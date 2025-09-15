Alcalde de Arauca señaló al ELN por el asesinato de su jefe de seguridad

El mandatario señaló que el frente Domingo Lain es responsable del homicidio del uniformado - crédito Colprensa

El asesinato del subteniente Jorge Armando Tapias, jefe de seguridad del alcalde de Arauca, fue objeto de rechazo por parte del mandatario de esa ciudad, Juan Qüenza, por lo que responsabilizó directamente al frente Domingo Lain del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El crimen ocurrió dentro de un establecimiento nocturno, donde un sicario disparó contra Tapias, causándole la muerte de forma inmediata. Las autoridades confirmaron que el ataque se produjo alrededor de las 9:30 p. m. y desplegaron operativos para localizar a los responsables en el sector de El Remolino, que es conocido en la capital del departamento de Arauca por la presencia de estructuras armadas ilegales, lo que, según las autoridades, complica las labores de investigación y eleva los riesgos de seguridad.

Según el alcalde de esa población, dicho frente celebró efusivamente la muerte del uniformado a la par de su aniversario 45 de actividad delictiva en la región, por lo que para el mandatario serían indicios claros de que ese grupo armado al margen de la ley es el responsable del homicidio del miembro de la Policía Nacional que desde hace un año y medio era del equipo encargado de la protección directa del mandatario local.

La noticia de que el uniformado fue ultimado a bala por sicarios que los abordaron cuando se encontraba en un establecimiento nocturno fue conocida luego de un consejo de seguridad en el que se monitoreó la celebración de la organización ilegal, por lo que se tenía listo el despliegue de la fuerza pública para atender cualquier afectación hacia la población civil o uniformados.

Según Qüenza, históricamente esa organización ha instalado material propagandístico que, a lo largo de su administración, se han retirado por la fuerza pública, inmediatamente se conoce la ubicación exacta de donde fueron instalados.

El subteniente Tapias fue ultimado a bala por sicarios - crédito Alcaldía de Arauca

En este sentido, el mandatario araucano señaló que luego de ese consejo de seguridad se esperaba que apareciera material alusivo al grupo guerrillero en algunas zonas de la ciudad, pero en paralelo, conoció que su “amigo” había sido cruelmente asesinado por sicarios.

“Teníamos absolutamente todo organizado, un despliegue de ejército, armada, policía, fiscalía y cuerpos de inteligencia para afrontar desde la noche anterior y la madrugada de hoy, que era donde siempre aparecían ese tipo de pancartas y, pues, lamentablemente fue vilmente asesinado Jorge Tapias, mi jefe de protección, mi amigo”, indicó el mandatario a Noticias Caracol.

Sobre la hoja de vida del uniformado, se conoció que llegó al equipo de seguridad luego de destacarse en el jefe de seguridad del gobernador Willington Rodríguez, cuando Qüenza se desempeñaba como diputado departamental. Sin embargo, guardaban cercanía mutua desde antes de su mandato como alcalde de la capital araucana.

El subteniente asesinado era el jefe de seguridad de Juan Qüenza, alcalde de Arauca - crédito Alcalde de Arauca

La muerte del subteniente Tapias se suma a la creciente ola de violencia en el departamento que ya deja tres uniformados de la policía muertos en circunstancias violentas en la región, que ya son materia de investigación por parte de las autoridades que buscan esclarecer los hechos que rodean las muertes de los uniformados.

En este sentido, la Gobernación de Arauca anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permitan prevenir, detener o esclarecer actos terroristas en contra de la población civil o miembros de la fuerza pública mediante el empleo de francotiradores o sicarios.

Con esta medida, la Administración de ese departamento busca evitar tragedias similares como la del jefe de seguridad del alcalde de la capital de ese territorio, que también constituye una vulneración a la seguridad del mandatario local y un precedente que podría derivar en actos violentos en contra de Qüenza.

En el país cada vez son más frecuentes los atentados en contra de esquemas de seguridad - crédito redes sociales

No obstante, este ataque también se suma a los hechos violentos en contra de esquemas de seguridad. El 15 de junio de 2025, en Cartago, Valle del Cauca, el vehículo en el que se desplazaba el alcalde Juan David Piedrahíta fue atacado a disparos en zona rural,d dejando a uno de sus escoltas herido.

Seguidamente, el 25 de julio, en Bogotá, el sargento segundo Óscar Balanta Fernández, escolta del entonces ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero, fue atacado durante un intento de hurto en un bus de Transmilenio.