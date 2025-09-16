Valentina Taguado rompe en llanto tras la más reciente eliminación en MasterChef Celebrity: “Nada tiene sentido”

La salida de Valeria Aguilar impactó especialmente a Valentina Taguado, quien expresó su tristeza y destacó la cercanía que mantuvo con la concursante eliminada durante su paso por el programa.

La más reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia dejó una escena inolvidable en donde Valentina Taguado rompió en llanto tras la salida de su amiga Valeria Aguilar, quien se convirtió en la décima eliminada de la temporada.

Esta edición del reality, transmitida por el Canal RCN, ha resaltado por sus desafíos culinarios, giros inesperados y vínculos que traspasan la pantalla.

Un reto de eliminación marcado por ventajas y tensión

La eliminación tuvo lugar durante un exigente reto del delantal negro, en el que participaron Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo. Los concursantes enfrentaron la dificultad añadida de los sobres dorados, que modificaron tanto el orden de preparación como el tiempo disponible y el acceso a valiosos apoyos.

En el reto del delantal negro participaron Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo. - crédito cortesía Canal RCN

Carolina Sabino y Valeria Aguilar tuvieron el beneficio de contar con la asesoría de un compañero desde el balcón durante los primeros 30 minutos del reto, mientras Raúl Ocampo y Pichingo recibieron cinco minutos adicionales para preparar sus platos y Nicolás Montero pudo elegir el sazonador de su preferencia. Esta dinámica intensificó la presión y la expectativa en el set.

El sabor de la competencia: criterio de los jueces y regreso de una figura emblemática

El jurado, compuesto por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, evaluó cada receta considerando la cocción de proteínas, el manejo de los condimentos y la presentación del plato. Además, la noche contó con la presencia especial de Ramiro Meneses, ganador de la primera temporada de MasterChef Celebrity, quien compartió su perspectiva sobre la disciplina y creatividad necesarias para destacar en el programa.

Valeria Aguilar, décima eliminada del certamen

El momento decisivo llegó tras la degustación. Los jurados destacaron los aciertos y errores en las preparaciones, definiendo el futuro de los cinco concursantes en riesgo. Pichingo, Nicolás Montero y Carolina Sabino lograron asegurar su estadía, dejando a Raúl Ocampo y Valeria Aguilar como los aspirantes con mayor riesgo de salir.

El veredicto señaló que el plato de Valeria Aguilar estuvo seco y tuvo problemas en el manejo de la proteína, lo que resultó en su eliminación. Antes de dejar la competencia, la influenciadora agradeció la experiencia y se despidió con palabras emotivas: “Si ellos sienten que es el plato más incompleto, ¿Qué puedo decir yo? Tienen razón. No sé cómo me recuerden en sus corazones, pero espero que les quede siempre el humor, para todo, creo que eso nos salva, junto con el amor. Saben que a todos los amo, es la experiencia más increíble, gracias”, dijo al retirarse el delantal.

El plato de Valeria Aguilar estuvo seco y tuvo problemas en el manejo de la proteína, lo que resultó en su eliminación. - crédito cortesía Canal RCN

El impacto emocional en Valentina Taguado

La reacción de Valentina Taguado fue inmediata y visible. Sus lágrimas evidenciaron el lazo creado con Valeria Aguilar a lo largo del concurso, una amistad que se formó dentro y fuera de la cocina. Al despedirse, expresó frente a las cámaras: “Que se vaya Valeria no tiene sentido para mí, nada tiene sentido. Imaginarme todo lo que está pasando por su corazón y su cabeza, me duele más”, reflejando la intensidad de los vínculos que surgen en el programa.

Valeria, por su parte, recalcó la autenticidad de su relación: “No es una amistad por competencia, somos dos personas que coincidieron y que dijeron ‘¿cómo no te había conocido antes?’. Ella no se queda sola, está Raúl”.

La salida de Valeria Aguilar en el último episodio de MasterChef Celebrity generó una fuerte reacción entre sus compañeros. - crédito captura de video Canal RCN

MasterChef Celebrity, entre desafíos y emociones

El episodio mostró las diferentes etapas que viven los concursantes, quienes enfrentan la presión de la competencia mientras forman amistades y desarrollan sus habilidades culinarias. Con la eliminación de Valeria Aguilar, ya son diez los participantes que han dejado la edición especial, la cual conmemora los 10 años de la cocina más famosa de Colombia.

Actualmente, la incertidumbre se mantiene respecto al regreso de Luis Fernando Hoyos, quien sigue ausente por razones de salud. El certamen continúa cada noche de lunes a domingo a las 8:00 p.m., con nuevos retos, sorpresas y momentos de alta carga emotiva para los seguidores del programa.

La despedida de Valeria Aguilar y el llanto de Valentina Taguado han vuelto a poner a MasterChef Celebrity en el centro de la conversación pública, marcando otro episodio cargado de emociones en la competencia gastronómica del Canal RCN.