Explosión de gas en un piso de Madrid deja a un colombiano fallecido, confirman el Consulado y la Embajada

La Embajada y el Consulado de Colombia en Madrid confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Fabio Villa, un ciudadano colombiano de 52 años, bajo más de un metro y medio de escombros en el número 3 de la calle Manuel Maroto, que dejó una víctima mortal y a 25 heridos, tras la explosión de gas que sacudió el barrio de San Diego, en Puente de Vallecas.
La búsqueda fue reanudada de madrugada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la unidad canina de la Policía Nacional a petición de un familiar que no lograba localizarlo, pero que fue hallado finalmente en una zona de difícil acceso del inmueble.
La detonación, ocurrida entorno a las 3:00 p.m. del sábado 13 de septiembre, afectó gravemente a un local comercial recientemente reformado como vivienda, al edificio situado sobre este y al bar Mis Tesoros, anexo al primer piso donde residía la víctima desde hacía seis meses con su pareja.
Amigos de la víctima relataron que “estaba arreglando un sótano que tenía en su casa, en el suelo de su habitación, y que estaba lleno de humedades y con el techo descascarillado”, y que otro amigo, Julián, también colombiano, resultó gravemente herido mientras le ayudaba en esas tareas y permanece ingresado en la UCI del hospital de La Paz.
El impacto de la explosión fue tal que abrió un boquete en el techo del establecimiento y dañó la fachada del edificio de enfrente, nueve viviendas del bloque, además de varios vehículos estacionados en la vía pública.
Los equipos de emergencia, compuestos por 18 dotaciones de Bomberos, 13 de Samur-Protección Civil y varias unidades del Summa 112, atendieron a las víctimas y rescataron a cuatro personas de entre los escombros, según explicó Javier Ramos, jefe de guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó en sus redes sociales: “Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de una persona en la explosión de la calle Manuel Maroto. Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, SUMMA 112, Bomberos de Madrid y Policía Municipal por su trabajo durante la noche”.
Las primeras investigaciones, según fuentes policiales, descartan que el origen de la explosión estuviera en el bar Mis Tesoros, como se pensó inicialmente, y lo sitúan en el primer piso del número 3 de la calle Manuel Maroto, donde residía la víctima, ya que la acumulación de gas fue tan intensa que provocó daños estructurales en el edificio y llevó a los equipos de emergencia a pensar en un primer momento que el foco del accidente se encontraba en el bar
Además, no se sostiene tampoco la versión de algunos vecinos que apuntaban a una ocupación ilegal del primer piso, ya que el espacio estaba correctamente alquilado y reformado para uso residencial, según fuentes municipales.
Carmen, propietaria peruana del bar Mis Tesoros, confirmó que el origen del suceso no estuvo en su establecimiento.
“La cocina está intacta. Yo estaba al fondo, en el almacén, y si fuera en mi restaurante no estaría viva”, declaró.
Su hija, de 20 años, que se encontraba en la barra, resultó gravemente herida en la cara y permanece hospitalizada, aunque su vida no corre peligro.
Carmen añadió que el colombiano fallecido era cliente habitual del bar y que desconocen qué pudo haber ocurrido.
Los residentes y clientes del bar aseguraron a la Policía Nacional que no percibieron ningún olor a gas ni notaron nada inusual la mañana del sábado.
La Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar el tipo de gas y las causas exactas de la deflagración. El edificio, de tres plantas y con 11 familias residentes, ha sido desalojado.