Colombia

Envían a la cárcel a hombre que golpeó y asesinó a su hijastro en Medellín: no aceptó los cargos imputados

Un fiscal impuso medida de aseguramiento al señalado agresor por atacar y causar la muerte al menor de cuatro años. También agredió a la madre del niño

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El señalado agresor fue imputado
El señalado agresor fue imputado con cargos por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización del hombre, identificado como Cristian Alexis González, alias Lámpara, que, presuntamente, golpeó brutalmente a su hijastro de cuatro años, llamado Nairkel, en Medellín. De acuerdo con el ente acusador, un juez penal de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario del sujeto, señalado de atacar y tratar de causar la muerte al menor de edad.

Los hechos se registraron el 13 de septiembre de 2025, en el barrio Castilla, en Medellín. En su momento, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, informó que el niño se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital General de Medellín, a donde fue trasladado tras ser atendido en el Hospital Infantil. No obstante, el 16 de septiembre confirmó su fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Antes de que el menor muriera, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el procesado y un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambos con agravantes. El investigado no aceptó los cargos, pero fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se define su situación jurídica.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Infobae Colombia que, debido al fallecimiento del niño, el ente acusador cambiará la imputación de cargos para que el hombre sea investigado y juzgado por el delito de homicidio.

Las autoridades recordaron que no
Las autoridades recordaron que no se debe ignorar cualquier señal en los menores que pueda generar alerta en madres y padres - crédito Camila Díaz / Colprensa

Los hechos: agresiones contra el niño

El alcalde de Medellín informó que el sujeto atacó al niño porque no cumplió con una orden. “Este tipo agredió al niño porque, al llegar a la casa ayer a las 7:00 a. m., le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir, y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar, y este tipo lo agredió brutalmente”, detalló Federico Gutiérrez en un video publicado en sus redes sociales.

Según la Fiscalía, la investigación hasta ahora adelantada indica que el procesado, presuntamente, levantó de la cama al menor, lo golpeó y lo lanzó al suelo. Posteriormente, le quitó el pantalón y lo agredió con un machete. La madre trató de intervenir y también fue agredida.

El menor perdió el conocimiento y fue trasladado a un centro médico, donde los exámenes revelaron lesiones en tórax, cabeza, espalda y pecho. La víctima permaneció en una unidad de cuidados intensivos, bajo observación médica, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Federico Gutiérrez informó que el agresor de un niño de cuatro años fue capturado - crédito @FicoGutiérrez/X

Las pruebas recogidas demuestran que tanto el niño como su madre estaban sometidos a un ciclo constante de violencia física y emocional.

El alcalde de Medellín informó sobre lo ocurrido a través de su cuenta de X, mostrando su indignación por la “fuerte golpiza” que propinó el sujeto al menor de edad. El mandatario local indicó que se comunicó con las autoridades para que adelantaran las indagaciones pertinentes con celeridad y lograran localizar y llevar ante la justicia al señalado agresor.

“Desgraciado (…). Me he comunicado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana @PoliciaMedellin @PoliciaColombia y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida (sic)”, escribió Federico Gutiérrez en la red social.

El alcalde de Medellín dio
El alcalde de Medellín dio a conocer el lamentable caso de una niño de cuatro años víctima de maltrato severo - crédito @FicoGutiérrez/X

Posteriormente, el 14 de septiembre, apenas un día después de haberse registrado la agresión al niño de cuatro años, el alcalde informó a la ciudadanía que en un tiempo “récord”, las autoridades lograron la captura de Cristian Alexis González. Según los datos que suministró, el hoy procesado haría parte de una organización criminal llamada Los Mondongueros.

Asimismo, explicó que el menor de edad sigue en un estado de salud delicado, debatiéndose entre la vida y la muerte. “Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas, la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel”, añadió, agradeciendo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por su rápida actuación ante los hechos denunciados.

Temas Relacionados

Niño golpeadoMedellínViolencia infantilCárcelViolencia intrafamiliarCristian Alexis GonzálezAlias LámparaColombia-Noticias

Más Noticias

Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín: “No pudo más”

Las autoridades entregaron nuevos detalles del acto de violencia que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía

Murió el niño de 4

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

La presentadora aprovechó la ocasión para compartir tiempo de calidad junto a su esposo, visitando Sahagún, localidad en el departamento de Córdoba que vio nacer a su pareja, José Narváez

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños

Gustavo Petro arremetió contra Iván Duque tras descertificación a Colombia en la lucha antidrogas: “Usted es adicto a la sangre”

Petro defendió los resultados de su gobierno en incautaciones y reducción de cultivos ilícitos, mientras Duque atribuyó la decisión a las políticas de la actual administración

Gustavo Petro arremetió contra Iván

Freno en proyectos de energías renovables podrían provocar pérdidas por más de 18 millones de dólares

Expertos afirman que el estancamiento de 2.400 MW en proyectos renovables por desacuerdos sociales y falta de licencias impactan la economía colombiana

Freno en proyectos de energías

Paro de transportadores en Bogotá: todo lo que debe saber sobre las movilizaciones de este 16 de septiembre

Dentro de los puntos que se identifican en el documento, se encuentra el presunto abuso en los comparendos y la foto detección, irregularidades en los contratos de patios y grúas, mal estado de la malla vial, entre otros

Paro de transportadores en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Española quedó impactada al saber

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Piter Albeiro envió sarcástico mensaje a fans de Petro tras descertificación de Colombia por parte de EE. UU. en lucha antidrogas: “Cambio es cambio”

Cardi B buscó apoyo de Shakira durante su separación de Offset para superar esta etapa

Deportes

A la Dimayor se le

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”

Luis Díaz recibió su primer premio en el Bayern Múnich: gol contra el Leipzig fue elegido como el mejor de agosto

Hora y dónde ver el partido de Once Caldas vs. Independiente del Valle en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025