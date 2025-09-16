Colombia

Compositor de ‘Olvídala’ reveló la millonada que le ha dejado la reconocida canción vallenata en regalías

La melodía, interpretada por Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno, se mantiene vigente en el repertorio internacional y ha sido versionada por reconocidos exponentes del género

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El compositor reveló que el tema le ha generado cerca de 4 millones de dólares en regalías, consolidándose como uno de los mayores éxitos económicos y artísticos del vallenato - crédito lapapayanoticias / Instagram

La canción Olvídala, considerada un himno del vallenato, ha significado para Alberto “Tico” Mercado mucho más que un éxito musical. El compositor explicó en una entrevista con Vallenato FM que esta obra le ha generado una cifra cercana a los 4 millones de dólares en regalías desde su lanzamiento, posicionándose como una de las piezas más lucrativas del género.

Mercado atribuye a Olvídala el 90% de su estabilidad económica. “Es la canción más agradecida que tengo, es una canción que no ha dejado nunca de producirse. A ‘Olvídala’ le debo el 90% de lo que soy económicamente”, declaró el músico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la misma entrevista, compartió cómo la canción ha sido la respuesta a muchas de sus necesidades materiales: “Hay veces que yo le digo que es el abogado de mis apuros. Vamos a suponer que yo necesito comprar un apartamento este año porque mi hijo va a estudiar en tal parte… ¿De dónde va a salir esa plata? Y viene alguien y graba ‘Olvídala’ y llegan 700 o 600 millones”.

Lanzada por primera vez por Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno cuando hacían parte de agrupación El Binomio de Oro, Olvídala se consolidó rápidamente como un clásico interpretado por diversos artistas a nivel mundial.

La canción 'Olvídala' generó cerca
La canción 'Olvídala' generó cerca de 4 millones de dólares en regalías para su autor, Tico Mercado - crédito X y Codiscos

La canción surgió de una experiencia personal del compositor, que relató que un amigo le solicitó ayuda para recuperar a su exnovia, ignorando que ya existía una relación entre Mercado y la mujer en cuestión. Este episodio dio origen al tema que definió la carrera de Tico Mercado.

La repercusión de la obra no se limita al éxito comercial, ya que Olvídala también resultó fundamental en el crecimiento artístico de Celedón y Centeno en El Binomio de Oro, grupo fundado en 1976. La canción ha sido reinterpretada y versionada por numerosos exponentes, manteniéndose vigente en el repertorio internacional del vallenato.

Nacido en Maicao, La Guajira, comenzó su carrera musical a los 12 años con la composición de No te detengas, grabada por Miguel Morales. Con más de 600 composiciones en su historial, Alberto Mercado es reconocido como una de las figuras centrales del folclor vallenato. Sus temas han sido grabados por intérpretes como Jorge Oñate, Iván Villazón, Diomedes Díaz y Silvestre Dangond, además de agrupaciones como Los Gigantes.

Entre sus composiciones más conocidas figuran ¿Qué le diré al corazón?, Y no regresas, Que vuelva y El dolor de tu silencio.

Tico Mercado atribuye a 'Olvídala'
Tico Mercado atribuye a 'Olvídala' el 90% de su estabilidad económica y artística - crédito X

Mercado recalcó que Olvídala no solo le significó reconocimiento artístico, sino que le permitió afrontar necesidades familiares y proyectos personales. “Si necesito comprar un apartamento o pagar estudios, aparece Olvídala y resuelve”, contó el compositor a Vallenato FM.

Al ser consultado sobre la cuantía total que ha producido Olvídala desde su creación, el músico precisó: “Unos tres o cuatro millones de dólares por ahí”, concluyó.

Controversia judicial y vida reciente

La vida personal de Tico Mercado no ha estado exenta de controversia. En octubre de 2021, fue acusado por su expareja, Fernanda Ariza Valencia, de tentativa de feminicidio, tras un episodio de violencia en Valledupar.

El compositor fue acusado en
El compositor fue acusado en 2021 de tentativa de feminicidio, pero la justicia reclasificó el caso como lesiones personales - crédito X

La víctima denunció lesiones graves y el compositor fue capturado por el CTI de la Fiscalía en abril de 2022. Una primera decisión judicial ordenó su reclusión en centro carcelario, pero posteriormente (junio de 2022), el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar identificó el caso como lesiones personales y no feminicidio, y ordenó su libertad.

Pese a dichos procesos, Mercado sigue siendo una figura central del vallenato, con un catálogo que sigue vigente en la industria musical. Como lo mencionó, Olvídala ha sido esa constante fuente de recursos que permitió al compositor afrontar momentos personales y consolidar su legado profesional.

Temas Relacionados

Tico MercadoOlvídalaBinomio de Oro de AméricaMúsica vallenataColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La Nación fue declarada como responsable de los daños sufridos a la población de Caquetá tras ataque armado de 2014

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso que las familias demandantes reciban reparación integral, con reconocimiento de daños morales, a la salud, al proyecto de vida y a la esfera económica

La Nación fue declarada como

Aumento del salario mínimo de 2026: trabajadores le ponen suspenso al alza y dicen que “es normal que existan diferencias”

La sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, del 15 de septiembre, estuvo marcada por el análisis de convenios internacionales y la consulta técnica sobre negociación colectiva

Aumento del salario mínimo de

Terror al Parque 2025: todo lo que necesita saber para asistir a la quinta edición, nuevas atracciones y recomendaciones generales

La edición 2025 del evento en Mundo Aventura presenta ocho estaciones temáticas, más de 300 actores y atracciones mecánicas, consolidando su posición como referente del entretenimiento de miedo en Colombia

Terror al Parque 2025: todo

Ordenan al Ejército a reintegrar al curso de ascenso a una capitán en licencia de maternidad: Tribunal de Cundinamarca dio ultimátum de 48 horas

El alto tribunal impartió órdenes al comando de Educación y Doctrina del Ejército para que la oficial se nivele académicamente con sus compañeros

Ordenan al Ejército a reintegrar

Gustavo Petro anticipó que Estados Unidos descertificará a Colombia en la lucha antidrogas: así lo dio a conocer

El presidente de la República, en el Consejo de Ministros del lunes 15 de septiembre, indicó que el Gobierno de Donald Trump tomó la determinación de no darle el visto bueno a la manera en que su administración ha afrontado este flagelo

Gustavo Petro anticipó que Estados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Famosos se unieron al ‘trend’

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Deportes

Barra del América amenazó a

Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League