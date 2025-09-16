Estas son las condiciones que Trump le impuso al Gobierno Petro para ‘salvarse’ de la descertificación definitiva en la lucha antidrogas

El memorando firmado por Donald Trump condicionó un posible cambio en esa medida a que el país adopte políticas más estrictas en erradicación y persecución del narcotráfico - crédito Reuters / Elizabeth Frantz / Colprensa

Aunque las autoridades estadounidenses notificaron oficialmente la descertificación de Colombia por su desempeño en la lucha contra las drogas, según un memorando firmado por Donald Trump, todo parece indicar que aún le queda un faro de esperanza al país.

La decisión del presidente Trump se fundamentó en que el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han alcanzado cifras históricas bajo la administración de Gustavo Petro.

De hecho, el jefe del país norteamericano aseguró que, a pesar de la contundente decisión, podría reconsiderar la medida, siempre que el Ejecutivo colombiano cumpla determinadas condiciones.

Entre los requisitos señalados, Trump resaltó que el Gobierno de Colombia deberá, si aspira a revertir esta calificación, adoptar políticas más enérgicas para la erradicación de cultivos de coca, así como responsabilizar a quienes participan en la cadena de producción y tráfico de cocaína, incluyendo la cooperación judicial con Estados Unidos para enjuiciar a cabecillas de organizaciones criminales.

“Tomar medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína” y “responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”, detalló el presidente Donald Trump en el memorando.

El jefe de Estado estadounidense lanzó duras críticas a la gestión del presidente colombiano, al afirmar que “sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis”.

Trump consideró que la falta de cumplimiento de los objetivos oficiales de erradicación —a los que calificó, además, como “muy reducidos”— ha deteriorado años de colaboración bilateral en la lucha antidrogas.

“Mientras que el Gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca, ya de por sí muy reducidos, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas”, sostiene el memorando presidencial.

“El incumplimiento por parte de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año es responsabilidad exclusiva de sus dirigentes políticos”, precisa el documento de la Casa Blanca, que oficializa la designación de Colombia como un país que “ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aludió de manera indirecta a los planteamientos estadounidenses, afirmando que no cree “en la erradicación forzosa, aunque me parece que en algunos lados hay que hacerlo, donde no hay campesinos”.

A pesar de la decisión negativa, Trump reconoció el trabajo de los organismos de seguridad y de las autoridades municipales en Colombia, al manifestar que “siguen demostrando su habilidad y valentía a la hora de enfrentarse a los grupos terroristas y criminales”.

El memorando agrega, en este sentido, que “Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados funcionarios públicos en todos los niveles del Gobierno”.

Las implicaciones de la descertificación afectan principalmente el acceso a ayuda bilateral y cooperación internacional para Colombia, aunque la Casa Blanca dejó claramente expuestas las condiciones bajo las cuales reconsideraría la postura oficial.