Madre irrumpió armada en un colegio público porque le llamaron la atención a su hijo y amenazó a una coordinadora

La llegada de los acudientes derivó en una confrontación que requirió la intervención de la Policía Nacional del CAI del barrio San Rafael - crédito Colprensa

El ambiente de tranquilidad que suele caracterizar a los colegios públicos de Cúcuta se vio alterado el viernes 12 de septiembre, cuando una madre de familia ingresó armada al Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicado en el barrio San Rafael, y amenazó de muerte a la coordinadora de la institución.

El incidente provocó la suspensión inmediata de las clases y generó protestas por parte de la comunidad educativa, según informó W Radio.

De acuerdo con la información recabada por W Radio, el conflicto se originó tras una discusión entre dos estudiantes de séptimo grado durante la jornada de la tarde.

Las directivas del colegio convocaron a los padres de ambos jóvenes para abordar la situación. La llegada de los acudientes derivó en una confrontación que requirió la intervención de la Policía Nacional del CAI del barrio San Rafael. Tras considerar que la situación se había calmado, los agentes se retiraron del lugar.

Poco después, la madre de una de las estudiantes regresó al colegio portando un arma de fuego.

Según testimonios recogidos por W Radio, la mujer amenazó directamente a la coordinadora, motivada por los reiterados llamados de atención que el equipo docente había dirigido a su hija.

El docente Fabián Bueno, que dio sus declaraciones al mencionado medio de comunicación, expresó su consternación ante lo ocurrido.

“Rechazamos la violencia en contra de la vida de una de nuestras coordinadoras, quien fue amenazada con arma de fuego por parte de una madre de familia”.

La dirección del colegio decidió paralizar las actividades académicas y convocó a un encuentro urgente con las autoridades, en el que participaron líderes de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort).

Además, la Policía Nacional brindó acompañamiento a la coordinadora y se formalizaron denuncias ante la Fiscalía, con la expectativa de que se adelanten acciones judiciales contra la agresora.

Por motivos de seguridad, la docente amenazada no podrá regresar a la institución, una decisión que ha generado preocupación entre sus colegas y la comunidad educativa.

“Es muy lamentable lo sucedido porque se supone que estas instituciones son territorio de paz, se supone que estamos formando una sociedad para que viva en paz, para que se viva en democracia, para que se viva en tranquilidad y resulta que se nos está saliendo de las manos, muchas veces, la disciplina dentro de los colegios, debido a las mismas normas que nos han establecido últimamente”, lamentó el docente Bueno en declaraciones a W Radio.

El personal docente ha manifestado las dificultades que enfrentan para mantener la disciplina escolar bajo las normativas actuales. “No podemos llamarle ya la atención a los estudiantes y muchas cosas de esas ya uno, a veces, se cansa de estar llenando y llenando registros por todas partes y los muchachos como si nada y en sus casas muchas veces son permisivos”, agregó Bueno, reflejando el sentir de muchos educadores ante la falta de herramientas efectivas para gestionar la convivencia en las aulas, una situación que ve en creciente tensión.

El lunes 15 de septiembre, padres, estudiantes y docentes realizaron un plantón en las instalaciones del colegio para rechazar el acto de violencia y exigir garantías de seguridad. Durante la jornada, la comunidad educativa reiteró su llamado a las autoridades para que refuercen la protección del personal y prevengan nuevos episodios de intimidación en los colegios públicos de Cúcuta.

La protesta de la comunidad educativa subraya la urgencia de fortalecer la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de medidas que permitan a docentes y estudiantes desarrollar sus actividades en un ambiente de respeto y protección.