en el caos, con bloqueos, protestas y un profundo malestar ciudadano divulgado ampliamente por redes sociales, la cabildante criticó la decisión de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, de salir del país justo cuando la jornada de movilizaciones había sido advertida con antelación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La concejal Diana Diago cuestionó la salida del país de la secretaria de Movilidad y del alcalde en plena crisis de bloqueos - crédito Diana Diago

Diago recalcó que la convocatoria al paro, organizada desde el 4 de septiembre, era de conocimiento público y de las autoridades encargadas de manejar la situación. Según expuso la concejala, la titular de Movilidad viajó a Londres autorizada por el decreto 427 de 2025, el cual fue respaldado por el alcalde Carlos Fernando Galán, que tampoco permanecía en Bogotá por encontrarse fuera del país bajo el amparo del decreto 428.

“¿Cómo es posible que la secretaria de movilidad decida irse a pesar de conocer la magnitud del evento que estaba por venir, y darle la espalda a cientos de ciudadanos que están cansados de los bloqueos y que no se resuelvan los problemas por cuenta de estas manifestaciones? Se fue y dejó a la ciudad en medio del caos”, puntualizó la concejal.

La salida simultánea de los
La salida simultánea de los principales líderes dejó a la capital sin vocería oficial - crédito Diana Diago

La cabildante fue contundente al calificar como inadmisible que, mientras los bogotanos sufren largos trancones y bloqueos, la funcionaria responsable de garantizar la movilidad se encontrara “de paseo”. Para la cabildante, esta situación revela la desconexión de la administración con la realidad que enfrentan los habitantes de Bogotá: “Esto es una muestra de la falta de compromiso y de la desconexión que tiene con la realidad que viven los bogotanos”.

La crítica de Diago no solo recayó sobre la secretaria de Movilidad. También cuestionó duramente al alcalde Galán por sostener en su gabinete a funcionarios que “no están comprometidos con Bogotá”. La vocera del Centro Democrático exigió respuestas inmediatas de la administración y recordó que las protestas afectan mucho más que los desplazamientos, pues inciden directamente en la seguridad, la economía y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones: “La ciudad necesita soluciones, no excusas ni secretarios ausentes”.

La administración local fue señalada
La administración local fue señalada por falta de compromiso y desconexión con la realidad de los bogotanos - crédito Diana Diago

En su pronunciamiento, Diago insistió en que la fecha y la magnitud del paro estaban anunciadas desde el 4 de septiembre y que, aun así, tanto la secretaria como el alcalde mayor ya habían dispuesto sus viajes. “Esto es inaceptable. Bogotá necesita liderazgo y sobre todo necesita que se llegue a un acuerdo con todas las personas que han participado en las protestas, porque no puede ser posible que aquí protestan, genera caos en Bogotá y las cabezas están fuera del país. Inaceptable. Esto es el colmo”, concluyó la concejal.

Durante la jornada, la ausencia de Galán y Díaz se hizo notoria en la falta de pronunciamientos oficiales. El encargado de atender la crisis fue el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, que asumió las negociaciones y la vocería pública mientras la ciudad afrontaba las múltiples afectaciones producto de los bloqueos convocados por el sector transporte.

Al concluir la marchas, el concejal Julián Forero valoró la movilización del gremio de moteros, señalando que sí logró un impacto en la administración: “Creo que esta movilización no fue en vano. Hubo empatía por parte de algunas personas de la administración”. A pesar de ello, lamentó la ausencia del alcalde durante la resolución del conflicto: “Quisimos que hubiera sido el alcalde el que saliera del pronunciamiento, pero bueno, entendemos que políticamente quizás no sea, eh, bueno para él, pero logramos que de alguna manera se habilitara la mesa”.

El secretario de Gobierno asumió
El secretario de Gobierno asumió la vocería y las negociaciones ante la falta de pronunciamientos oficiales de los titulares, entre ellos Claudia Díaz - crédito Johan Largo/Infobae

Según el balance de Forero, la principal meta del movimiento se alcanzó y, por eso, no existía razón para que las protestas se extendieran: “Si ya logramos eso, pues no tenemos ningún otro objetivo de seguir movilizándonos por Bogotá”. Invitó además a que las autoridades recurran al diálogo y eviten que la movilización sea el único recurso de interlocución: “Ojalá no hubiera sido este y esperamos que en el largo plazo no se convierta siempre en temas de movilización para que una administración escuche a la gente”.

Como resultado de la agitación social, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y los líderes de los moteros acordaron la apertura de un espacio de diálogo para evaluar las demandas del gremio. Ambas partes pactaron reunirse el próximo 25 de septiembre a las 16:00 horas, en un punto que aún está por ser fijado, con el fin de buscar salidas concretas a las problemáticas que detonaron el paro.

Temas Relacionados

BogotáDiana DiagoCarlos Fernando GalánClaudia DíazGustavo QuinteroCentro DemocráticoParo de conductoresMovilizacionesSecretaría de MovilidadSecretaría de GobiernoColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

Cientos de seguidores del conjunto manizalita han buscado llegar al vecino país vecino para acompañar al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, en el partido contra Independiente del Valle

Así fue la reacción de

Más de 100 usuarios afectados del Icetex piden una reforma al Gobierno y al Congreso: “No somos un problema que ‘se aguanta’”

Estudiantes y profesionales afectados por los aumentos de cuotas en la entidad financiera educativa denuncian que las cuotas de pago superan los 2 millones de pesos en algunos casos, por lo que exigen un cambio para evitar la deserción académica y mejorar las condiciones de pago

Más de 100 usuarios afectados

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Satena respondió a José Jaime Uscátegui por denuncias de presuntos nexos de la compañía aérea con alias Papá Pitufo

La aerolínea del Estado le salió al paso a las graves denuncias del congresista del Centro Democrático, en las que afirmó que una de las firmas con la que se establecieron vínculos comerciales tendría relación con la estructura de Diego Marín Buitrago, como se le conoce al ‘zar del contrabando’

Satena respondió a José Jaime

Bayern Múnich empezó la Champions con victoria 3-1 sobre el Chelsea: Luis Díaz no brilló en el partido

Pese a que el colombiano no tuvo su mejor presentación, disputó todo el encuentro en el que Harry Kane fue la figura por sus dos anotaciones en el Allianz Arena

Bayern Múnich empezó la Champions
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre facciones de la

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

ENTRETENIMIENTO

Shakira reflexionó acerca del impacto

Shakira reflexionó acerca del impacto de “La Tortura” en la globalización de la música latina: “Nuestros géneros se consideraban regionales”

Qué pasó con Luis Fernando Hoyos que sigue fuera de ‘MasterChef Celebrity’ y no se sabe si regresará: “El tiempo lo dirá”

Amparo Grisales alertó a sus seguidores por estafa con su imagen en internet: “No promuevo productos para la eterna juventud”

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Nuevos nombres de personajes que podrían entrar a “La casa de los famosos Colombia” en su tercera temporada

Deportes

Así fue la reacción de

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Bayern Múnich empezó la Champions con victoria 3-1 sobre el Chelsea: Luis Díaz no brilló en el partido

Técnico del León, de James Rodríguez, se quejó de la presencia del ’10′ con la selección Colombia: “Lo mismo le pasó”

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones