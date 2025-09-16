Colombia

Gustavo Petro se despachó contra el gobernador de Antioquia, que recordó el fracaso de la Paz Total tras descertificación de EE. UU.: “Deje de mentir”

En las redes sociales, el presidente de la República le salió al paso al duro mensaje de Andrés Julián Rendón, que en una extensa publicación acusó al jefe de Estado de ser el único responsable de la decisión formalizada por el mandatario norteamericano, Donald Trump

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se defendió de los señalamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito Presidencia/Gobernación de Antioquia

En lo que podría calificarse como un intenso cruce de declaraciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, que se mostró activo en las redes sociales durante la tarde del martes 16 de septiembre de 2025, respondió al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: que con un duro mensaje en las redes sociales apuntó hacia el jefe de Estado como el único responsable de la descertificación de Colombia en su lucha antidrogas; tal y como lo anunció Estados Unidos.

En su perfil de X, Petro se refirió a las fuertes las acusaciones de Rendón, que lo responsabilizó del revés diplomático y del aumento de cultivos ilícitos en el país. “Deje de mentir gobernador. El departamento más inundado de hoja de coca se llama Putumayo y se debe a que la cocaína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur suramericano, Europa y África", expresó el mandatario en su mensaje, en el que prosiguió con sus aseveraciones.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro le respondió al gobernador de Antioquia, que hizo fuertes críticas tras la descertificación proferida por Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con el jefe de Estado, el cambio de geografía se debe a que “el consumo de cocaína se frenó en EE. UU., porque los consumidores que crecen en los EE. UU. no demandan cocaína, sino fentanilo”. En cambio, agregó, “los consumidores de cocaína crecen en Europa y el cono sur”. Con ello, defendió su enfoque en su política para combatir este flagelo, pese a que las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo dejan mal parado.

Del mismo modo, el mandatario defendió la gestión de su administración en materia de incautaciones, al remarcar que es el mandato que más cocaína ha incautado, llegando a más de 1.000 toneladas en 2025. “Fueron más de 800 toneladas el año pasado. Ningún gobierno anterior llegó a esta cantidad”, declaró Petro, que también cuestionó a Rendón, al decir que el actual gobernador de Antioquia “no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína”.

Este fue el anuncio del
Este fue el anuncio del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la descertificación al Gobierno de Colombia en sus políticas antidrogas - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

¿Qué dijo Andrés Julián Rendón que desató la furia del presidente?

El gobernador de Antioquia calificó la descertificación como “una radiografía del fracaso de la Paz Total”, y señaló a Petro de contemporizar con criminales y de “tratarlos por las buenas mientras acaban con el país y los colombianos”. Y advirtió sobre las consecuencias de la política actual, pues desde su óptica “el presidente está recogiendo su propia cosecha de incompetencia y fracaso: se puso del lado de los criminales. El mundo y EE. UU. le pasan factura”.

En su extensa publicación en las plataformas digitales, Rendón enfatizó el impacto de lo que sería la fracasada política en su departamento, al asegurar que “Antioquia es la primera víctima: inundada en un mar de coca por cuenta de un Gobierno débil que amarra a soldados y policías para no actuar. Ganan los criminales y perdemos los Antioqueños. Droga, droga y más droga para envenenar a nuestros jóvenes y para enriquecer y fortalecer a los criminales”, agregó.

Con este mensaje, el gobernador
Con este mensaje, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón hizo múltiples señalamientos a Gustavo Petro por su política antidrogas - crédito @AndresJRendonC/X

Y, de la misma manera, defendió la reactivación de las fumigaciones con glifosato como herramienta eficaz. “La aspersión aérea fue la más exitosa herramienta en el pasado: eficaz en la erradicación, protegía a nuestros soldados y policías. Hay que reactivarla. ¡Para mañana es tarde!”, afirmó el mandatario regional, frente al reporte de la ONU que indica que, solo en 2023, se reportaron 253.000 hectáreas de coca en el territorio nacional, 10% más que en 2022.

En cuanto a la efectividad de las incautaciones, Rendón sostuvo que la incautación del alcaloide no es prueba de una mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico. “Es más bien la prueba reina de un pico histórico en la producción”, precisó el mandatario regional, que reiteró su compromiso con la seguridad y la legalidad en Antioquia: “En nuestro gobierno concebimos la paz como el imperio de la ley, seguridad, justicia y oportunidades sociales. Ahí nos mantendremos, aunque esté en riesgo nuestra vida y la libertad”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAndrés Julián RendónGobierno nacionalDescertificaciónColombia y Estados UnidosDonald Trump y PetroGobernador de AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín: “No pudo más”

Las autoridades entregaron nuevos detalles del acto de violencia que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía

Murió el niño de 4

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

La presentadora aprovechó la ocasión para compartir tiempo de calidad junto a su esposo, visitando Sahagún, localidad en el departamento de Córdoba que vio nacer a su pareja, José Narváez

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños

Gustavo Petro arremetió contra Iván Duque tras descertificación a Colombia en la lucha antidrogas: “Usted es adicto a la sangre”

Petro defendió los resultados de su gobierno en incautaciones y reducción de cultivos ilícitos, mientras Duque atribuyó la decisión a las políticas de la actual administración

Gustavo Petro arremetió contra Iván

Freno en proyectos de energías renovables podrían provocar pérdidas por más de 18 millones de dólares

Expertos afirman que el estancamiento de 2.400 MW en proyectos renovables por desacuerdos sociales y falta de licencias impactan la economía colombiana

Freno en proyectos de energías

Paro de transportadores en Bogotá: todo lo que debe saber sobre las movilizaciones de este 16 de septiembre

Dentro de los puntos que se identifican en el documento, se encuentra el presunto abuso en los comparendos y la foto detección, irregularidades en los contratos de patios y grúas, mal estado de la malla vial, entre otros

Paro de transportadores en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Piter Albeiro envió sarcástico mensaje a fans de Petro tras descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en lucha antidrogas: “Cambio es cambio”

Deportes

A la Dimayor se le

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025