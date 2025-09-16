En octubre se firmará cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle: proyecto que transformará la movilidad del suroccidente

En octubre se formalizará el convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle, una obra presentada como transformadora para la movilidad en el suroccidente de Colombia.

El proyecto, contemplado como una de las apuestas emblemáticas de movilidad sostenible en el país, consiste en un sistema 100 % eléctrico que conectará Cali con Jamundí a través de un corredor de 23 kilómetros y 21 estaciones. Autoridades nacionales y regionales han resaltado la iniciativa como un ejemplo de transporte rápido, limpio y eficiente.

El sistema beneficiará a más de un millón de pasajeros, quienes verán reducidos sus tiempos de viaje en un 33%. Según datos técnicos, la implementación del Tren de Cercanías permitirá evitar anualmente la emisión de más de 37.000 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y con efectos positivos para la calidad del aire en la región.

La inversión prevista alcanza los 12 billones de pesos y se estima que más de 14.000 empleos directos e indirectos surgirán a partir de su construcción y operación, lo que incidirá de manera relevante en la economía del Valle del Cauca y en el impulso de la competitividad regional. El componente social se refuerza con alternativas de transporte que buscan disminuir la dependencia del automóvil particular y los autobuses tradicionales, mitigando los problemas de congestión vial en el área metropolitana.

Actualmente, el Tren de Cercanías se encuentra en su fase técnica final. La aprobación del CONPES, prevista para las próximas semanas, marca el paso previo a la firma del convenio de cofinanciación entre la Nación y los gobiernos locales. Este mecanismo financiero establece que el Gobierno Nacional asumirá el 70% de la inversión, mientras que la Gobernación y las alcaldías participantes aportarán el 30 % restante.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó la respuesta positiva del Gobierno Nacional y reiteró la necesidad de consolidar la firma del convenio antes de que entre en vigor la Ley de Garantías. “Ya tenemos todos los estudios técnicos, necesitábamos ese aval técnico, y ahora ya el Presidente está dando viabilidad, pero es muy importante poder lograr que antes del 9 de noviembre esté firmado porque en ese momento entra la Ley de Garantías y por más voluntad que se tenga si no se firma antes de Ley de Garantías, pues va a ser difícil”, señaló la mandataria.

Toro también subrayó el impacto esperado en la vida de los habitantes del Valle: “Es un proyecto de competitividad, que le va a dar movilidad a toda esta región, es un proyecto sostenible porque es eléctrico, porque vamos a mejorar la calidad de vida, disminuir el tiempo que se gasta a las personas desde Jamundí hasta Cali, va a generar empleo y reactivación económica. Es un proyecto que hemos soñado los vallecaucanos. Queremos darle las gracias, y me parece muy bien que haya podido ya incluir en las vigencias futuras al Tren de Cercanías”, afirmó.

Desde el Ministerio de Transporte, la ministra Mafe Rojas confirmó los avances técnicos de la obra e indicó que no se trata de una promesa, sino de una infraestructura cuya construcción ya inicia. “El tren de cercanías no es un sueño, es una realidad en construcción. Será el símbolo de una movilidad moderna, limpia y eficiente que pondrá al Valle a la vanguardia de la región”, declaró.

Con la estructuración final y próxima aprobación institucional, el proyecto apunta a consolidarse como un referente de sistema férreo sostenible, alineado a la estrategia nacional de reactivación del sector. Además del impacto ambiental y de movilidad, la obra se perfila como motor para la creación de empleo, dinamización de la economía y fortalecimiento de la competitividad.

Los recursos de cofinanciación ya están asegurados tanto en la Gobernación como en las alcaldías de Cali y Jamundí. La expectativa se centra en superar los trámites necesarios para que la firma del convenio pueda ejecutarse antes de la restricción legal, habilitando así el inicio formal de la obra que promete transformar la dinámica regional.