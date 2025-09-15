Colombia

María Fernanda Cabal respondió en video a las declaraciones de María Claudia Tarazona: explicó por qué llevaba un micrófono cuando la saludó

La senadora del Centro Democrático reaccionó a las acusaciones de la viuda de Miguel Uribe Turbay, con un video en el que explica las razones para portar un micrófono en el sepelio

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

María Fernanda Cabal hizo aclaraciones
María Fernanda Cabal hizo aclaraciones publicas después de las declaraciones de la viuda del senador Miguel Uribe Turbay - crédito María Fernanda Cabal/Facebook y @maclaudiat/Instagram

En una reciente entrevista, la viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay lanzó acusaciones directas contra la senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal.

Se aguardaba la reacción de Cabal, que compartía partido con Uribe Turbay, ante estas declaraciones.

A raíz de las declaraciones de Tarazona, la senadora y precandidata presidencial compartió su posición en redes sociales. La noche del 14 de septiembre publicó un comunicado en el que respondió a los señalamientos y, en la mañana del 15, difundió un video en el que también abordó el tema. En este material, Cabal explicó los motivos por los que portaba un micrófono al momento de saludar a la viuda de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona, viuda del precandidato Miguel Uribe Turbay, relató en una entrevista con Noticias RCN que durante la cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso fue advertida por una tercera persona de la presencia de un micrófono encendido en poder de la congresista María Fernanda Cabal. Ante esta situación, Tarazona le pidió a Cabal que se retirara para evitar que su conversación quedara registrada.

La senadora explicó que utiliza
La senadora explicó que utiliza de forma habitual este dispositivo por motivos de trabajo, ya que debe atender medios de comunicación en distintas sesiones y había grabado una intervención poco antes del encuentro - crédito @MariaFdaCabal

En el video difundido la mañana del 15 de septiembre, María Fernanda Cabal aclaró las circunstancias en las que portaba un micrófono durante el saludo a María Claudia Tarazona en el Congreso. La senadora explicó que utiliza de forma habitual este dispositivo por motivos de trabajo, ya que debe atender medios de comunicación en distintas sesiones y había grabado una intervención poco antes del encuentro.

“Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, explicó la congresista del partido Centro Democrático, perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República en el material audiovisual subido en su cuenta de la red social X.

La precandidata presidencial de la colectividad de oposición también se refirió a su asistencia al Capitolio tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Señaló que acudió por respeto y ofreció detalles sobre su interacción con María Claudia Tarazona, manifestando sorpresa por lo sucedido y aclarando que no fue responsable de ningún comentario transmitido después de ese encuentro.

En el video difundido la mañana del 15 de septiembre, María Fernanda Cabal aclaró las circunstancias en las que portaba un micrófono durante el saludo a María Claudia Tarazona en el Congreso - crédito @MariaFdaCabal

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, sostuvo la legisladora.

Y es que, en la entrevista antes mencionada la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona comentó lo siguiente: “Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”.

En cuanto al video de María Fernanda Cabal la senadora concluyó su intervención en esta diciendo: “Miguel y yo competíamos, teníamos una emulación, compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias y con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señor y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país”.

Por otro lado, durante el
Por otro lado, durante el fin de semana, María Claudia Tarazona informó que ha decidido establecerse nuevamente en Colombia después del fallecimiento de su esposo - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Por otro lado, durante el fin de semana, María Claudia Tarazona informó que ha decidido establecerse nuevamente en Colombia después del fallecimiento de su esposo. Aunque señaló que por ahora no tiene planes de involucrarse en actividades políticas, expresó su respaldo a la campaña presidencial de su suegro, Uribe Londoño.

