Engativá, Kennedy y Bosa concentran el mayor número de fraudes de agua en Bogotá: más de $4.995 millones fueron recuperados

Un establecimiento fue intervenido por comercializar agua extraída ilegalmente, lo que derivó en la captura del propietario y la recuperación de miles de metros cúbicos del recurso vital

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La Alcaldía de Bogotá y
La Alcaldía de Bogotá y la Eaab recuperan más de 676.000 metros cúbicos de agua no registrada en operativos contra fraudes - crédito Eaab

La Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), anunció la recuperación de más de 676.000 metros cúbicos de agua no registrada a través de una serie de operativos realizados durante agosto en coordinación con la Policía Nacional y las alcaldías locales.

Las acciones se llevaron a cabo en 20 localidades de la capital y en el municipio de Soacha, enfocándose en la detección de conexiones irregulares y fraudes en el servicio de acueducto, con un beneficio económico de casi 5.000 millones de pesos para la ciudad, según informó la gerente general de la Eaab, Natasha Avendaño.

Durante agosto, los equipos de inspección realizaron 696 visitas a unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de vehículos. Estos controles permitieron identificar y gestionar 676.753 metros cúbicos de agua no registrada, una cantidad de agua suficiente para abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3, de acuerdo con cálculos técnicos proporcionados por la Eaab. El monto recuperado, que asciende a $4.995 millones, fue facturado a los responsables de las conexiones detectadas.

Se detectaron conexiones clandestinas que
Se detectaron conexiones clandestinas que representaban pérdidas por más de $586 millones y afectaban la sostenibilidad del sistema - crédito Eaab

Del total de agua recuperada, se resalta que 94.234 metros cúbicos correspondían a casos de conexiones clandestinas, es decir, derivadas de acciones premeditadas para evadir la medición y el pago del consumo. Esas conexiones representaban pérdidas económicas por más de $586 millones e implican prácticas de defraudación que afectan directamente la sostenibilidad financiera del sistema y la equidad en el acceso al recurso.

En cuanto a la distribución geográfica de las anomalías detectadas, las localidades con mayor incidencia fueron Engativá (15%), Kennedy (9,5%) y Bosa (8,6%). Estas zonas concentraron el mayor número de visitas y hallazgos, evidenciando la necesidad de mantener controles frecuentes en sectores con alto consumo y densidad poblacional.

Las acciones se realizaron en
Las acciones se realizaron en 20 localidades y Soacha, con un beneficio económico de casi $5.000 millones para la ciudad - crédito Eaab

Además, la Eabb radicó 39 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos, relacionadas específicamente con el desvío ilegal de 241.086 metros cúbicos de agua, cuyo valor se estima en $2.186 millones. Estas acciones judiciales buscan sentar un precedente y desincentivar el uso fraudulento de un recurso fundamental para la ciudad y su área metropolitana.

El inicio de septiembre dejó, igualmente, acciones de alto impacto. Durante la primera semana del mes, la empresa detectó en San Cristóbal un establecimiento que funcionaba como parqueadero y mantenía una conexión ilegal a la red de acueducto. Este lugar, según un análisis técnico, extrajo y comercializó agua mediante carrotanques, apropiándose de 4.238 metros cúbicos del recurso, valorados en $46.401.885. Gracias al operativo, coordinado con la Policía Nacional, se logró la captura del propietario del establecimiento, quien fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Engativá, Kennedy y Bosa fueron
Engativá, Kennedy y Bosa fueron las localidades con mayor incidencia de fraudes en el servicio de acueducto - crédito Eaab

Sobre estos resultados, Natasha Avendaño recalcó el compromiso institucional por salvaguardar el acceso legal y equitativo al agua. “Seguimos trabajando para proteger el agua de todos. Solo en el mes de agosto realizamos seiscientas noventa y seis inspecciones en veinte localidades de la ciudad y en Soacha, con el apoyo de la Policía Nacional y las alcaldías locales. Gracias a estos operativos, recuperamos más de seiscientos setenta y seis mil metros cúbicos de agua, suficientes para abastecer durante un mes a más de sesenta y un mil familias de estrato tres. Además, identificamos conexiones clandestinas que representaban pérdidas por más de quinientos ochenta y seis millones de pesos y radicamos treinta y nueve denuncias ante la Fiscalía”.

Avendaño también hizo mención especial al operativo realizado en San Cristóbal: “En la primera semana de septiembre, dimos un duro golpe al robo de agua en carrotanques (…) donde detectamos un establecimiento con conexión ilegal que comercializaba el recurso. Allí se apropiaban de más de cuatro mil metros cúbicos de agua y, gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional, el propietario fue capturado”.

En San Cristóbal se capturó
En San Cristóbal se capturó al propietario de un parqueadero que comercializaba agua robada mediante carrotanques - crédito Eaab

La Eaab invitó a la ciudadanía a reportar cualquier comportamiento sospechoso o manipulación indebida de la infraestructura de acueducto, disponibles a través de Acualínea 116 o al correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co. Finalmente, la gerente enfatizó que estas acciones reafirman el compromiso por la defensa de un recurso esencial para Bogotá y recordó: “En Bogotá cada gota cuenta”.

