Ecuador respondió al anuncio de Gustavo Petro, que confirmó la entrega de nacionalidad colombiana a Jorge Glas: “Las sentencias siguen vigentes”

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador que recibió la nacionalidad colombiana en Quito - crédito EFE

Frente a la declaración del presidente de la República, Gustavo Petro, que confirmó el martes 16 de septiembre que entregó la ciudadanía colombiana al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, el Gobierno del país vecino se pronunció. Con un escueto comunicado, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, negó haber recibido notificación oficial alguna sobre el asunto; que podría generar un fuerte impasse en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En palabras del organismo ecuatoriano, “Ecuador no ha recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana en favor del ciudadano Jorge Glas”, según el comunicado difundido tras el mensaje de Petro, que sorprendió con su anuncio en la red social X; el mismo que posteriormente borró, pero en el que dejó en claro que el político en mención no renunció a su nacionalidad ecuatoriana para recibir la colombiana.

El anuncio del primer mandatario se llevó a cabo a través de una publicación en la plataforma digital, en la mañana del 16 de septiembre, en la que afirmó que su administración otorgó la ciudadanía al segundo mando durante las eras de Rafael Correa (2013-2017) y Lenín Moreno (2017-2018). Y adjuntó el acta de juramento firmada por el exvicepresidente del correísmo, en una diligencia que se adelantó en el consulado colombiano en Quito.

