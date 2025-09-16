Petro confirmó la ciudadanía colombiana para Jorge Glas y pidió a Ecuador su entrega: “Agradezco al Gobierno este paso para la paz”

Gustavo Petro afirmó que Jorge Glas recibió la nacionalidad colombiana - crédito Montaje Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo recientemente la nacionalidad colombiana.

La declaración de Petro fue realizada este martes, 16 de septiembre, a través de su cuenta de X, donde el mandatario señaló: “El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana. Espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”.

La solicitud de Petro incluye un pedido formal al presidente ecuatoriano Daniel Noboa para que el exvicepresidente ecuatoriano sea entregado a las autoridades colombianas.

“Le agradezco al Gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, dijo el presidente colombiano.

Gustavo Petro se pronunció sobre Jorge Glas - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

Esta petición se produce en medio de la crisis diplomática que se desató tras la captura de Glas en Quito, luego de que las fuerzas del orden ecuatorianas ingresaron a la embajada de México, donde el exfuncionario había solicitado asilo.

El hecho generó amplias repercusiones en la región y cuestionamientos sobre el respeto al derecho internacional.

¿Quién es Jorge Glas?

Jorge Glas, quien ocupó la vicepresidencia durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, enfrenta condenas en Ecuador por casos de corrupción.

En junio de 2024 recibió una sentencia a 13 años de cárcel e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, por malversación de fondos públicos durante las labores de reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016, de acuerdo con la información de El Tiempo.

Además, en 2017 Glas fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de la región.

Tras su captura, Jorge Glas envió una carta a los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador (México) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), solicitando ayuda y mencionando: “Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. Solo la ayuda internacional puede hacer algo”.

Jorge Glas fue condenado a 13 años por hechos de corrupción en Ecuador - crédito EFE/STR

El presidente Petro ya había calificado a Glas como “preso político” el 24 de mayo, durante la posesión de Daniel Noboa en Ecuador.

“Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también, el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia. Creo que Glas es un preso político”, declaró.

Daniel Quintero anunció que habló con el expresidente de Ecuador Rafael Correa y aseguró que en Colombia quieren dar un golpe de Estado

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, comunicó este lunes 15 de septiembre de 2025 a través de su cuenta de X que sostuvo una videollamada con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Quintero compartió una fotografía de la conversación y emitió una opinión sobre la situación electoral ecuatoriana, donde, según su visión, se “robaron las elecciones”.

En su mensaje, Quintero estableció un paralelismo entre los recientes acontecimientos en Ecuador y el contexto político colombiano. Expresó su rechazo a cualquier intento que, en su opinión, pudiera afectar la democracia en Colombia.

El precandidato presidencial escribió: “He hablado con el Presidente Rafael Correa (@MashiRafael) sobre el golpe de Estado a la democracia en Ecuador y de cómo robaron las elecciones. Lo mismo van a querer hacer en Colombia. No pasarán”.

La publicación del exalcalde generó múltiples reacciones y debates en redes sociales.

Daniel Quintero dijo que se reunió con el expresidente Rafael Correa - crédito @QuinteroCalle

Usuarios de X cuestionaron la gravedad de la denuncia y señalaron la necesidad de mantener objetividad frente al proceso electoral. Un internauta identificado como @felipegh0724 respondió: “¿Cuando se pierde es golpe de estado a la democracia? Sea serio señor Quintero, se comporta de la misma manera que las personas a las cuales supuestamente ataca”.

El contexto de las declaraciones de Quintero se relaciona con la inconformidad manifestada en Ecuador tras las recientes elecciones presidenciales, en las que Daniel Noboa fue declarado ganador en la segunda vuelta electoral.

La candidata opositora Luisa González denunció lo que consideró el “mayor fraude que han visto los ecuatorianos” y declaró: “Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota cuando así lo han demostrado las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados presentados por el CNE”.

Durante la campaña, Luisa González afirmó que Noboa aprovechó su posición como presidente para beneficiarse electoralmente. Tras los comicios, González y sus seguidores exigieron un reconteo de votos y pidieron la apertura de urnas.