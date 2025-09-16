Deportes

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

El delantero guajiro ha marcado cuatro goles en cinco partidos oficiales con el conjunto Bávaro y se adueñó de la titular, jugando por una de las bandas en el equipo dirigido por Vincent Kompany

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

El gol de Luis Díaz fue elegido como el mejor gol del Bayern Múnich en agosto - crédito ESPN

Un destacado arranque ha tenido el colombiano Luis Díaz en la Bundesliga, sumando un nuevo reconocimiento a su inicio de temporada. De acuerdo con la última designación oficial, el primer gol del atacante en la liga alemana ha sido elegido como el mejor tanto de agosto, resultado de una elaboración colectiva sobresaliente dirigida por los jugadores del Bayern Múnich bajo el mando de Vincent Kompany.

La anotación, lograda a los 32 minutos del encuentro ante el Leipzig, fue el segundo gol en una victoria contundente por 6-0. En esa jugada, con los visitantes replegados en su área, el Bayern manejó la posesión y generó espacios mediante pases entre líneas.

Joshua Kimmich y Leon Goretzka organizaron la circulación desde el mediocampo, mientras que Harry Kane se desplazó fuera del área para asociarse con Serge Gnabry, quien realizó un pase de taco que habilitó a Díaz. El guajiro definió con un remate potente, consolidando así la jugada colectiva.

Sobre el aporte de los nuevos refuerzos, el director técnico Vincent Kompany expresó su satisfacción en declaraciones recogidas por medios oficiales del club: “Nuestros nuevos fichajes no solo son buenos jugadores, sino también buenas personas. Jonathan Tah, Tom Bischof, Luis Díaz y Nicolas Jackson”, señaló el DT, quien ha destacado el protagonismo de Díaz tanto en el primer título de la temporada, donde marcó, como en el inicio liguero.

La capacidad goleadora de Luis Díaz se ha hecho evidente: tres goles en los primeros tres partidos de Bundesliga. Este desempeño ha superado expectativas y mereció elogios de compañeros, entre ellos el inglés Harry Kane, quien enfatizó la importancia de que los extremos aporten goles.

Según palabras de Kane: “Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada”.

Adaptado en tiempo récord al esquema del Bayern, Díaz ha ganado rápidamente la confianza de sus compañeros y del cuerpo técnico, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva. El club alemán ahora tiene la vista puesta en el próximo reto: el debut en la Champions League, que tendrá lugar en el Allianz Arena frente al Chelsea. Posteriormente, el equipo enfrentará al Hoffenheim en la Bundesliga, el sábado a las 8:30 a.m. hora colombiana.

Ficha del partido

Afiche del Bayern Múnich sobre
Afiche del Bayern Múnich sobre el partido contra Chelsea en la Champions League - crédito Bayern Múnich
  • Bayern Munich vs. Chelsea - Fecha 1 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.
  • Lugar: estadio Allianz Arena - Múnich, Alemania
  • Fecha y hora: miércoles 17 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.
  • D.T. Bayern Múnich: Vicent Kompany.
  • Posible alineación : Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro.
  • D.T. selección Argentina: Enzo Maresca.

Luis Díaz iguala marca de hace 13 años en el Bayern Múnich

Soccer Football - Bundesliga -
Soccer Football - Bundesliga - FC Augsburg v Bayern Munich - WWK Arena, Augsburg, Germany - August 30, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz celebrates scoring their second goal with Serge Gnabry and Konrad Laimer REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

El reciente desempeño de Luis Díaz con el Bayern ha llamado la atención por igualar una marca notable en la Bundesliga. El extremo colombiano, de 28 años, llegó a su cuarto gol con la camiseta del Bayern —el tercero en la Bundesliga y de manera consecutiva— al anotar frente al Hamburgo en la tercera jornada de la liga alemana.

De esta manera, Díaz se convierte en el primer futbolista del club en marcar en las tres primeras fechas del campeonato desde 2012, cuando lo hizo el delantero croata Mario Mandžukić.

La incidencia de Díaz en el ataque muniqués ha resaltado por su capacidad goleadora jugando como extremo, un rol que le otorga la libertad de buscar el remate desde fuera del área, como lo evidenció en el reciente partido. La prensa local subrayó la potencia y precisión de su disparo, reafirmando su perfil de atacante multifacético.

Sobre el potencial goleador de Luis Díaz en la presente temporada, el también delantero del Bayern, Harry Kane, expresó su confianza en que el colombiano alcanzará cifras elevadas. En declaraciones difundidas por el club, Kane afirmó: “Se mete en el área chica, hace esas carreras y tiene una gran definición. Creo que es importante, sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada”.

