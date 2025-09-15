Colombia

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

El reto busca recrear momentos con artistas, aunque muchos lo usaron para volver a estar junto con sus seres queridos

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La inteligencia artificial sacó sonrisas
La inteligencia artificial sacó sonrisas y lágrimas de muchos famosos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A través de las redes sociales se han difundido imágenes de la creación de contenido por medio de inteligencia artificial en las que se puede apreciar a las personas junto a sus artistas favoritos y recreando escenas que demuestran sus sueños. Sin embargo, uno de los trends que más ha llamado la atención está relacionado con la forma en cómo se reúnen con sus familiares ya fallecidos gracias a la tecnología.

Las imágenes recreadas se han difundido en plataformas como TikTok e Instagram, en las que usuarios de todo el mundo aprovecharon para recrear épocas anteriores o ver cómo se verían sus seres queridos acompañándolos en la actualidad al estilo retro de las cámaras instantáneas, con sus característicos marcos blancos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación ha involucrado a celebridades de distintos países, que también se unieron a la creación digital con esta propuesta que permite a los internautas experimentar visualmente una era distinta a la actual. Así, la nostalgia de los recuerdos familiares y la memoria de álbumes de juventud o de momentos especiales que nunca llegaron a ser fotografiados se tomaron las redes sociales y no solo de las personas del común, sino de los famosos.

Kaleth Morales

El hijo del artista vallenato: Samuel Morales, publicó una foto como si su padre estuviera con él aún y el mensaje conmovió a los seguidores de la dinastía Morales: “Cuánto desearía que esto fuera un abrazo real. Todos los días de mi vida te tengo presente, papá”.

La publicación conmovió a los
La publicación conmovió a los que recuerdan con cariño al artista - crédito Instagram

Rafael Santos

El cantante no dudó en volver a reunirse con sus padres por medio de la fotografía: Patricia Isabel Acosta Solano y el fallecido artista Diomedes Díaz. Además, agregó el siguiente mensaje: “¡Qué bonito lo que la IA está haciendo! ❤️🫶 Aquí están mis progenitores, mis padres, a quienes tanto he honrado como lo manda Dios. Hoy quiero compartir con ustedes esta linda foto para que sientan la misma felicidad que siento yo”.

Rafael Santos revivió a su
Rafael Santos revivió a su padre - crédito Instagram

Colmenares

El político Jorge Colmenares recordó a su hermano Luis Andrés Colmenares, que murió después de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá, por lo que quiso volver a estar cerca de él mediante las imágenes virales: “Cuando vi que todos tenían fotos con sus famosos favoritos, yo tenía claro que la única foto que quería tener y no podía, era contigo! Hoy gracias a la IA puedo estar un momento a tu lado, abrazarte y sonreír juntos como tanto lo he soñado, te extraño siempre, mi ángel! Una polaroid en tendencia para recordarte!”, escribió en la publicación, que fue realizada a través de su cuenta de Instagram.

La publicación del joven despertó
La publicación del joven despertó la nostalgia del caso - crédito X

Martín Elías

Dayana Jaimes, viuda del reconocido artista vallenato, también subió a sus redes sociales la fotografía en la que se ve a su esposo junto a sus hijos. Aunque ella no subió una foto junto a él, por lo que a los internautas les quedó la duda si la hizo y decidió reservarla o si prefirió no recrearlo para no sentirse aún más afectada por su partida.

La nostalgia estuvo presente en
La nostalgia estuvo presente en el trend - crédito X

Royne Chávez

Rafaella, hija de Marbelle, no dudó en unirse al trend y sorprendió con un emotivo mensaje: “Hay ausencias que nunca terminan de doler. Y quizá lo más difícil de aceptar no es la partida en sí, sino la certeza de que ya no volveremos a compartir momentos, abrazos, ni palabras que quedaron suspendidas en el aire (...) Ellos ya no están aquí… pero permanecen en nosotros. Te amo, siempre pa".

La joven artista dejó un
La joven artista dejó un mensaje de cariño para su ser querido - crédito Instagram

La Gorda Fabiola

Nelson Polanía, más conocido como Polilla, también compartió una imagen con la comediante Fabiola Posada, que murió a sus 61 años, el 19 de septiembre de 2024, tras sufrir varias complicaciones de salud. Desde su partida, el famoso no dudó en compartir su dolor con sus seguidores y la forma en cómo recuerda día a día a su esposa.

“Probando la tendencia con IA, #polaroid, donde podemos crear imágenes nuevas juntando dos fotografías. También lo hice, saqué una fotografía que no existía con la artista, la actriz y comediante que amé, disfruté y admiré siempre… el resultado me encantó 🙏❤️“, escribió en su cuenta de Instagram.

Nelson Polonía recordó a su
Nelson Polonía recordó a su esposa por medio de una fotografía creada con inteligencia artificial - crédito @polilla_feliz/Instagram

Temas Relacionados

Inteligencia artificialGeminiTrendViralColmenaresDiomedes DíazColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Así se coordinó la estrategia para que entidades públicas salieran en defensa de Petro: dieron instrucciones claras desde la Casa de Nariño

La salida coordinada de las entidades tenía como principal objetivo dotar al presidente de la autoridad moral para hablar sobre un tema en el que le han llovido cuestionamientos

Así se coordinó la estrategia

Consejo de Estado tumbó dos resoluciones clave sobre pagos por erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo: esta fue la razón

La Agencia de Renovación del Territorio fue responsable de emitir las actas; sin embargo, el alto tribunal identificó dos errores importantes en el contenido de ellas y decidió anularlas

Consejo de Estado tumbó dos

Explosión de gas en Madrid: hallan un segundo cuerpo, también de un colombiano, bajo los escombros del bar afectado

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid habían encontrado el cuerpo de una primera víctima, un connacional de 52 años de edad

Explosión de gas en Madrid:

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

El entrenador argentino fue el principal señalado, luego de que el cuadro Verdolaga alineó cuatro extranjeros en el duelo frente a Bucaramanga disputado en Medellín

Javier Gandolfi no sería más

Incendios en Cundinamarca afectan más de 90 hectáreas en ocho municipios: la emergencia persiste

El gobernador advirtió sobre el impacto de la sequía y conductas irresponsables, mientras equipos de respuesta logran controlar la mayoría de emergencias, pero persisten riesgos en zonas vulnerables

Incendios en Cundinamarca afectan más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Netflix Colombia: Estas son las

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Deportes

Javier Gandolfi no sería más

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía