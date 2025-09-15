Colombia

Alcalde de Arauca señaló al ELN por el asesinato de su jefe de seguridad

El mandatario responsabilizó al frente Domingo Lain que lleva 45 años operando delictivamente en la zona

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El mandatario señaló que el
El mandatario señaló que el frente Domingo Lain es responsable del homicidio del uniformado - crédito Colprensa

El asesinato del subteniente Jorge Armando Tapias, jefe de seguridad del alcalde de Arauca, fue objeto de rechazo por parte del mandatario de esa ciudad, Juan Qüenza, por lo que responsabilizó directamente al frente Domingo Lain del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El crimen ocurrió dentro de un establecimiento nocturno, donde un sicario disparó contra Tapias, causándole la muerte de forma inmediata. Las autoridades confirmaron que el ataque se produjo alrededor de las 9:30 p. m. y desplegaron operativos para localizar a los responsables en el sector de El Remolino, que es conocido en la capital del departamento de Arauca por la presencia de estructuras armadas ilegales, lo que, según las autoridades, complica las labores de investigación y eleva los riesgos de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el alcalde de esa población, dicho frente celebró efusivamente la muerte del uniformado a la par de su aniversario 45 de actividad delictiva en la región, por lo que para el mandatario serían indicios claros de que ese grupo armado al margen de la ley es el responsable del homicidio del miembro de la Policía Nacional que desde hace un año y medio era del equipo encargado de la protección directa del mandatario local.

La noticia de que el uniformado fue ultimado a bala por sicarios que los abordaron cuando se encontraba en un establecimiento nocturno fue conocida luego de un consejo de seguridad en el que se monitoreó la celebración de la organización ilegal, por lo que se tenía listo el despliegue de la fuerza pública para atender cualquier afectación hacia la población civil o uniformados.

Según Qüenza, históricamente esa organización ha instalado material propagandístico que, a lo largo de su administración, se han retirado por la fuerza pública, inmediatamente se conoce la ubicación exacta de donde fueron instalados.

El subteniente Tapias fue ultimado
El subteniente Tapias fue ultimado a bala por sicarios - crédito Alcaldía de Arauca

En este sentido, el mandatario araucano señaló que luego de ese consejo de seguridad se esperaba que apareciera material alusivo al grupo guerrillero en algunas zonas de la ciudad, pero en paralelo, conoció que su “amigo” había sido cruelmente asesinado por sicarios.

“Teníamos absolutamente todo organizado, un despliegue de ejército, armada, policía, fiscalía y cuerpos de inteligencia para afrontar desde la noche anterior y la madrugada de hoy, que era donde siempre aparecían ese tipo de pancartas y, pues, lamentablemente fue vilmente asesinado Jorge Tapias, mi jefe de protección, mi amigo”, indicó el mandatario a Noticias Caracol.

Sobre la hoja de vida del uniformado, se conoció que llegó al equipo de seguridad luego de destacarse en el jefe de seguridad del gobernador Willington Rodríguez, cuando Qüenza se desempeñaba como diputado departamental. Sin embargo, guardaban cercanía mutua desde antes de su mandato como alcalde de la capital araucana.

El subteniente asesinado era el
El subteniente asesinado era el jefe de seguridad de Juan Qüenza, alcalde de Arauca - crédito Alcalde de Arauca

La muerte del subteniente Tapias se suma a la creciente ola de violencia en el departamento que ya deja tres uniformados de la policía muertos en circunstancias violentas en la región, que ya son materia de investigación por parte de las autoridades que buscan esclarecer los hechos que rodean las muertes de los uniformados.

En este sentido, la Gobernación de Arauca anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permitan prevenir, detener o esclarecer actos terroristas en contra de la población civil o miembros de la fuerza pública mediante el empleo de francotiradores o sicarios.

Con esta medida, la Administración de ese departamento busca evitar tragedias similares como la del jefe de seguridad del alcalde de la capital de ese territorio, que también constituye una vulneración a la seguridad del mandatario local y un precedente que podría derivar en actos violentos en contra de Qüenza.

En el país cada vez
En el país cada vez son más frecuentes los atentados en contra de esquemas de seguridad - crédito redes sociales

No obstante, este ataque también se suma a los hechos violentos en contra de esquemas de seguridad. El 15 de junio de 2025, en Cartago, Valle del Cauca, el vehículo en el que se desplazaba el alcalde Juan David Piedrahíta fue atacado a disparos en zona rural,d dejando a uno de sus escoltas herido.

Seguidamente, el 25 de julio, en Bogotá, el sargento segundo Óscar Balanta Fernández, escolta del entonces ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero, fue atacado durante un intento de hurto en un bus de Transmilenio.

Temas Relacionados

ELNFrente Domingo LainAraucaJuan QüenzaAtentado ELNJorge TapiasColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó alias Caliche, presunto explosivista del ELN en Norte de Santander

Uniformados del Ejército y la Policía detuvieron a un señalado coordinador logístico del ELN, que habría operado durante una década en varios municipios

Cayó alias Caliche, presunto explosivista

Resultados Chontico Día y Noche domingo 14 de septiembre: números ganadores de ambos sorteos

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche

Habitante de calle en Medellín fue ultimado a balazos y hay preocupación por la ola de violencia

Los habitantes del sector piden incrementar la seguridad para evitar más ataques de este tipo

Habitante de calle en Medellín

Judicializan a integrantes de Los Sweepers, estructura criminal señalada de millonarios robos en Bucaramanga

Según explicaron las autoridades, los crímenes en los que se vieron involucrados los sindicados se registraron entre diciembre de 2024 y enero de 2025

Judicializan a integrantes de Los

Estos son los cortes de agua en Bogotá y municipios cercanos entre el 15 y el 19 de septiembre de 2025

La empresa dispondrá de carrotanques para hospitales y centros de alta concurrencia, y recomienda almacenar agua y racionalizar su uso durante los trabajos de mantenimiento

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un futbolista aficionado, la víctima

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

ENTRETENIMIENTO

Al mejor estilo de Diomedes

Al mejor estilo de Diomedes Díaz, Beéle responde a la filtración de videos íntimos con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

Junhee lidera el ranking de iTunes Colombia: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Deportes

Santa Fe sacó ventaja en

Santa Fe sacó ventaja en la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025: fue 1-0 contra el Cali en Bogotá

Tulio Gómez desmintió rumores sobre posible traslado del América a Bogotá: “De Cali nunca se irá”

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”