Colombia

Cayó en Pereira capo colombiano pedido en extradición por España: lideraba banda de tráfico de drogas en la ciudad de Toledo

La captura de Jaime de Jesús Cortés Vergara, señalado por las autoridades españolas como miembro de una red de narcotráfico internacional, se da después de que el país europeo emitiera una circular roja de Interpol

Jhoan Pardo

El hombre era encargado de traficar con drogas en la provincia de Toledo, España - crédito Policía Colombia

Con la detención de Jaime de Jesús Cortés Vergara en Pereira, la Policía Nacional de Colombia llevó a cabo una nueva acción coordinada contra el narcotráfico internacional, haciendo efectiva la notificación roja de Interpol solicitada por las autoridades judiciales de España.

Según la información oficial compartida por el director de la institución, el mayor general Carlos Fernando Triana, Cortés Vergara era el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la provincia de Toledo, y su captura responde a una petición de este país europeo por delitos vinculados al tráfico de drogas.

En el comunicado, la Policía Nacional destacó que “con este nuevo golpe al crimen organizado transnacional, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes”.

Para la Policía es vital la colaboración internacional para desmantelar redes delictivas y reforzar la seguridad a nivel global.

El hombre se ocultaba en la ciudad de Pereira - crédito Policía Nacional

Durante lo que va del año, la Policía Nacional ha ejecutado 103 retenciones relacionadas con Notificaciones Rojas de Interpol, reflejando una intensificación de los esfuerzos policiales contra el crimen trasnacional.

La detención de Cortés Vergara se materializó tras la cooperación entre la Oficina Central Nacional de Interpol, la Policía Nacional, y las autoridades de España.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde avanzan los trámites relacionados con su proceso de extradición.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su extradición - crédito Policía Nacional

Capturan a alias Bendecido, pieza clave del Clan del Golfo en Córdoba pedido por EE. UU.

La reciente detención de John Jairo García Murillo, conocido como alias Bendecido, representa un golpe significativo para las operaciones del Clan del Golfo en el norte de Colombia, según informó el director de la Policía Nacional de Colombia, general Carlos Fernando Triana.

La captura, realizada en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, fue el resultado de una acción conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con la investigación, García Murillo era requerido en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, bajo cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Las autoridades colombianas destacaron que el detenido ocupaba un rol central dentro de la estructura del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, operando bajo la modalidad de outsourcing criminal en las regiones de Urabá antioqueño y Córdoba.

Alias Bendecido operaba para el Clan del Golfo - crédito Policía Nacional

El general Triana precisó en su cuenta de X que “el extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Gofast”.

Este flujo constante de droga, según el alto oficial, generaba aproximadamente treinta millones de pesos mensuales para las finanzas ilícitas de la organización. Además, el director de la Policía subrayó que “se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”.

La detención de alias Bendecido no solo interrumpe una de las rutas más relevantes del Clan del Golfo hacia el norte del continente, sino que, en palabras del general Triana, “refuerza la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico”.

Actualmente, el capturado ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización. El general Triana concluyó que “con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes”.

