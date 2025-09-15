Explosión de gas en un piso de Madrid deja a un colombiano fallecido, confirman el Consulado y la Embajada

La explosión en el primer piso de una vivienda en Puente Vallecas, Madrid afecto a 9 viviendas y un bar, el incidente fue provocado por una fuga de gas. Crédito: @EmergenciasMad / X

La Embajada y el Consulado de Colombia en Madrid confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Fabio Villa, un ciudadano colombiano de 52 años, bajo más de un metro y medio de escombros en el número 3 de la calle Manuel Maroto, que dejó una víctima mortal y a 25 heridos, tras la explosión de gas que sacudió el barrio de San Diego, en Puente de Vallecas.

La búsqueda fue reanudada de madrugada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la unidad canina de la Policía Nacional a petición de un familiar que no lograba localizarlo, pero que fue hallado finalmente en una zona de difícil acceso del inmueble.

La detonación, ocurrida entorno a las 3:00 p.m. del sábado 13 de septiembre, afectó gravemente a un local comercial recientemente reformado como vivienda, al edificio situado sobre este y al bar Mis Tesoros, anexo al primer piso donde residía la víctima desde hacía seis meses con su pareja.

Amigos de la víctima relataron que “estaba arreglando un sótano que tenía en su casa, en el suelo de su habitación, y que estaba lleno de humedades y con el techo descascarillado”, y que otro amigo, Julián, también colombiano, resultó gravemente herido mientras le ayudaba en esas tareas y permanece ingresado en la UCI del hospital de La Paz.

Según información dada por los testigos, otro colombiano se encontraba en el lugar de los hechos por lo que permanece hospitalizado - Crédito: @EmergenciasMad / X

El impacto de la explosión fue tal que abrió un boquete en el techo del establecimiento y dañó la fachada del edificio de enfrente, nueve viviendas del bloque, además de varios vehículos estacionados en la vía pública.

Los equipos de emergencia, compuestos por 18 dotaciones de Bomberos, 13 de Samur-Protección Civil y varias unidades del Summa 112, atendieron a las víctimas y rescataron a cuatro personas de entre los escombros, según explicó Javier Ramos, jefe de guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó en sus redes sociales: “Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de una persona en la explosión de la calle Manuel Maroto. Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, SUMMA 112, Bomberos de Madrid y Policía Municipal por su trabajo durante la noche”.

Las primeras investigaciones, según fuentes policiales, descartan que el origen de la explosión estuviera en el bar Mis Tesoros, como se pensó inicialmente, y lo sitúan en el primer piso del número 3 de la calle Manuel Maroto, donde residía la víctima, ya que la acumulación de gas fue tan intensa que provocó daños estructurales en el edificio y llevó a los equipos de emergencia a pensar en un primer momento que el foco del accidente se encontraba en el bar

La explosión dejo como primera victima fatal a un colombiano de 52 años que vivía en el primer piso de la vivienda. Crédito: @EmergenciasMad / X

Además, no se sostiene tampoco la versión de algunos vecinos que apuntaban a una ocupación ilegal del primer piso, ya que el espacio estaba correctamente alquilado y reformado para uso residencial, según fuentes municipales.

Carmen, propietaria peruana del bar Mis Tesoros, confirmó que el origen del suceso no estuvo en su establecimiento.

“La cocina está intacta. Yo estaba al fondo, en el almacén, y si fuera en mi restaurante no estaría viva”, declaró.

Su hija, de 20 años, que se encontraba en la barra, resultó gravemente herida en la cara y permanece hospitalizada, aunque su vida no corre peligro.

Carmen añadió que el colombiano fallecido era cliente habitual del bar y que desconocen qué pudo haber ocurrido.

Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La explosión ha tenido lugar en el bar-restaurante Mis tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, sobre las 15:00 horas, provocando 25 heridos, 3 de ellos en estado grave, y el derrumbe parcial del edificio. Efectivos del SAMUR, SUMMA 112, Policía Nacional y Local se encuentran trabajando en el lugar, y los bomberos continúan con trabajos de desescombro y con el control del edificio. Gustavo Valiente / Europa Press 13 SEPTIEMBRE 2025;EXPLOSIÓN;EMERGENCIA;HERIDOS;BAR;VALLEKAS; 13/9/2025

Los residentes y clientes del bar aseguraron a la Policía Nacional que no percibieron ningún olor a gas ni notaron nada inusual la mañana del sábado.

La Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar el tipo de gas y las causas exactas de la deflagración. El edificio, de tres plantas y con 11 familias residentes, ha sido desalojado.