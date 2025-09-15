Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

La inteligencia artificial sacó sonrisas y lágrimas de muchos famosos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A través de las redes sociales se han difundido imágenes de la creación de contenido por medio de inteligencia artificial en las que se puede apreciar a las personas junto a sus artistas favoritos y recreando escenas que demuestran sus sueños. Sin embargo, uno de los trends que más ha llamado la atención está relacionado con la forma en cómo se reúnen con sus familiares ya fallecidos gracias a la tecnología.

Las imágenes recreadas se han difundido en plataformas como TikTok e Instagram, en las que usuarios de todo el mundo aprovecharon para recrear épocas anteriores o ver cómo se verían sus seres queridos acompañándolos en la actualidad al estilo retro de las cámaras instantáneas, con sus característicos marcos blancos.

La situación ha involucrado a celebridades de distintos países, que también se unieron a la creación digital con esta propuesta que permite a los internautas experimentar visualmente una era distinta a la actual. Así, la nostalgia de los recuerdos familiares y la memoria de álbumes de juventud o de momentos especiales que nunca llegaron a ser fotografiados se tomaron las redes sociales y no solo de las personas del común, sino de los famosos.

Kaleth Morales

El hijo del artista vallenato: Samuel Morales, publicó una foto como si su padre estuviera con él aún y el mensaje conmovió a los seguidores de la dinastía Morales: “Cuánto desearía que esto fuera un abrazo real. Todos los días de mi vida te tengo presente, papá”.

La publicación conmovió a los que recuerdan con cariño al artista - crédito Instagram

Rafael Santos

El cantante no dudó en volver a reunirse con sus padres por medio de la fotografía: Patricia Isabel Acosta Solano y el fallecido artista Diomedes Díaz. Además, agregó el siguiente mensaje: “¡Qué bonito lo que la IA está haciendo! ❤️🫶 Aquí están mis progenitores, mis padres, a quienes tanto he honrado como lo manda Dios. Hoy quiero compartir con ustedes esta linda foto para que sientan la misma felicidad que siento yo”.

Rafael Santos revivió a su padre - crédito Instagram

Colmenares

El político Jorge Colmenares recordó a su hermano Luis Andrés Colmenares, que murió después de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá, por lo que quiso volver a estar cerca de él mediante las imágenes virales: “Cuando vi que todos tenían fotos con sus famosos favoritos, yo tenía claro que la única foto que quería tener y no podía, era contigo! Hoy gracias a la IA puedo estar un momento a tu lado, abrazarte y sonreír juntos como tanto lo he soñado, te extraño siempre, mi ángel! Una polaroid en tendencia para recordarte!”, escribió en la publicación, que fue realizada a través de su cuenta de Instagram.

La publicación del joven despertó la nostalgia del caso - crédito X

Martín Elías

Dayana Jaimes, viuda del reconocido artista vallenato, también subió a sus redes sociales la fotografía en la que se ve a su esposo junto a sus hijos. Aunque ella no subió una foto junto a él, por lo que a los internautas les quedó la duda si la hizo y decidió reservarla o si prefirió no recrearlo para no sentirse aún más afectada por su partida.

La nostalgia estuvo presente en el trend - crédito X

Royne Chávez

Rafaella, hija de Marbelle, no dudó en unirse al trend y sorprendió con un emotivo mensaje: “Hay ausencias que nunca terminan de doler. Y quizá lo más difícil de aceptar no es la partida en sí, sino la certeza de que ya no volveremos a compartir momentos, abrazos, ni palabras que quedaron suspendidas en el aire (...) Ellos ya no están aquí… pero permanecen en nosotros. Te amo, siempre pa".

La joven artista dejó un mensaje de cariño para su ser querido - crédito Instagram

La Gorda Fabiola

Nelson Polanía, más conocido como Polilla, también compartió una imagen con la comediante Fabiola Posada, que murió a sus 61 años, el 19 de septiembre de 2024, tras sufrir varias complicaciones de salud. Desde su partida, el famoso no dudó en compartir su dolor con sus seguidores y la forma en cómo recuerda día a día a su esposa.

“Probando la tendencia con IA, #polaroid, donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías. También lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre… el resultado me encantó 🙏❤️“, escribió en su cuenta de Instagram.

Nelson Polonía recordó a su esposa por medio de una fotografía creada con inteligencia artificial - crédito @polilla_feliz/Instagram