María Fernanda Cabal se despachó en contra de Gustavo Petro por desertificación de Estados Unidos: “Prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos”

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente tras la decisión de Washington de excluir al país de la lista de naciones que cumplen con acuerdos internacionales sobre control de narcóticos, generando controversia política - crédito Joel González/Presidencia - @MariaFdaCabal/X

El lunes 15 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la determinación presidencial que excluye a Colombia de la certificación en materia de lucha antidrogas.

Según la evaluación, en los últimos doce meses el país no cumplió con los compromisos establecidos en los acuerdos internacionales sobre control de narcóticos. El documento contempla la posibilidad de revisar esta decisión en el futuro.

Ante la decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en la lucha antidrogas, la senadora María Fernanda Cabal, integrante del Centro Democrático, partido de oposición, criticó al presidente Gustavo Petro en un mensaje de su cuenta de X. Cabal afirmó que el presidente Petro “prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos”.

La senadora María Fernanda Cabal expresó su rechazo a la decisión del presidente Gustavo Petro tras la exclusión de Colombia de la certificación en materia de lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. Cabal subrayó que la medida podría afectar la cooperación y la confianza entre ambos países, aliados en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia.

“Petro prefirió hacerse del lado de los bandidos, que de los colombianos que luchamos contra la violencia del narcotráfico. Observamos con preocupación las noticias que indican que ya hay decisión de descertificar a nuestro país por parte de los EEUU, medida que afecta no solo la cooperación bilateral sino también la confianza entre dos naciones que han sido aliadas históricas en la defensa de la democracia y la lucha contra el narcotráfico”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Cabal también hizo un llamado a reorientar la política antidrogas y fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos. La senadora del Centro Democrático planteó la necesidad de emprender acciones inmediatas que permitan restablecer la cooperación y retomar el liderazgo en la lucha contra el narcotráfico, haciendo énfasis en la obtención de resultados comprobables y el fortalecimiento de la justicia.

“Es urgente que desde ya trabajemos para que en 2026, con determinación logremos restablecer y fortalecer las relaciones con los Estados Unidos. Nuestra política será de resultados verificables en la reducción de cultivos ilícitos, el fortalecimiento de la justicia, la cooperación internacional y la defensa irrestricta de la democracia y la libertad”, dijo.

Finalmente, la congresista perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República concluyó su mensaje en su cuenta de la red social X diciendo lo siguiente: “Colombia no será cómplice del narcotráfico ni de regímenes dictatoriales. Seremos un socio estratégico, confiable y comprometido con la seguridad hemisférica, el comercio justo y la inversión mutua”.

El mensaje anterior no fue el único pronunciamiento de María Fernanda Cabal sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. En otra publicación, la senadora responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el incumplimiento de los compromisos en materia de narcotráfico y señaló la importancia de que Estados Unidos mantenga abierta la posibilidad de revisar la decisión y continuar la cooperación.

“El gobierno de Petro, el de la paz cocal, incumplió su deber de combatir el narcotráfico por estar contemporizando con los criminales que han mantenido sometido al pueblo Colombiano. Por fortuna EEUU mantiene la cooperación estadounidense en materia de antinarcóticos y abre la puerta a la revisión de la decisión”, comentó.

Sobre el tema, Gustavo Petro en su consejo de ministros del 15 de septiembre ya se había referido al tema. “Una realidad que voy a anunciar hoy, que es que los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías, de soldados, de gente del común, tratando de impedir tratando que les llegue la cocaína. Todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso. Se afecta el pueblo, inocentes o no, sino que es para impedirle para la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, explicó el primer mandatario en dicho espacio.