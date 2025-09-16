Colombia

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

La presentadora aprovechó la ocasión para compartir tiempo de calidad junto a su esposo, visitando Sahagún, localidad en el departamento de Córdoba que vio nacer a su pareja, José Narváez

La celebración de sus 42
La celebración de sus 42 años, Cristina Hurtado optó por una experiencia cercana y personal - crédito @crisshurtado/Instagram

La reciente trayectoria de Cristina Hurtado evidencia un giro significativo en el panorama del entretenimiento colombiano, ya que la presentadora se suma como rostro principal del reality de canto A Otro Nivel.

Esta incorporación representa uno de los cambios más llamativos en la carrera de la antioqueña, cuya participación histórica se había centrado mayoritariamente en producciones del canal RCN, consolidándola como una de las personalidades más reconocidas y admiradas del medio televisivo nacional.

La figura de Cristina Hurtado está siempre ligada a grandes formatos del entretenimiento, desempeñando papeles relevantes tanto en la presentación como en la promoción de espacios exitosos. En programas como Estilo RCN, Guerreros y, más recientemente, en La Casa de los Famosos Colombia, su presencia se traduce en altos niveles de sintonía y aceptación por parte del televidente colombiano. Estos logros permitieron que Hurtado, nacida en Medellín el 14 de septiembre de 1983, trascienda la pantalla para convertirse en una de las referentes del entretenimiento, el modelaje y el emprendimiento en el país.

La pareja disfruta cada momento
La pareja disfruta cada momento juntos - crédito @crisshurtado/ Instagram

Además de su faceta televisiva, Cristina Hurtado mantiene un fuerte vínculo con la moda y el emprendimiento. Su imagen pública se refuerza a través de su trabajo como modelo y empresaria, ámbitos en los cuales sobresale gracias a la constancia y al estilo personal que la acompañaron desde sus inicios. La conductora antioqueña, que en septiembre de 2025 celebró su cumpleaños número 42, logró sostener durante años una figura atlética y saludable, lo que le ha permitido continuar como referente de admiración entre distintas generaciones de espectadores y seguidores en las redes sociales.

Cumpleaños en la playa

La celebración de sus 42 años, Cristina Hurtado optó por una experiencia cercana y personal, alejándose por unos días de la rutina televisiva. Aprovechó la ocasión para compartir tiempo de calidad junto a su esposo, visitando Sahagún, localidad en el departamento de Córdoba que vio nacer a su pareja, José Narváez. El recorrido incluyó también algunos de los escenarios más atractivos del Caribe colombiano, en los que ambos aprovecharon para descansar y compartir con sus seguidores imágenes representativas de su viaje.

La presentadora disfrutó de la
La presentadora disfrutó de la playa y la compañía de su esposo - crédito @crisshurtado / IG

En el caso de Cristina, las publicaciones captadas durante los días de descanso la muestran posando en playas de aguas cristalinas, vestida con trajes de baño y resaltando su silueta, uno de los sellos más reconocidos de su marca personal. La conductora colombiana hizo pública en distintas ocasiones su dedicación al ejercicio y los hábitos de vida saludables, elementos que inciden directamente en la capacidad de mantener su imagen vigente con el paso de los años.

La celebración de su cumpleaños también sirvió de excusa para conectar con sus raíces y la familia de su esposo. La pareja disfrutó de momentos de tranquilidad y proximidad con la naturaleza, evidenciando el aprecio que tienen por los espacios alejados del bullicio. Para ambos, estas experiencias resultan decisivas en el fortalecimiento de su vínculo matrimonial y ofrecen la oportunidad de reencontrarse con los paisajes y la cultura que forman parte de su historia personal.

Reacciones de sus seguidores

La conductora antioqueña, que en
La conductora antioqueña, que en septiembre de 2025 celebró su cumpleaños número 42, logró sostener durante años una figura atlética y saludable - crédito @crisshurtado / IG

En cuanto a la repercusión en redes, las publicaciones hechas por Cristina Hurtado durante estos días de descanso fueron recibidas con entusiasmo por su comunidad, que la llenó de mensajes de felicitación y admiración tanto por su trayectoria como por el ejemplo de vida saludable que representa. El impacto positivo de su presencia digital trasciende la moda y el espectáculo, consolidándose además como influenciadora en temas relacionados con el bienestar, la disciplina y el empoderamiento personal.

La sumatoria de estos elementos confirma la posición de Cristina Hurtado como una de las personalidades de mayor proyección en la televisión y el entretenimiento colombiano. Su capacidad para reinventarse, enfrentar nuevos desafíos profesionales y a la vez preservar espacios de intimidad y esparcimiento, la convierten en un ejemplo de versatilidad y constancia en la industria, mientras continúa inspirando a quienes siguen de cerca tanto su carrera como su vida personal.

