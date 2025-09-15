Colombia

Empresas americanas alertan por las ofertas de empleo y millonarias inversiones por posible descertificación de Colombia

El futuro de la cooperación internacional y la estabilidad económica depende de una decisión que podría redefinir el vínculo entre ambos países

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Colombia registró más de 300.000
Colombia registró más de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el último año, lo que desató la furia de Estados Unidos - crédito Luisa González/Reuters

La inminente decisión de Estados Unidos sobre la posible descertificación de Colombia como país que lucha contra las drogas generó preocupación en el sector empresarial y en el ámbito político nacional. El riesgo de perder la certificación podría afectar la cooperación internacional, la economía y la reputación de Colombia ante la comunidad global, en un momento en que la relación bilateral atraviesa una de sus etapas más delicadas de los últimos años.

Colombia y Estados Unidos han mantenido una relación histórica basada en la cooperación en seguridad, comercio y desarrollo. Sin embargo, durante el último año, la dinámica entre ambos países estuvo marcada por tensiones crecientes. La Casa Blanca anunciaría el 15 de septiembre si Colombia mantiene su estatus de país certificado, una decisión que podría redefinir el futuro de la cooperación internacional y la estabilidad económica nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esto, el Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia) expresó su inquietud ante este escenario. El director ejecutivo del CEA Colombia, Ricardo Triana, destacó la importancia de preservar la certificación y la cooperación bilateral.

Ricardo Triana es el director
Ricardo Triana es el director ejecutivo del CEA Colombia - crédito CEA Colombia

“Para las empresas estadounidenses, contar con un ambiente predecible y estable es fundamental; por eso es importante unir esfuerzos para mantener la relación bilateral y la certificación. El país necesita preservar la cooperación bilateral con Estados Unidos y fortalecer la estrategia contra el narcotráfico para garantizar estabilidad económica, reputación internacional y competitividad. Desde el CEA Colombia ya hemos trabajado de la mano con las empresas en esta diplomacia empresarial para mitigar los daños y promover soluciones constructivas”.

Triana agregó: “Mantener la certificación es clave para proteger el empleo, la seguridad jurídica y el crecimiento sostenible del país. Una descertificación limitaría la asistencia financiera y técnica en seguridad, encarecería el acceso a financiamiento internacional y afectaría la confianza de los inversionistas en Colombia”.

La inversión de Estados Unidos en Colombia

La inversión extranjera directa de Estados Unidos constituye un pilar estratégico para la economía colombiana. En 2021, la inversión estadounidense alcanzó USD1.732 millones; en 2024, la cifra llegó a USD5.552 millones, lo que consolidó a Estados Unidos como el principal socio inversionista del país, según datos del Banco de la República. Durante el primer trimestre de 2025, la inversión extranjera proveniente de ese país sumó USD1.080 millones, lo que reafirma su liderazgo como fuente de capital extranjero. La pérdida de la certificación pondría en riesgo estos flujos de inversión, con impacto directo en sectores clave como minería, petróleo, servicios financieros y empresariales, manufacturas, transporte y comunicaciones.

Donald Trump, presidente de EE.
Donald Trump, presidente de EE. UU., y Gustavo Petro, presidente de Colombia, sostienen una tensa relación - crédito Colprensa

Las más de 115 empresas afiliadas al CEA Colombia son responsables de más del 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y de la generación de más de 115.000 empleos formales —de los cuales más del 98% corresponden a trabajadores colombianos. Estas podrían verse obligadas a revisar sus planes de expansión y el desarrollo de nuevos proyectos.

El impacto en las cadenas de suministro

Esta situación afectaría las cadenas de suministro, la transferencia de conocimiento y la innovación, elementos que impulsan el desarrollo regional y las oportunidades de empleo y capacitación para el talento local, fundamentales para la estabilidad de miles de familias en el país.

En el ámbito de la cooperación internacional, los recursos provenientes de Estados Unidos podrían reducirse hasta en un 50% para 2026, lo que pondría en riesgo programas de seguridad, infraestructura y desarrollo social. Solo en el año fiscal 2024, Colombia recibió cerca de USD696 millones en asistencia, de los cuales el 94% se destinó a apoyo económico y el 6% a asistencia militar.

Gran parte de la inversión
Gran parte de la inversión extranjera que llega a Colombia proviene de Estados Unidos - crédito Dado Ruvic/Reuters

Encarecimiento del crédito

Además, la restricción en el acceso a financiamiento multilateral podría encarecer el crédito internacional y aumentar los aranceles a las exportaciones colombianas, lo que afectaría el comercio con su principal socio, responsable de más del 30% de las ventas externas del país.

Ante este panorama, el CEA Colombia instó a una acción conjunta entre el sector público y privado para evitar la descertificación. La organización considera esencial mantener una relación bilateral sólida con Estados Unidos, proteger la inversión extranjera y asegurar un entorno de negocios estable y competitivo.

De igual manera, resaltó la importancia de reforzar las estrategias contra el narcotráfico y fortalecer las instituciones de cooperación internacional, con el objetivo de garantizar la continuidad de la asistencia financiera, el acceso a crédito internacional y el desarrollo de proyectos estratégicos para Colombia.

Temas Relacionados

Descertificación de ColombiaEstados UnidosInversión extranjera directaEmpresas AmericanasEmpresas de EE. UU.Ofertas de EmpleoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer que habría sido abusada por un contratista de Vanti denunció que su caso lleva sin avances desde 2019: “Me han cambiado 5 veces de fiscal”

La víctima, que se desempeñaba como coordinadora comercial en Instargas, aseguró que desde el momento en el que el contratista trató de besarla sin consentimiento “comenzó una terapia inadecuada” para ella

Mujer que habría sido abusada

Concejales piden que el nuevo director de la Uaesp atienda con urgencia la crisis de basuras en Bogotá: “Va más allá de nombrar un funcionario”

Al distrito se le agota el tiempo para la presentación de un nuevo esquema de basuras que entrará a operar en febrero de 2026

Concejales piden que el nuevo

Valor de cierre del dólar en Colombia este 15 de septiembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Pedro Sánchez advirtió sobre el impacto de una posible descertificación de EE. UU.: “No vamos a tener la capacidad de contener la producción de cocaína”

El titular de Defensa señaló que la falta de respaldo estadounidense pondría en riesgo la erradicación de cultivos y la lucha contra grupos armados, afectando la seguridad y la cooperación internacional

Pedro Sánchez advirtió sobre el

Euro: cotización de cierre hoy 15 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Bendecido, cabecilla del

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Técnico de la selección Colombia

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

Estos serán los rivales de la selección Colombia en la primera Copa Mundial de Futsal Femenina de la FIFA