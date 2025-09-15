Colombia

Explosión de gas en un piso de Madrid deja a un colombiano fallecido, confirman el Consulado y la Embajada

El pasado sábado 13 de septiembre se registró la explosión de un bar en Puente de Vallecas, que dejó varias viviendas afectadas y una víctima mortal

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
La explosión en el primer
La explosión en el primer piso de una vivienda en Puente Vallecas, Madrid afecto a 9 viviendas y un bar, el incidente fue provocado por una fuga de gas. Crédito: @EmergenciasMad / X

La Embajada y el Consulado de Colombia en Madrid confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Fabio Villa, un ciudadano colombiano de 52 años, bajo más de un metro y medio de escombros en el número 3 de la calle Manuel Maroto, que dejó una víctima mortal y a 25 heridos, tras la explosión de gas que sacudió el barrio de San Diego, en Puente de Vallecas.

La búsqueda fue reanudada de madrugada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la unidad canina de la Policía Nacional a petición de un familiar que no lograba localizarlo, pero que fue hallado finalmente en una zona de difícil acceso del inmueble.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La detonación, ocurrida entorno a las 3:00 p.m. del sábado 13 de septiembre, afectó gravemente a un local comercial recientemente reformado como vivienda, al edificio situado sobre este y al bar Mis Tesoros, anexo al primer piso donde residía la víctima desde hacía seis meses con su pareja.

Amigos de la víctima relataron que “estaba arreglando un sótano que tenía en su casa, en el suelo de su habitación, y que estaba lleno de humedades y con el techo descascarillado”, y que otro amigo, Julián, también colombiano, resultó gravemente herido mientras le ayudaba en esas tareas y permanece ingresado en la UCI del hospital de La Paz.

Según información dada por los
Según información dada por los testigos, otro colombiano se encontraba en el lugar de los hechos por lo que permanece hospitalizado - Crédito: @EmergenciasMad / X

El impacto de la explosión fue tal que abrió un boquete en el techo del establecimiento y dañó la fachada del edificio de enfrente, nueve viviendas del bloque, además de varios vehículos estacionados en la vía pública.

Los equipos de emergencia, compuestos por 18 dotaciones de Bomberos, 13 de Samur-Protección Civil y varias unidades del Summa 112, atendieron a las víctimas y rescataron a cuatro personas de entre los escombros, según explicó Javier Ramos, jefe de guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó en sus redes sociales: “Lamentablemente, confirmamos el fallecimiento de una persona en la explosión de la calle Manuel Maroto. Mis condolencias y apoyo a su familia, y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. Mi reconocimiento a Samur-Protección Civil, SUMMA 112, Bomberos de Madrid y Policía Municipal por su trabajo durante la noche”.

Las primeras investigaciones, según fuentes policiales, descartan que el origen de la explosión estuviera en el bar Mis Tesoros, como se pensó inicialmente, y lo sitúan en el primer piso del número 3 de la calle Manuel Maroto, donde residía la víctima, ya que la acumulación de gas fue tan intensa que provocó daños estructurales en el edificio y llevó a los equipos de emergencia a pensar en un primer momento que el foco del accidente se encontraba en el bar

La explosión dejo como primera
La explosión dejo como primera victima fatal a un colombiano de 52 años que vivía en el primer piso de la vivienda. Crédito: @EmergenciasMad / X

Además, no se sostiene tampoco la versión de algunos vecinos que apuntaban a una ocupación ilegal del primer piso, ya que el espacio estaba correctamente alquilado y reformado para uso residencial, según fuentes municipales.

Carmen, propietaria peruana del bar Mis Tesoros, confirmó que el origen del suceso no estuvo en su establecimiento.

“La cocina está intacta. Yo estaba al fondo, en el almacén, y si fuera en mi restaurante no estaría viva”, declaró.

Su hija, de 20 años, que se encontraba en la barra, resultó gravemente herida en la cara y permanece hospitalizada, aunque su vida no corre peligro.

Carmen añadió que el colombiano fallecido era cliente habitual del bar y que desconocen qué pudo haber ocurrido.

Equipos de emergencias trabajan en
Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La explosión ha tenido lugar en el bar-restaurante Mis tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto de Puente de Vallecas, sobre las 15:00 horas, provocando 25 heridos, 3 de ellos en estado grave, y el derrumbe parcial del edificio. Efectivos del SAMUR, SUMMA 112, Policía Nacional y Local se encuentran trabajando en el lugar, y los bomberos continúan con trabajos de desescombro y con el control del edificio. Gustavo Valiente / Europa Press 13 SEPTIEMBRE 2025;EXPLOSIÓN;EMERGENCIA;HERIDOS;BAR;VALLEKAS; 13/9/2025

Los residentes y clientes del bar aseguraron a la Policía Nacional que no percibieron ningún olor a gas ni notaron nada inusual la mañana del sábado.

La Brigada de Policía Científica de la Policía Nacional de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para determinar el tipo de gas y las causas exactas de la deflagración. El edificio, de tres plantas y con 11 familias residentes, ha sido desalojado.

Temas Relacionados

Colombiano en EspañaExplosiónVallecasColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

El cantante colombiano invitó a sus fans a compartir café y canciones en un establecimiento público y sin costo, pero una multitud llenó el local y los alrededores

Así fue el ‘coffee party’

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA

Pásig City, de Filipinas, es la sede escogida por la Federación Internacional de Fútbol Asociado para realizar por primera vez en la historia una Copa del Mundo de Futsal Femenino

Estos serán los rivales de

Carolina Corcho pidió retirar una pancarta en la que se sugiere que renunció a la consulta del Pacto Histórico: “Hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio”

La precandidata presidencial rechazó la difusión de mensajes que insinúan su retiro de la consulta interna, e instó a sus competidores a actuar con honestidad y respeto durante la campaña

Carolina Corcho pidió retirar una

Cayó en Pereira capo colombiano pedido en extradición por España: lideraba banda de tráfico de drogas en la ciudad de Toledo

La captura de Jaime de Jesús Cortés Vergara, señalado por las autoridades españolas como miembro de una red de narcotráfico internacional, se da después de que el país europeo emitiera una circular roja de Interpol

Cayó en Pereira capo colombiano

Cuál es el precio de la onza y el gramo de oro en Colombia este 15 de septiembre

Pese a la estabilidad en la cotización tanto del dólar como del metal precioso en los mercados internacionales, se registraron alzas importantes en su precio este lunes

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo que es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Abogado aseguró que Karina García

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Desde Bogotá Fito Páez les dio tremendo anuncio a sus seguidores: “No se lo pierdan”

Emprendedoras colombianas denunciaron robo en la feria Eva: estos son los detalles del asalto

Natti Natasha reveló qué lleva en su maleta para el segundo parto tras las dificultades con su primer hijo: “No había nada ni nadie que me pudiera ayudar”

Nelson Polanía ‘Polilla’ conmovió con retrato junto a Fabiola Posada, ‘La gorda Fabiola’, hecho con IA: “Con la comediante que amé”

Deportes

Dayro Moreno reveló lo que

Dayro Moreno reveló lo que vivió al interior del camerino de la selección Colombia en Barranquilla: “No hay dinero, no hay fama”

Se acabó el reinado de Camila Osorio en el tenis femenino en Colombia: ella es Emiliana Arango, la nueva número uno

Así sería el nuevo formato de torneo propuesto por Dimayor para la Liga BetPlay en 2026: adiós a los cuadrangulares

Así quedó la tabla del descenso luego de la victoria del Deportivo Cali ante Deportivo Pasto: no está salvado matemáticamente

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá