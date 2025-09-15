Colombia

Nelson Polanía ‘Polilla’ conmovió con retrato junto a Fabiola Posada, ‘La gorda Fabiola’, hecho con IA: “Con la comediante que amé”

A través de una imagen generada por inteligencia artificial, el humorista creó una fotografía estilo polaroid que nunca existió, capturando la esencia de su relación de 28 años, a casi un año del aniversario de la muerte de su esposa

Katherine Lancheros

El comediante Nelson Polonia recordó
El comediante Nelson Polonia recordó a su esposa, La gorda Fabiola, por medio de una fotografía creada con inteligencia artificial - crédito Caracol Televisión

La muerte de la humorista Fabiola Posada, más conocida como “La gorda Fabiola”, marcó un vacío en la vida de su viudo, Nelson Polanía, “Polilla”. Desde su partida, ocurrida el 19 de septiembre de 2024, el comediante comparte diversos mensajes de despedida y reflexión sobre el dolor que dejó la ausencia de quien fue su compañera durante 28 años; sin embargo, en un gesto que conmovió a sus seguidores en redes sociales, al utilizar la inteligencia artificial (IA) para crear una imagen que lo conecta con el recuerdo de su amada esposa.

Polanía sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía generada por IA en la que aparece junto a Fabiola Posada. La imagen simula una instantánea al estilo polaroid, en la que la iluminación, los tonos y las proporciones se alinean con una estética retro, evocando la nostalgia de una época pasada, pero con un alto nivel de realismo.

En la publicación, Polilla explicó el proceso detrás de la imagen, en la que usó la herramienta para crear una fotografía que nunca existió físicamente, pero que capturó la esencia de su relación.

La Gorda Fabiola falleció a
La Gorda Fabiola falleció a los 61 años de edad y su esposo aún la recuerda con ciertos detalles - crédito @MariaFdaCabal/X

“Probando la tendencia con IA, #polaroid, donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías. También lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre… el resultado me encantó 🙏❤️”, escribió Polanía junto a la imagen.

El post rápidamente se llenó de reacciones emotivas, con cientos de comentarios y compartidos, muchos de ellos destacando el impacto de este homenaje digital a la memoria de Fabiola Posada.

La imagen, cargada de simbolismo y sentimientos, se convirtió en un punto de conexión para muchos que han seguido la historia de amor de Polilla y La gorda Fabiola, una pareja que compartió no solo su vida personal, sino su carrera en el mundo del entretenimiento. La foto creada por IA, aunque digital, pareciera capturar la cercanía y el cariño que ambos compartieron, lo que dejó a muchos seguidores conmovidos.

Nelson Polonía recordó a su
Nelson Polonía recordó a su esposa por medio de una fotografía creada con inteligencia artificial - crédito @polilla_feliz/Instagram

Varios usuarios comentaron en esta publicación que: “Un amor para siempre ❤️”; “La Foto que más me gusta de las tantas que e visto de IA 😍😍😍👏”; “Los quiero por siempre”; “Se ven hermososss. Ella siempre en nuestro❤️🤗”; “Donde este ella estará siempre al lado tuyo❤️❤️“; ”@polilla_feliz un amor eterno... ❤️”.

Polilla organiza homenaje para recordar a La gorda Fabiola en el primer aniversario de su muerte

El humorista anunció que realizará un emotivo homenaje para conmemorar la vida y el legado de su esposa, La gorda Fabiola, en el primer aniversario de su fallecimiento. A través de sus redes sociales, el comediante invitó a sus seguidores a unirse al evento que se llevará a cabo el 18 de septiembre.

“Amigos, les hago extensiva esta invitación por si quieren acompañarnos… es un encuentro para orar y agradecer su memoria y legado”, expresó el comediante. El homenaje también coincidirá con el cumpleaños de Fabiola.

Para conmemorar el primer año
Para conmemorar el primer año de la muerte de La Gorda Fabiola, su esposo, Nelson Polanía, organizó un homenaje público - crédito @polilla_feliz/Instagram

El evento tendrá lugar en el Centro Comercial Gran Estación, en Bogotá, en el segundo piso, justo frente a la tienda By La Gorda Fabiola, que fue el negocio que su esposa abrió con tanto esfuerzo, especializado en ropa, fajas y otros productos para mujeres de talla grande. La cita será a partir de las 10:00 a. m.

Polilla cerró su mensaje con una frase que la comediante solía decir en vida: “Dios, espero hayas podido encontrar mi prontuario en los archivos del cielo”. La invitación generó una rápida respuesta en las redes, con cientos de reacciones de seguidores que desean rendir homenaje a la recordada artista.

