Gustavo Petro rechazó ataque de Estados Unidos contra tercera embarcación cargada de droga en Venezuela: “Es un asesinato”

En el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro calificó como un asesinato el ataque perpetrado por Estados Unidos contra una embarcación que, según se presume, transportaba drogas en aguas internacionales.

“Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. El Gobierno de Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial”, afirmó el jefe de Estado.

Según el jefe de Estado, los hechos ocurrieron en mar de Venezuela, explicando que Estados Unidos no “tiene el derecho” de atacar en esa zona.

“No tiene el derecho. Si aquí hay latinoamericanos que le conceden a Estados Unidos el derecho de matar latinoamericanos, no son más que cipayos”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un operativo militar en el que fuerzas del Comando Sur atacaron una embarcación en aguas internacionales. Según explicó el mandatario, en la acción fallecieron “tres narcoterroristas de Venezuela”.

A través de sus redes sociales, Trump informó: “Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un segundo Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur“.

Esta declaración evidencia la voluntad de la administración estadounidense de perseguir a quienes considera responsables del tráfico ilegal de drogas, en particular a grupos que, asegura, han operado desde Venezuela.

La comunicación presidencial incluyó una advertencia directa sobre el riesgo que, desde su perspectiva, representa esta actividad para la sociedad estadounidense: “El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE.UU.“, añadió Trump en el mismo mensaje.

El jefe de Estado precisó que “estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE.UU.”.

Las autoridades estadounidenses consideran que la ofensiva se enmarca en la estrategia para neutralizar lo que catalogan como amenazas directas al territorio y la población de Estados Unidos.

De acuerdo al balance ofrecido por Trump, “el ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en acción. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido en este ataque”.

El mandatario finalizó el mensaje destacando las implicaciones de estos operativos: “¡CUIDADO! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡LO ESTAMOS CAZANDO! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES ESTADOUNIDENSES DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO".

Este martes 16 de septiembre, el presidente Donald Trump confirmó el ataque a una tercer embarcación.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, indicó el mandatario de Estados Unidos.

Y agregó: “Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”.

Antecedentes de la operación muestran que, el pasado 2 de septiembre, Estados Unidos derribó otra embarcación que, según la versión oficial, transportaba sustancias ilícitas y estaba ocupada por once posibles integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

El Gobierno de Nicolás Maduro negó estos hechos y cuestionó abiertamente la justificación norteamericana para esa intervención, en la que murieron al menos once personas. Según Washington, el ataque era una respuesta necesaria para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Este contexto se suma al despliegue militar estadounidense que se desarrolla en la región del Caribe, donde se observaron movimientos de aviones de combate. Recientemente, cinco aviones F-35 aterrizaron en Puerto Rico, tras una orden oficial de sumar diez aeronaves a la presencia militar estadounidense en el área.