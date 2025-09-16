Colombia

Él es Jorge Glas, el hombre de confianza de Rafael Correa al que Colombia podría proteger a pesar de haber sido condenado

Ha generado reacciones divididas el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la nacionalidad del exvicepresidente de Ecuador

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Gustavo Petro afirmó que Glas
Gustavo Petro afirmó que Glas recibió la nacionalidad colombiana - crédito EFE

En medio del escándalo por la corrupción al interior de la Ungrd, el Gobierno colombiano cuestionó la confirmación de que Nicaragua ofreció asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, que podría ser clave en el caso.

Sin embargo, contradiciendo la postura sobre permitir que la justicia avance, el 16 de septiembre, el presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública al revelar que el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas recibió la nacionalidad colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ciudadano Jorge Glas (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de ecuador este paso para la paz de las naciones Latinoamericanas”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

El mandatario afirmó que el
El mandatario afirmó que el exvicepresidente de Ecuador recibió la nacionalidad colombiana - crédito @Petrogustavo/X

Hasta el momento, este fue el único pronunciamiento al respecto en Colombia, mientras que Ecuador reveló que no han recibido “ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana en favor del ciudadano Jorge Glas”.

De la misma forma, desde la presidencia del vecino país han aclarado que sin importar lo expuesto por Gustavo Petro, las sentencias en contra del exvicepresidente Glas “continúan vigentes”.

Esta situación ha hecho que se recuerde que en Colombia está radicado el expresidente panameño Ricardo Martinelli, que aunque afronta procesos legales en su nación, recibió protección por parte de Colombia.

El centroamericano ha compartido varias
El centroamericano ha compartido varias fotos de su protección en Colombia - crédito @ricardomartinelli99/Instagram

¿Quién es y por qué fue condenado en Ecuador Jorge Glas?

Jorge Glas es un ingeniero en electricidad que tomó importancia en su nación cuando ingresó al movimiento Alianza País, liderado por Rafael Correa; primero ocupó cargos estratégicos y luego asumió la Vicepresidencia de Ecuador en 2013 durante la reelección de Correa, cargo que mantuvo durante la presidencia de Lenín Moreno en 2017.

En esos años, Glas supervisó sectores clave, como telecomunicaciones, infraestructura eléctrica y proyectos estratégicos, convirtiéndose en uno de los funcionarios de mayor confianza para la gestión correísta.

En ese sentido, Rafael Correa resaltó su perfil técnico y la capacidad de articulación política como pilares que favorecieron su imagen en las encuestas; sin embargo, al unísono enfrentó numerosos cuestionamientos sobre la transparencia de contratos públicos.

La situación de Jorge Glas cambió radicalmente cuando la justicia ecuatoriana expuso su vínculo con la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. En 2017, la Corte Nacional de Justicia condenó a Glas a seis años de prisión por asociación ilícita, señalando que recibió pagos ilegales relacionados con adjudicaciones de obras estatales.

Gustavo Petro afirmó que Jorge
Gustavo Petro afirmó que Jorge Glas recibió la nacionalidad colombiana - crédito Montaje Infobae

Tras la investigación, el tribunal concluyó que existía un esquema de corrupción en el que funcionarios aceptaron pagos irregulares por decisiones administrativas, siendo Glas una de las piezas más importantes.

El alcance judicial sobre Glas se amplió en 2020, cuando fue sentenciado nuevamente a ocho años de cárcel, esta vez por el caso denominado “Sobornos 2012-2016”. En este expediente, el tribunal identificó un entramado de aportes económicos ilegales por parte de empresas a cambio de contratos, cuyas sumas también eran destinadas al financiamiento político de Alianza País.

En esta condena se consolidó la responsabilidad penal de Glas y otros actores cercanos al expresidente Correa; sin embargo, a pesar de las sentencias, Jorge Glas sostiene su inocencia y ha denunciado una presunta motivación política detrás de los procesos. Sus defensores argumentan falta de pruebas directas y señalan irregularidades en el accionar judicial.

Es por ello que ha sorprendido que, mientras el caso sigue generando repercusiones tanto en el debate político nacional como en el accionar de la justicia ecuatoriana, y Glas permanece ligada a uno de los episodios de corrupción de mayor impacto en la región, el Estado colombiano le haya otorgado la nacionalidad y se pueda consolidar un asilo político en la nación cafetera.

Temas Relacionados

Jorge GlasGustavo PetroRafael CorreaColombiaEcuadorCondenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Botero y David Racero protagonizaron fuerte agarrón durante la jornada de protestas en Bogotá: “¡Oportunista!"

Al congresista le causó gracia la presencia del precandidato en uno de los puntos de concentración de los motociclistas. No obstante, el precandidato no se quedó con las ganas y respondió con contundencia

Santiago Botero y David Racero

Jota Pe Hernández señaló que Petro deberá asumir las consecuencias judiciales en EE. UU. al final de su mandato: “Que el viaje no le afecte”

El congresista del partido Alianza Verde volvió a cuestionar la conducta del presidente y sus presuntas adicciones a sustancias que, según él, afectarían el correcto desarrollo de cada una de sus labores

Jota Pe Hernández señaló que

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Las dos exparticipantes ya dejaron ver cuáles serían las celebridades que estarían en diálogos para sumarse al programa de telerrealidad en 2026

Yina Calderón y Melissa Gate

Malas noticias para quienes quieren comprar vivienda con intereses crediticios bajos por movida económica a finales de 2025

El consenso de expertos prevé estabilidad en la política monetaria hasta que se consolide una tendencia clara en el comportamiento de los precios

Malas noticias para quienes quieren

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

El entrenador argentino no seguirá más con el cuadro verde por la derrota frente al Bucaramanga por 1-0 y un error de alineación, pero la situación iría más allá de eso

Carlos Antonio Vélez reveló la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Deportes

Carlos Antonio Vélez reveló la

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada