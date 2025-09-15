Funeral en el sur de Bogotá terminó en persecución policial: hombre disparó al aire y luego intentó escapar

El hombre deberá enfrentar cargos por porte ilegal de armas - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Lo que parecía ser un momento solemne para una familia capitalina que despedía a su ser querido en un funeral, terminó en una balacera después de que uno de los asistentes accionara su arma.

Según información obtenida por las autoridades, el hecho ocurrió en el barrio Molinos, en la localidad de Rafael Uribe, cuando vecinos del sector alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá de un desconocido que, sin mediar palabra, lanzó disparos al aire, al parecer, para dar el último adiós al difunto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una vez recibida la alerta, el hombre fue identificado por cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4 Bogotá), las cuales registraron toda la secuencia, según informó la Secretaría Distrital de Seguridad.

Los hechos comenzaron cuando los asistentes a las honras fúnebres bloquearon una vía vehicular, pusieron música a alto volumen y consumieron licor en la vía pública, mientras las cámaras del sistema C4 documentaban el evento y la Policía se desplazaba al lugar.

En ese ambiente, el individuo desenfundó un arma de fuego y comenzó a disparar al aire, acción que provocó pánico en el sector.

La caravana fúnebre bloqueó una vía principal del barrio para beber licor y homenajear al fallecido - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

A través del sistema de cámaras, un operador del C4 logró mantener al sospechoso permanentemente vigilado, desde que disparó hasta que intentó evadir a las autoridades.

El sujeto intentó ocultarse en una vivienda cercana, donde dejó abandonada el arma de fuego, la cual fue recuperada rápidamente por los uniformados.

Aunque tras abandonar el arma el hombre logró mezclarse con la multitud para intentar ocultarse, la vigilancia sostenida del C4 permitió informar en tiempo real sobre sus movimientos.

En un último intento de fuga, el implicado abordó un vehículo. Sin embargo, los operadores del centro digital informaron de inmediato las características del automóvil y su recorrido a la patrulla policial.

El vehículo solo pudo avanzar una cuadra antes de quedar bloqueado por la caravana que acompañaba las exequias, lo cual facilitó la intervención de la Policía.

Así, la captura se concretó de manera rápida gracias a la combinación de vigilancia tecnológica y acción policial coordinada.

El hombre intentó huir en un vehículo particular para evadir a las autoridades - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, destacó la efectividad del operativo.

“Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, afirmó Restrepo.

La Secretaría de Seguridad subrayó el papel clave de la integración entre tecnología y patrullaje policial, y reiteró la importancia de que la ciudadanía reporte cualquier situación delictiva a la Línea 123, facilitando así respuestas inmediatas y eficaces contra actitudes que perturban la seguridad en la ciudad.

El detenido deberá afrontar cargos por porte ilegal de armas de fuego, mientras las autoridades insisten en que el uso extendido de tecnología en la vigilancia urbana disminuye cada vez más las oportunidades para quienes buscan eludir la ley.

Operativo en Santa Bárbara deja dos capturados: hubo balacera

Hubo intercambio de disparos en Usaquén, al norte de Bogotá- crédito @PoliciaBogota/X

Un operativo policial en el barrio Santa Bárbara de Usaquén terminó con la captura de dos hombres que circulaban en un automóvil con placas adulteradas.

Durante la persecución, los ocupantes del vehículo dispararon contra la patrulla policial y tres de ellos lograron huir.

El incidente comenzó cuando agentes patrullaban la zona residencial y detectaron un Mazda con cinco personas a bordo. Al intentar detenerlo, el vehículo escapó, lo que desencadenó una persecución por las calles del sector.

Durante la huida, los sospechosos arrojaron a la vía pasamontañas, guantes, chaquetas negras y un cuchillo, elementos que fueron recuperados como material probatorio.

La persecución concluyó cuando el automóvil en fuga chocó contra otro vehículo particular, lo que provocó un intercambio de disparos sin que se reportaran heridos. Los agentes capturaron al conductor y, metros más adelante, a un segundo ocupante.

En la inspección, la policía halló que las placas del Mazda habían sido modificadas con adhesivos para evadir controles. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía y enfrentarán cargos por falsedad marcaria y otros delitos, conforme avancen las investigaciones.

Entre enero y mayo de 2025, Bogotá ha registrado más de 318 homicidios con arma de fuego, lo que representa un incremento superior al 10% respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de estos hechos violentos se concentran en diez de las veinte localidades de la ciudad, donde el 84% de los homicidios ocurrieron entre septiembre de 2024 y enero de 2025.