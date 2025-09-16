Colombia

Freno en proyectos de energías renovables podrían provocar pérdidas por más de 18 millones de dólares

Expertos afirman que el estancamiento de 2.400 MW en proyectos renovables por desacuerdos sociales y falta de licencias impactan la economía colombiana

Jimmy Nomesqui Rivera

Expertos advierten sobre desafíos regulatorios, conflictos territoriales y retrasos en licencias que afectan la expansión de fuentes limpias en el país - crédito Reuters/iStock

En los últimos años, se ha planteado un debate sobre la importancia de la energía renovable en el futuro cercano; sin embargo, estas discusiones no han sido relevantes en la consolidación de proyectos que demuestren la importancia que se le da a esta cuestión.

Es por ello que, la parálisis de 2.400 megavatios (MW) de proyectos eólicos y solares en La Guajira ha generado un impacto económico considerable en Colombia, con pérdidas estimadas en más de 18 millones de dólares al mes. Esta situación se ha dado por la falta de acuerdos con comunidades, conflictos territoriales y retrasos en la obtención de licencias sociales y ambientales.

Es por ello que este tema será uno de los tratados durante el Foro de Gestión Social en el Sector Energético, que se llevará a cabo el 17 de octubre en Bogotá, en donde el Gobierno nacional, gremios y empresas definirán estándares sociales y ambientales para destrabar proyectos renovables y frenar nuevas pérdidas millonarias.

En los balances expuestos se ha afirmado que el avance técnico de la transición energética en Colombia contrasta con los obstáculos sociales en el desarrollo de energías limpias, ya que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), el país ya superó los 3.000 MW de capacidad limpia conectada, un avance que diversifica la matriz eléctrica.

Gobierno, gremios y empresas se reúnen para definir estándares y soluciones innovadoras. El evento promete herramientas inéditas y compromisos concretos para el futuro de la energía limpia en el país - crédito Reuters

A la par de los bloqueos, las tarifas eléctricas siguen subiendo, lo que para los expertos afecta la competitividad de los hogares y la industria, con Colombia registrando costos superiores a países de la región, como Brasil y México, que expandieron sus renovables por arriba del 18% y 21% en el último año.

A la presión sobre la infraestructura eléctrica se suma al déficit del gas que, según la Upme, podría alcanzar el 5% en 2025 y hasta el 20% en 2026; en ese sentido, el Ministerio de Minas y Energía reportó que en 2025 se destinarán 1.100 millones de dólares para iniciativas gasíferas, lo que representa un crecimiento del 34% respecto al año previo.

Cabe recordar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas plantea como obligatorio que todos los nuevos proyectos, incluidas las próximas convocatorias, cuenten con licencia social, con el objetivo de evitar atrasos, sobrecostos y la pérdida de confianza de los inversores.

El incremento en los costos de electricidad afecta la competitividad nacional, en un contexto donde la transición energética enfrenta obstáculos sociales y técnicos que frenan el desarrollo de fuentes renovables - crédito Reuters

Todo ello hace que el foro mencionado cobre mayor importancia, puesto que se prevé que será un escenario para destrabar proyectos de energía renovable y frenar las pérdidas económicas asociadas.

El foro contará con la participación de figuras como Alexis Espino, Óscar Iván Sosa, voceros de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras y de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos.

Entre los principales ejes del evento se destaca el lanzamiento de un simulador de problemas sociales, una plataforma para medir percepciones comunitarias e identificar riesgos tempranos en proyectos estratégicos antes de la aparición de conflictos.

La parálisis de proyectos renovables en La Guajira revela la compleja interacción entre desarrollo técnico, conflictos sociales y el impacto económico que enfrenta el país en su apuesta por energías limpias - crédito Reuters

El foro también introducirá el uso de inteligencia artificial para el análisis de sentimientos y la verificación de información, en busca de frenar las campañas de desinformación que afectan la gobernabilidad y la confianza en la transición.

Voceros del foro han indicado que en este se pretende dejar como resultado acuerdos concretos, hojas de ruta con métricas (gobernanza ambiental, social y corporativa) y estándares para asegurar la trazabilidad de los compromisos asumidos por el sector.

En el mismo sentido, mencionaron que otra prioridad será incentivar la creación de un sistema anual de monitoreo y un repositorio digital de buenas prácticas figura entre las prioridades para que el avance de la transición energética en Colombia cuente con respaldo social, estabilidad financiera y cumplimiento de metas ambientales verificables.

