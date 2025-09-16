Colombia

Petro confirmó la ciudadanía colombiana para Jorge Glas y pidió a Ecuador su entrega: “Agradezco al Gobierno este paso para la paz”

Glas, quien ocupó la Vicepresidencia durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, enfrenta condenas en Ecuador por casos de corrupción

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Gustavo Petro afirmó que Jorge
Gustavo Petro afirmó que Jorge Glas recibió la nacionalidad colombiana - crédito Montaje Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado por corrupción, obtuvo recientemente la nacionalidad colombiana.

La declaración de Petro fue realizada este martes, 16 de septiembre, a través de su cuenta de X, donde el mandatario señaló: “El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana. Espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La solicitud de Petro incluye un pedido formal al presidente ecuatoriano Daniel Noboa para que el exvicepresidente ecuatoriano sea entregado a las autoridades colombianas.

“Le agradezco al Gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, dijo el presidente colombiano.

Gustavo Petro se pronunció sobre
Gustavo Petro se pronunció sobre Jorge Glas - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

Esta petición se produce en medio de la crisis diplomática que se desató tras la captura de Glas en Quito, luego de que las fuerzas del orden ecuatorianas ingresaron a la embajada de México, donde el exfuncionario había solicitado asilo.

El hecho generó amplias repercusiones en la región y cuestionamientos sobre el respeto al derecho internacional.

¿Quién es Jorge Glas?

Jorge Glas, quien ocupó la vicepresidencia durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, enfrenta condenas en Ecuador por casos de corrupción.

En junio de 2024 recibió una sentencia a 13 años de cárcel e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, por malversación de fondos públicos durante las labores de reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016, de acuerdo con la información de El Tiempo.

Además, en 2017 Glas fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de la región.

Tras su captura, Jorge Glas envió una carta a los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador (México) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), solicitando ayuda y mencionando: “Aquí hay una persecución brutal contra todos los progresistas. Solo la ayuda internacional puede hacer algo”.

Jorge Glas fue condenado a
Jorge Glas fue condenado a 13 años por hechos de corrupción en Ecuador - crédito EFE/STR

El presidente Petro ya había calificado a Glas como “preso político” el 24 de mayo, durante la posesión de Daniel Noboa en Ecuador.

Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también, el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia. Creo que Glas es un preso político”, declaró.

Daniel Quintero anunció que habló con el expresidente de Ecuador Rafael Correa y aseguró que en Colombia quieren dar un golpe de Estado

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Daniel Quintero, comunicó este lunes 15 de septiembre de 2025 a través de su cuenta de X que sostuvo una videollamada con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Quintero compartió una fotografía de la conversación y emitió una opinión sobre la situación electoral ecuatoriana, donde, según su visión, se “robaron las elecciones”.

En su mensaje, Quintero estableció un paralelismo entre los recientes acontecimientos en Ecuador y el contexto político colombiano. Expresó su rechazo a cualquier intento que, en su opinión, pudiera afectar la democracia en Colombia.

El precandidato presidencial escribió: “He hablado con el Presidente Rafael Correa (@MashiRafael) sobre el golpe de Estado a la democracia en Ecuador y de cómo robaron las elecciones. Lo mismo van a querer hacer en Colombia. No pasarán”.

La publicación del exalcalde generó múltiples reacciones y debates en redes sociales.

Daniel Quintero dijo que se
Daniel Quintero dijo que se reunió con el expresidente Rafael Correa - crédito @QuinteroCalle

Usuarios de X cuestionaron la gravedad de la denuncia y señalaron la necesidad de mantener objetividad frente al proceso electoral. Un internauta identificado como @felipegh0724 respondió: “¿Cuando se pierde es golpe de estado a la democracia? Sea serio señor Quintero, se comporta de la misma manera que las personas a las cuales supuestamente ataca”.

El contexto de las declaraciones de Quintero se relaciona con la inconformidad manifestada en Ecuador tras las recientes elecciones presidenciales, en las que Daniel Noboa fue declarado ganador en la segunda vuelta electoral.

La candidata opositora Luisa González denunció lo que consideró el “mayor fraude que han visto los ecuatorianos” y declaró: “Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota cuando así lo han demostrado las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados presentados por el CNE”.

Durante la campaña, Luisa González afirmó que Noboa aprovechó su posición como presidente para beneficiarse electoralmente. Tras los comicios, González y sus seguidores exigieron un reconteo de votos y pidieron la apertura de urnas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroPresidente de ColombiaJorge GlasExvicepresidente de EcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti renunciaría al Ministerio del Interior: esto se sabe

El funcionario fue ratificado en el cargo actual desde el 1 de marzo de 2025

Armando Benedetti renunciaría al Ministerio

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’, habló sobre la carga emocional que le genera ser hijo de Juan Pablo Ángel

El joven contó cómo ha sido crecer bajo la mirada pública y las expectativas familiares, además de revelar detalles íntimos de su búsqueda de identidad y sus sueños personales

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’,

Campesinos del Cauca se llevaron cilindros de gas abandonados tras bloqueos de las disidencias de las Farc: los usan en sus cocinas

La ausencia de intervención del Ejército permitió que familias campesinas recogieran cilindros de gas propano dejados por disidentes, utilizándolos para cocinar ante la dificultad de conseguir este producto

Campesinos del Cauca se llevaron

Mauricio Lizcano criticó la primera sentencia de la JEP contra exintegrantes de Farc: “Sin justicia no hay paz”

El precandidato presidencial rememoró un hecho de lesa humanidad del que fue víctima, especificando que nunca se conocieron las verdaderas motivaciones de este

Mauricio Lizcano criticó la primera

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

El narcotraficante John Jairo García Murillo operaba en el Urabá Antioqueño y Córdoba, y tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos

Por captura de ‘el Bendecido’,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’,

Gero, del ‘Desafío siglo XXI’, habló sobre la carga emocional que le genera ser hijo de Juan Pablo Ángel

Jessica Cediel preocupó a sus seguidores con actualización de su estado de salud tras ser hospitalizada: “Entendemos a través del dolor”

Dos K-dramas se colocan en Netflix Colombia como favoritos

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Maleja Restrepo reveló a su mamá la intención de tatuarse el rostro de Tatán Mejía y grabó su reacción: “Qué cosa tan horrible”

Deportes

Este fue el noble gesto

Este fue el noble gesto con corredor colombiano que se cayó durante prueba en los Mundiales de Atletismo

Hinchas de Millonarios dejaron duro mensaje a los directivos en medio de la crisis deportiva: “Con Millos no se jode”

Faustino Asprilla le lanza dura indirecta a Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi: “No sé por qué le dieron más largas”

Así reaccionó la prensa de Argentina tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Absurdo error”

Estos serían los candidatos a reemplazar a Javier Gandolfi en la dirección técnica de Atlético Nacional