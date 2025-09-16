Gustavo Petro se despachó contra el gobernador de Antioquia, que recordó el fracaso de la Paz Total tras descertificación de EE. UU.: “Deje de mentir”

El presidente Gustavo Petro se defendió de los señalamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón - crédito Presidencia/Gobernación de Antioquia

En lo que podría calificarse como un intenso cruce de declaraciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, que se mostró activo en las redes sociales durante la tarde del martes 16 de septiembre de 2025, respondió al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: que con un duro mensaje en las redes sociales apuntó hacia el jefe de Estado como el único responsable de la descertificación de Colombia en su lucha antidrogas; tal y como lo anunció Estados Unidos.

En su perfil de X, Petro se refirió a las fuertes las acusaciones de Rendón, que lo responsabilizó del revés diplomático y del aumento de cultivos ilícitos en el país. “Deje de mentir gobernador. El departamento más inundado de hoja de coca se llama Putumayo y se debe a que la cocaína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur suramericano, Europa y África", expresó el mandatario en su mensaje, en el que prosiguió con sus aseveraciones.

De acuerdo con el jefe de Estado, el cambio de geografía se debe a que “el consumo de cocaína se frenó en EE. UU., porque los consumidores que crecen en los EE. UU. no demandan cocaína, sino fentanilo”. En cambio, agregó, “los consumidores de cocaína crecen en Europa y el cono sur”. Con ello, defendió su enfoque en su política para combatir este flagelo, pese a que las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo dejan mal parado.

Del mismo modo, el mandatario defendió la gestión de su administración en materia de incautaciones, al remarcar que es el mandato que más cocaína ha incautado, llegando a más de 1.000 toneladas en 2025. “Fueron más de 800 toneladas el año pasado. Ningún gobierno anterior llegó a esta cantidad”, declaró Petro, que también cuestionó a Rendón, al decir que el actual gobernador de Antioquia “no ha ayudado a incautar ni una sola tonelada de cocaína”.

¿Qué dijo Andrés Julián Rendón que desató la furia del presidente?

El gobernador de Antioquia calificó la descertificación como “una radiografía del fracaso de la Paz Total”, y señaló a Petro de contemporizar con criminales y de “tratarlos por las buenas mientras acaban con el país y los colombianos”. Y advirtió sobre las consecuencias de la política actual, pues desde su óptica “el presidente está recogiendo su propia cosecha de incompetencia y fracaso: se puso del lado de los criminales. El mundo y EE. UU. le pasan factura”.

En su extensa publicación en las plataformas digitales, Rendón enfatizó el impacto de lo que sería la fracasada política en su departamento, al asegurar que “Antioquia es la primera víctima: inundada en un mar de coca por cuenta de un Gobierno débil que amarra a soldados y policías para no actuar. Ganan los criminales y perdemos los Antioqueños. Droga, droga y más droga para envenenar a nuestros jóvenes y para enriquecer y fortalecer a los criminales”, agregó.

Y, de la misma manera, defendió la reactivación de las fumigaciones con glifosato como herramienta eficaz. “La aspersión aérea fue la más exitosa herramienta en el pasado: eficaz en la erradicación, protegía a nuestros soldados y policías. Hay que reactivarla. ¡Para mañana es tarde!”, afirmó el mandatario regional, frente al reporte de la ONU que indica que, solo en 2023, se reportaron 253.000 hectáreas de coca en el territorio nacional, 10% más que en 2022.

En cuanto a la efectividad de las incautaciones, Rendón sostuvo que la incautación del alcaloide no es prueba de una mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico. “Es más bien la prueba reina de un pico histórico en la producción”, precisó el mandatario regional, que reiteró su compromiso con la seguridad y la legalidad en Antioquia: “En nuestro gobierno concebimos la paz como el imperio de la ley, seguridad, justicia y oportunidades sociales. Ahí nos mantendremos, aunque esté en riesgo nuestra vida y la libertad”.