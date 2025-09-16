Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores tras el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

La creadora de contenido confesó que pensó en hacerse la lipo para recuperar su figura - crédito @andreaaaa.suarez_/IG

Aida Victoria Merlano le dio la bienvenida a su hijo Emiliano, fruto de la relación que sostiene con Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “el agropecuario”.

La influencer barranquillera ha compartido con sus seguidores cómo ha sido el proceso de crianza, especialmente las noches de trasnocho que ha tenido que pasar, pues debe alimentar al pequeño y responder por sus actividades cotidianas, como la creación de contenido.

Sin embargo, uno de sus temores tenía que ver con la figura que tenía previo al embarazo.

En una reciente publicación que hizo la influencer en su cuenta de Instagram, la hija de la excongresista Merlano aseguró que llegó a pensar en someterse a un retoque estético para volver a recuperar el abdomen plano que presumía en sus publicaciones antes de quedar embarazada.

Por eso, no dudó en pedirles disculpas a sus seguidores, especialmente porque pensó que tardaría cerca de un año para ver los primeros resultados: “Pido perdón públicamente”, inició diciendo la barranquillera, antes de explicar los motivos que la llevaron a hacer la confesión.

“Pido perdón públicamente porque yo coticé la lipo, porque pensé que me iba a demorar como un año recuperando mi cuerpo, porque acabas de dar vida, pero se los juro, la alimentación lo es todo, porque yo no he tenido tiempo de entrenar juiciosa… De hecho desde que parí he ido como unas seis veces al gimnasio”, aseguró Merlano.

Y aunque el objetivo inicial de su publicación era promover el programa que vende para perder peso, lo cierto es que sus seguidores la felicitaron por la honestidad con la que trató el tema contrario a lo que dicen famosas que dieron a luz ya las pocas semanas recuperan su figura.

“Por lo menos, honesta sí fue y no anda diciendo que todo fue gracias a la dieta, el ejercicio y los cuidados”; “ya era hora de que una desenmascarara la falsa idea de que las mujeres son flacas al poco tiempo de parir”; “igual, sigue viéndose regia después de semanas de dar a luz”, entre otros.

Juan David Tejada le respondió a Yina Calderón sobre su ruptura

La controversia generada en redes sociales tomó un giro personal cuando Juan David Tejada decidió romper el silencio frente a las afirmaciones sobre la paternidad de su hijo y su relación sentimental. En el centro de la polémica se encuentran rumores impulsados por Yina Calderón, quien utilizó sus perfiles digitales para difundir versiones sobre supuestas infidelidades y dudas sobre el padre del bebé de Aida Victoria.

Calderón alimentó la especulación al declarar: “Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida (…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”. Junto a estas palabras, difundió también la idea de que Juan David Tejada habría sido infiel en Medellín: “Presuntamente, cierto agropecuario engañó a la novia, mujer, con una chica en Medellín. Y debido a esto la parejita está separada”.

Ante el crecimiento de los rumores y las repercusiones en su entorno cercano, Juan David Tejada replicó en sus propias redes sociales, condenando la propagación de información sin fundamento. Señaló la facilidad con la que se construyen polémicas en la era digital, afirmando: “Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad”.

El empresario profundizó en el impacto de estos señalamientos y denunció la falta de límites en las discusiones públicas sobre temas delicados: “Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida. Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”.