Colombia

4×1000 en 2025: hasta qué monto puede mover al mes sin que le descuenten ni un solo peso en sus cuentas

El gravamen, que nació como temporal, aún se mantiene, pero tiene un límite de movimientos exentos que pocos usuarios conocen

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El 4×1000 nació como medida
El 4×1000 nació como medida temporal en la crisis financiera de los noventa y hoy es un impuesto permanente en Colombia - crédito Pixabay

El 4×1000 es un viejo conocido de los colombianos. Aunque nació como una medida transitoria en plena crisis financiera de finales de los noventa, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se quedó para siempre y hoy representa una fuente de ingresos estable para el Estado. Sus recursos, según lo establecido, se destinan a financiar sectores clave como la salud, la seguridad y varios programas sociales.

Sin embargo, no todo el mundo paga este impuesto de la misma forma. Desde 2025 entró en vigor una nueva reglamentación que fija un límite mensual de operaciones exentas, calculado en función de la Unidad de Valor Tributario (UVT), un indicador que se actualiza anualmente. Para 2025, la Dian estableció la UVT en $49.799, lo que significa que el tope libre de cobro quedó en 350 UVT, es decir, $17.429.650 al mes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde 2025, el 4×1000 solo
Desde 2025, el 4×1000 solo se aplica a movimientos bancarios que superen los $17,4 millones mensuales, según la nueva reglamentación - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

En términos sencillos, mientras una persona no supere esa cifra con la suma de sus retiros, transferencias, pagos y demás débitos, no verá descontados los $4 por cada $1.000 que caracteriza al 4×1000. La clave está en entender que el beneficio actúa como un umbral protector, hasta ese punto, todo movimiento bancario queda libre de la tarifa. Sin embargo, en cuanto el monto mensual exceda los $17,4 millones, el impuesto empieza a operar únicamente sobre el valor que sobrepasa ese límite, sin afectar lo que ya estaba cobijado por la exención.

El ejemplo más claro es el de quienes manejan varias cuentas. Si alguien divide sus movimientos entre Bancolombia y Davivienda, y en total gasta $12 millones en un mes, no paga el gravamen. Pero si en ese mismo periodo alcanza los $20 millones, los primeros $17,4 millones estarán exentos y solo sobre los $2,6 millones adicionales se aplicará el descuento.

El caso de las billeteras digitales

El auge de plataformas como Nequi, Daviplata, Powwi o Lulo abrió un nuevo capítulo en la aplicación del impuesto. Estas billeteras funcionan como cuentas de depósito de bajo monto, lo que implica que en muchos casos tienen reglas más estrictas y topes distintos a los tradicionales.

En Nequi, por ejemplo, el cobro del 4×1000 puede comenzar a aplicarse desde los $3,2 millones mensuales si la cuenta está registrada como de bajo monto, una condición que muchos usuarios desconocen inicialmente. Para quienes actualicen su perfil y la conviertan en una cuenta estándar, el beneficio se ajusta al límite general de 350 UVT establecido actualmente en Colombia.

Las billeteras digitales como Nequi
Las billeteras digitales como Nequi y Daviplata tienen topes distintos para la exención del 4×1000, dependiendo del tipo de cuenta - crédito Bancolombia

Ese detalle, aunque parezca menor, puede marcar una gran diferencia en los bolsillos de los usuarios. Por eso, expertos recomiendan revisar periódicamente la categoría de las cuentas digitales y asegurarse de que la exención se aplique correctamente. De lo contrario, el cobro podría aparecer sin previo aviso.

Un impuesto polémico pero indispensable

A pesar de las críticas, por considerarse un tributo que castiga el uso del sistema financiero, el 4×1000 sigue siendo una pieza clave en las finanzas públicas de Colombia. Su permanencia refleja la dificultad de desmontar un impuesto que, aunque nació como temporal, terminó convertido en uno de los recaudos más seguros y constantes para el Gobierno, consolidándose como un mecanismo que aporta estabilidad fiscal en épocas de alta incertidumbre económica y política.

El 4×1000 es considerado polémico,
El 4×1000 es considerado polémico, pero su permanencia refleja la dificultad de desmontar un tributo esencial para la estabilidad fiscal - crédito Canva

En la práctica, entender cómo funciona y hasta qué punto aplica la exención es hoy indispensable para quienes mueven dinero en bancos y billeteras digitales. Saber dónde está el límite puede ayudar a evitar cobros innecesarios y a planear mejor las finanzas personales en medio de un panorama económico cada vez más retador, marcado por reformas, nuevos tributos y cambios en los hábitos de consumo.

Temas Relacionados

Transacciones bancos4x1.000Cobro de transaccionesBancos en ColombiaColombia-ServiciosColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno lanzó campaña nacional para inscribir adultos mayores en renta básica solidaria: los beneficiamos recibirán $230.000

La nueva política permite que adultos mayores sin pensión, en condiciones de pobreza, accedan a la ayuda económica sin necesidad de clasificación previa, ampliando la cobertura y simplificando el proceso de inscripción

Gobierno lanzó campaña nacional para

Paro de conductores en Bogotá, hoy 16 de septiembre EN VIVO: operación de TransMilenio se mantiene con normalidad en troncales y estaciones durante la hora pico

Gobierno y conductores lograron concentrar una mesa de diálogo que se estará llevando a cabo el jueves 25 de septiembre, sobre las 4:00 p. m.

Paro de conductores en Bogotá,

Pago de la factura del servicio de agua tendrá cambios: Gobierno Petro estableció nuevas reglas para los medidores

El cronograma de implementación prevé un periodo de transición para fabricantes e importadores, quienes deberán adaptar sus procesos a los nuevos estándares técnicos y de control

Pago de la factura del

Paloma Valencia calificó de “burla” la sentencia de la JEP contra exguerrilleros de las Farc: no hay “garantías reales para las víctimas”

Según la senadora y precandidata presidencial, la sentencia carece de planes estructurados, depende de financiación estatal y no garantiza el cumplimiento efectivo de las sanciones impuestas

Paloma Valencia calificó de “burla”

Expertos pronostica una relación “bastante fría” entre Estados Unidos y Colombia tras descertificación

La decisión de retirar la certificación al país cafetero en la lucha antidrogas ha dejado varias preguntas sobre la mesa

Expertos pronostica una relación “bastante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así es la banda sonora

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Española quedó impactada al saber que en Colombia “desde septiembre se siente que viene diciembre”

El exconcejal y limpiabotas Luis Eduardo Díaz, ‘Lucho’, pidió entrar a ‘La Casa de los Famosos’: “Toca cerrar con broche de oro”

Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

Deportes

Dayro Moreno cumple 40 años:

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel

A la Dimayor se le caería una de sus propuestas: varios equipos le dirían no a los cambios para la Liga BetPlay 2026

Esta fue la última vez que América, Nacional y Millonarios se quedaron sin técnico en la misma temporada

Técnico de la Juventus se refirió al colombiano Juan David Cabal tras su regreso a las canchas tras diez meses de recuperación: “Espero que nos ayude”