Colombia

En octubre se firmará cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle: proyecto que transformará la movilidad del suroccidente

El sistema 100% eléctrico conectará a Cali y Jamundí a lo largo de 23 kilómetros y 21 estaciones. La obra reducirá los tiempos de traslado, mejorará la calidad del aire y generará más de 14.000 empleos en la zona

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar

En octubre se formalizará el convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle, una obra presentada como transformadora para la movilidad en el suroccidente de Colombia.

El proyecto, contemplado como una de las apuestas emblemáticas de movilidad sostenible en el país, consiste en un sistema 100 % eléctrico que conectará Cali con Jamundí a través de un corredor de 23 kilómetros y 21 estaciones. Autoridades nacionales y regionales han resaltado la iniciativa como un ejemplo de transporte rápido, limpio y eficiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sistema beneficiará a más de un millón de pasajeros, quienes verán reducidos sus tiempos de viaje en un 33%. Según datos técnicos, la implementación del Tren de Cercanías permitirá evitar anualmente la emisión de más de 37.000 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y con efectos positivos para la calidad del aire en la región.

El Tren de Cercanías del
El Tren de Cercanías del Valle es un sistema 100 % eléctrico que conectará a Cali con Jamundí en un recorrido de 23 kilómetros y 21 estaciones. - crédito Mintransporte

La inversión prevista alcanza los 12 billones de pesos y se estima que más de 14.000 empleos directos e indirectos surgirán a partir de su construcción y operación, lo que incidirá de manera relevante en la economía del Valle del Cauca y en el impulso de la competitividad regional. El componente social se refuerza con alternativas de transporte que buscan disminuir la dependencia del automóvil particular y los autobuses tradicionales, mitigando los problemas de congestión vial en el área metropolitana.

Actualmente, el Tren de Cercanías se encuentra en su fase técnica final. La aprobación del CONPES, prevista para las próximas semanas, marca el paso previo a la firma del convenio de cofinanciación entre la Nación y los gobiernos locales. Este mecanismo financiero establece que el Gobierno Nacional asumirá el 70% de la inversión, mientras que la Gobernación y las alcaldías participantes aportarán el 30 % restante.

Los recursos de cofinanciación ya
Los recursos de cofinanciación ya están asegurados tanto en la Gobernación como en las alcaldías de Cali y Jamundí. - crédito Gobernación del Valle

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó la respuesta positiva del Gobierno Nacional y reiteró la necesidad de consolidar la firma del convenio antes de que entre en vigor la Ley de Garantías. “Ya tenemos todos los estudios técnicos, necesitábamos ese aval técnico, y ahora ya el Presidente está dando viabilidad, pero es muy importante poder lograr que antes del 9 de noviembre esté firmado porque en ese momento entra la Ley de Garantías y por más voluntad que se tenga si no se firma antes de Ley de Garantías, pues va a ser difícil”, señaló la mandataria.

Toro también subrayó el impacto esperado en la vida de los habitantes del Valle: “Es un proyecto de competitividad, que le va a dar movilidad a toda esta región, es un proyecto sostenible porque es eléctrico, porque vamos a mejorar la calidad de vida, disminuir el tiempo que se gasta a las personas desde Jamundí hasta Cali, va a generar empleo y reactivación económica. Es un proyecto que hemos soñado los vallecaucanos. Queremos darle las gracias, y me parece muy bien que haya podido ya incluir en las vigencias futuras al Tren de Cercanías”, afirmó.

Gobernadora del Valle celebra viabilidad
Gobernadora del Valle celebra viabilidad con cofinanciación del Tren de Cercanías y espera firma antes de Ley de Garantías - crédito Colprensa

Desde el Ministerio de Transporte, la ministra Mafe Rojas confirmó los avances técnicos de la obra e indicó que no se trata de una promesa, sino de una infraestructura cuya construcción ya inicia. “El tren de cercanías no es un sueño, es una realidad en construcción. Será el símbolo de una movilidad moderna, limpia y eficiente que pondrá al Valle a la vanguardia de la región”, declaró.

Con la estructuración final y próxima aprobación institucional, el proyecto apunta a consolidarse como un referente de sistema férreo sostenible, alineado a la estrategia nacional de reactivación del sector. Además del impacto ambiental y de movilidad, la obra se perfila como motor para la creación de empleo, dinamización de la economía y fortalecimiento de la competitividad.

Los recursos de cofinanciación ya están asegurados tanto en la Gobernación como en las alcaldías de Cali y Jamundí. La expectativa se centra en superar los trámites necesarios para que la firma del convenio pueda ejecutarse antes de la restricción legal, habilitando así el inicio formal de la obra que promete transformar la dinámica regional.

Temas Relacionados

movilidad sostenibleTransporteViajeTren de Cercaníasreducción de emisionestransporte eléctricoCaliJamundíColombia-Noticias

Más Noticias

Las últimas previsiones para Medellín: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Las últimas previsiones para Medellín:

Clima en Cartagena de Indias: la predicción para este 16 de septiembre

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Cartagena de Indias:

Clima en Bogotá: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El estado del tiempo en Bogotá cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Bogotá: conoce el

Clima en Cali: temperatura y probabilidad de lluvia para este 16 de septiembre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cali: temperatura y

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Barranquilla este 16 de septiembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Colombia: el estado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Deportes

Figura del Liverpool lamentó la

Figura del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz de los Reds: “Siempre hacían la diferencia”

Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional