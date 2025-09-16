Envían a la cárcel a hombre que golpeó y asesinó a su hijastro en Medellín: no aceptó los cargos imputados

El señalado agresor fue imputado con cargos por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la judicialización del hombre, identificado como Cristian Alexis González, alias Lámpara, que, presuntamente, golpeó brutalmente a su hijastro de cuatro años, llamado Nairkel, en Medellín. De acuerdo con el ente acusador, un juez penal de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario del sujeto, señalado de atacar y tratar de causar la muerte al menor de edad.

Los hechos se registraron el 13 de septiembre de 2025, en el barrio Castilla, en Medellín. En su momento, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, informó que el niño se debatía entre la vida y la muerte en el Hospital General de Medellín, a donde fue trasladado tras ser atendido en el Hospital Infantil. No obstante, el 16 de septiembre confirmó su fallecimiento.

Antes de que el menor muriera, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el procesado y un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambos con agravantes. El investigado no aceptó los cargos, pero fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras se define su situación jurídica.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Infobae Colombia que, debido al fallecimiento del niño, el ente acusador cambiará la imputación de cargos para que el hombre sea investigado y juzgado por el delito de homicidio.

Los hechos: agresiones contra el niño

El alcalde de Medellín informó que el sujeto atacó al niño porque no cumplió con una orden. “Este tipo agredió al niño porque, al llegar a la casa ayer a las 7:00 a. m., le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir, y claro, un niño de cuatro años empezó a jugar, y este tipo lo agredió brutalmente”, detalló Federico Gutiérrez en un video publicado en sus redes sociales.

Según la Fiscalía, la investigación hasta ahora adelantada indica que el procesado, presuntamente, levantó de la cama al menor, lo golpeó y lo lanzó al suelo. Posteriormente, le quitó el pantalón y lo agredió con un machete. La madre trató de intervenir y también fue agredida.

El menor perdió el conocimiento y fue trasladado a un centro médico, donde los exámenes revelaron lesiones en tórax, cabeza, espalda y pecho. La víctima permaneció en una unidad de cuidados intensivos, bajo observación médica, pero falleció por la gravedad de sus heridas.

Las pruebas recogidas demuestran que tanto el niño como su madre estaban sometidos a un ciclo constante de violencia física y emocional.

El alcalde de Medellín informó sobre lo ocurrido a través de su cuenta de X, mostrando su indignación por la “fuerte golpiza” que propinó el sujeto al menor de edad. El mandatario local indicó que se comunicó con las autoridades para que adelantaran las indagaciones pertinentes con celeridad y lograran localizar y llevar ante la justicia al señalado agresor.

“Desgraciado (…). Me he comunicado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana @PoliciaMedellin @PoliciaColombia y le he pedido priorizar este caso y dar con el paradero de este salvaje. Por Dios, hasta cuándo? A nuestros niños se les cuida (sic)”, escribió Federico Gutiérrez en la red social.

Posteriormente, el 14 de septiembre, apenas un día después de haberse registrado la agresión al niño de cuatro años, el alcalde informó a la ciudadanía que en un tiempo “récord”, las autoridades lograron la captura de Cristian Alexis González. Según los datos que suministró, el hoy procesado haría parte de una organización criminal llamada Los Mondongueros.

Asimismo, explicó que el menor de edad sigue en un estado de salud delicado, debatiéndose entre la vida y la muerte. “Todos los que atenten contra nuestros niños y niñas, la van a pagar. Estos tipos tienen que ir a la cárcel”, añadió, agradeciendo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por su rápida actuación ante los hechos denunciados.